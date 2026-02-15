PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 16. februāris
Vārda dienas: Jūlija, Džuljeta
Krāšņo leduskritumu laiks

Iveta Rozentāle
02:00, 16. Feb, 2026

Majestātiski. Ērgļu klintis rotā majestātisks leduskritums, kas iekrāsojies smilšakmens iezim raksturīgajos toņos. FOTO: Iveta Rozentāle

Ilgstošais sals piedāvājis pateicīgus apstākļus, lai radītu ziemīgus dabas skaistumus, kas vērojami ne katru ziemu, – leduskritumus. Krāšņos ledus veidojumus dēvē dažādos vārdos, arī par ledus stabulēm un lāsteku ērģelēm.

Arī Dabas aizsardzības pārvalde rosina cilvēkus doties dabā, vērtējot, ka sals ir īstais brīdis ūdenskritumu apmeklējumam, kad tie pārtop unikālās dabas skulptūrās un ledus kaskādēs. Cilvēki dodas individuālās pastaigās, ģimenes izbraukumos, arī organizētos grupu braucienos, lai vērotu ne katru gadu skatāmās dabas sagādātas burvīgās ainas.

Vidzeme ir bagāta ar ūdenskritumiem, tādēļ mūspusē vērojams ne viens vien leduskritums. Jāteic, katra vieta nes savu pārsteigumu. Ja vienu gadu kādā veidojies pamatīgs leduskritums, citu gadu tas var būt daudz necilāks, pat ja laikapstākļi ir labvēlīgi. Galvenais nosacījums, lai izveidotos leduskritums, ir noturīgs sals, rāmas un pietiekami vēsas ūdens tērcītes. Ja avots būs straujš vai silts, tas neaizsals.

Lai gan Priekuļu pagastā esošās Ērgļu klintis pie Gaujas nesaistās ar ūdenskritumu, pa vienu no klinšu atsegumiem sīkās tērcītēs tek avotiņš. Ilgstošais aukstums ir spējīgs tecējumu pakāpeniski sasaldēt, radot iespaidīgu mākslas darbu. Un tā paš­laik Ērgļu klintīs uz vienas no kraujām paveras visnotaļ iespaidīgs leduskritums, kas iekrāsojies smilšakmenim raksturīgajos toņos.

Vēl viens aizraujošs dabas objekts ir Kazu gravas ūdenskritums Priekuļu pagastā. Brīvdienās autoceļa malā netālu no gravas regulāri redzamas mašīnas, ceļu pāri laukam līdz mežam apmeklētāji mēro kājām, lai pārliecinātos, ka ūdenskritums ir skaists jebkurā gadalaikā, arī ziemā. Tas arvien nav pilnībā aizsalis, skatītājam ļaujot priecāties par ledus un ūdens saspēli. Tomēr līdzīgi kā Ērgļu klintīs, arī Kazu gravas leduskritumi vērojami gar kraujas malu, kur tecējušas mazākas tērcītes.

Pārgaujas novadā pie Braslas uz Jāņavārtu ieža ir izveidojies leduskritums, kas var sasniegt pat septiņu metru augstumu. Drabešu pagastā Vizuļu iezī šogad vērojami nelieli leduskritumi, lai gan nereti sala laikā daudzi sīkie strautiņi rada iespaidīgus leduskritumu skatus.

Līgatnes pusē ir vairāki apskates vērti ledus veidojumi. Šķiet, visiespaidīgākie ir Ķūķu klintīs redzamie. Bet arī Sprinģu iezis izveidojis savas ledus stabules.

Skaists leduskritums izveidojies Raunas Staburagā. Daudzie avotiņi, kas iztek no nepilnus četrus metrus augstā un 17 metrus garā kaļķiežu atseguma, ir pārklāti ar skaistu ledus segu, un arī sūnas apsegušās sniegā, radot cēlās Ziemas karalienes cienīgu ainavu.

