Kosmosa izziņas centrā atklāta jauna “Ū vitamīna” zona

Sagaidot jauno mācību gadu, Kosmosa izziņas centra “Back to School” (Atpakaļ uz skolu) pasākumā Cēsīs tika atklāta jauna “Ū vitamīna” iniciatīvas izglītojošā zona, kurā bērni rotaļīgā un praktiskā veidā varēs iepazīt dzeramā ūdens nozīmi uz Zemes un kosmosā.
Šī gada “Back to School” tēma bija “Nākotnes profesijas”, aicinot aizdomāties, kādus darbus cilvēki veiks pasaulē, kurā dzīve uz Mēness vai Marsa bāzes vairs nebūs tikai zinātniskās fantastikas stāsts. Lai iztēlotos profesijas, kuru vēl nav, varam sākt ar tām, kas pastāv jau šodien. Viena no tām varētu būt dzeramā ūdens apgādes un attīrīšanas sistēmu inženieris. Uz Zemes šo speciālistu darbs palīdz nodrošināt kvalitatīvu un drošu dzeramo ūdeni. Savukārt nākotnē viņu zināšanas var būt nepieciešamas, lai cilvēki spētu ilgstoši dzīvot ārpus Zemes atmosfēras. Uz Mēness vai Marsa dzeramais ūdens būs jāiegūst, jāattīra, jāuzglabā un jāizmanto pēc iespējas atbildīgāk.
Latvijā esam pieraduši pie tā, ka kvalitatīvs dzeramais ūdens ir viegli pieejams. Kosmosā situācija ir pavisam cita, jo tur katrs ūdens piliens kļūst par īpaši vērtīgu resursu. Šo resursa vērtību jaunā zona ļaus atklāt arī centra jaunākajiem apmeklētājiem.
“Ū vitamīna” zona primāri paredzēta bērniem līdz septiņu gadu vecumam. Tajā bērni varēs izzināt dzeramā ūdens aprites ciklu, piedalīties spēlēs un kustību aktivitātēs, kā arī atklāt vienkāršus faktus par dzeramo ūdeni uz Zemes un kosmosā. Zonas saturs papildinās Kosmosa izziņas centra ekspozīcijā jau apskatītās tēmas par ūdens nozīmi orbitālajā stacijā un nākotnes cilvēka dzīvē uz Mēness un Marsa.
Kopīgais vēstījums ir vienkāršs: ūdens ir svarīgākā viela cilvēkam, kuru nepieciešams izmantot atbildīgi gan uz Zemes, gan kosmosā.
Un, iespējams, bērns, kurš šodien spēlējas ar dzeramā ūdens aprites ciklu, pēc divdesmit gadiem būs viens no tiem, kurš projektēs ūdens apgādes sistēmu cilvēku bāzei uz Mēness.
“Ū vitamīna” zonas izveidi atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
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