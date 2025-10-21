Kultūra ir veselība

Pirmo reizi Latvijā aizvadīta starptautiska konference, kas veltīta kultūras un veselības nozaru sadarbībai.
Konference “Kultūra un veselība. Ceļā uz noturīgu nozaru sadarbību Latvijā” notika koncertzālē “Cēsis”, klātienē un tiešsaistē pulcējot politikas veidotājus, pētniekus, praktiķus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no dažādām Eiropas valstīm. Mērķis- dalīties pieredzē un meklēt atbildes uz jautājumu, kā kultūra var kļūt par noturīgu avotu veselības un labbūtības stiprināšanai sabiedrībā. Latvijas pieredzē dalījās Cēsu un Saldus novada pašvaldība.
Konferences ieskaņā Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais biroja pētniecības speciālists Nils Fītje uzsvēra: “Pētījumi parāda, ka kultūras aktivitātēm un līdzdalībai mākslā ir izmērāma ietekme uz mūsu veselību un labbūtību, un tam piekrīt arī iedzīvotāji. Tādējādi kultūra ir nozīmīga daļa no veseļošanās sistēmas, kas līdz šim lielā mērā nav tikusi pilnībā izmantota, īpaši nacionālās politikas līmenī. Man ir ļoti liels prieks, ka Latvija sper soļus, lai veidotu noturīgu starpnozaru sadarbību starp kultūru un veselību.” Viņš atgādināja, ka arvien aktuālāka sabiedrībā ir vientulības problēma, kas atsaucas arī uz veselību, un tajā ārsts medicīniski daudz nevar palīdzēt, toties kultūra un māksla gan. Diskusiju dalībnieki aicināja kultūras aktivitātes, kas paredzētas iedzīvotāju labbūtībai, atbalstīt nacionālā līmenī.
Arī Cēsu novada kultūras programmas kultūras mediatore Baiba Roze, daloties pieredzē “Nosūtījums uz muzeju”, uzsvēra, ka kultūra nav privilēģija, bet gan katra cilvēka pamattiesības: “Mēs visi redzam kultūru kā drošu, pieejamu vietu, kur ikviens var stiprināt savu labbūtību un mentālo veselību.” Novadā nosūtījumus izsniedza Nodarbinātības Valsts aģentūras Cēsu nodaļa, Sociālais dienests, Cēsu klīnika un Līgatnes rehabilitācijas centra Senioru māja. Dalībnieki bija vecumā no 16 līdz 99 gadiem ar viegliem līdz vidējiem mentālās veselības izaicinājumiem, atkarībām, uzvedības, mācīšanās grūtībām, piespiedu vientulību, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem, funkcionāliem ierobežojumiem. Baiba Āboltiņa, Cēsu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm, atklāj: “Bija dalībnieki, kas nekad nebija bijuši muzejā, nezināja, kas ir Eduards Veidenbaums, bet uzzināja, ka muzeja apmeklēšana ir kas interesants vai ka pašam patīk spēlēt teātri. Savukārt man kā nosūtītājai bija pārsteigums, cik ļoti viena nozare var papildināt otru.”
Baiba Roze ieskicē, ka kultūras iestādēm patīk domāt, ka tās gaida visus: “Bet, īstenojot šo programmu, ieraudzījām, cik daudz dažādu cilvēku grupu nebijām uzņēmuši, un guvām pieredzi, kā izcilu, augstvērtīgu kultūras saturu pielāgot, lai tas ir saprotams dažādām auditorijām.” “Druvai” Baiba Roze atzina: “Ir cilvēki, kuri kautrējas apmeklēt kultūras pasākumus – nezina, ko ģērbt, kā uzvesties. Šeit mēs varējām parādīt, cik pieņemoši un atvērti esam ikvienam.”
Konferences laikā notika arī vairākas meistarklases. Linda Kislina no Saldus vadīja punktošanas nodarību. Viņa pastāsta, ka punktošana palīdz iegūt mieru un līdzsvaru savās sajūtās, apstādina skrējienu un ļauj baudīt notiekošo: “Domāju, māksla un veselība vispār nav nošķiramas. Jo viss, kas mūs padara priecīgus, pozitīvi ietekmē mentālo veselību.”
Konferences noslēgumā Inga Surgunte, projekta “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” vadītāja Cēsu novadā, pastāstīja, ka ir nodibināta biedrība “Kultūra un veselība”, lai mērķtiecīgi veicinātu pastāvīgu un kvalitatīvu kultūras un veselības nozaru sadarbību Latvijā un pārstāvētu Latviju starptautiski. Savukārt novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis sacīja: “Cēsis ir pašvaldība, kura ir pārliecināta un tic, ka kultūra nav tikai kultūra, bet kultūra ir izglītība, drošība, veselība un būtībā arī demokrātija. Tāpat kā kultūra ir Latvijas nacionālās valsts pastāvēšanas pamats. Turklāt kultūra cilvēkos ievieš prieku, mīlestību, drošību, piederību un arī sajūtu, ka viņi ir vajadzīgi.”
Konference ir viens no projekta “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm Baltijas jūras reģionā 2023 – 2025” noslēguma pasākumiem Latvijā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF) “Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.
