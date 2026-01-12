PIESLĒGTIES
Otrdiena, 13. janvāris
Vārda dienas: Harijs, Ārijs, Āris, Aira
Kopējā drošība ir mūsu visu atbildība

Līga Salnite
02:00, 13. Jan, 2026

Īpašs mirklis. Par VP VRP Dienvidvidzemes iecirkņa priekšnieces Ingas Randares (pirmā no labās) pausto pateicību un sirsnīgajiem vārdiem priecājas (no kreisās) Cēsu novada pašvaldības policijas patruļdienesta inspektoru maiņas vecākā Vita Podmošina un pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts, kā arī pērn pazuduša cilvēka meklēšanā palīdzību sniegušais mednieks Dainis Vasiļevskis-Akmens. FOTO: Līga Salnite

Valsts policijas Vidze­mes reģiona pārvalde saka paldies par sadarbību gan tiem iedzīvotājiem, kas palīdzējuši veikt kādus konkrētus pienākumus, gan citām spēka struktūrām, kas sniegušas atbalstu.
Uz pateicības mirkli Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknī Cēsīs pagājušajā nedēļā bija aicināti cilvēki, kuriem policija vēlējās pateikt īpašu paldies par sadarbību 2025. gadā. Goda rakstu par palīdzību cilvēka meklēšanā saņēma mednieks Dainis Va­siļevskis-Akmens un par līdzdalību policijas preventīvajā darbā sešpadsmit gadus vecais Ivo Kleimanis.

Kārtībsargi ik gadu cenšas pateikt īpašu paldies iedzīvotājiem un sadarbības iestādēm par palīdzību tik dažādajos policijas darba izaicinājumos, atgādināja Dienvidvid­zemes iecirkņa priekšniece Inga Randare. Viņa atzina, ka Cēsu novadā nudien ir daudz cilvēku un iestāžu, kas Valsts policijai kādā mirklī palīdzējuši.
Pasniedzot Dainim Vasi­ļev­skim-Akmenim Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka Imanta Mitrošenko pateicību “Par teicamu sadarbību un sniegto atbalstu”, I. Ran­dare teica: “Par jūsu iniciatīvu un atbalstu, kas šajā gadījumā deva, par laimi, pozitīvu rezultātu. Paldies par atsaucību!” D. Vasiļevskis-Akme­ns, kas darbojas Straupes mednieku kolektīvā, bija pieticīgs un sacīja, ka pazudušā cilvēka meklēšanā darbojušies arī viņam pazīstami vietējie zemessargi, bet vēlāk avīzei pauda, ka, nenoliedzami, jūtas priecīgs, saņemot tādu apbalvojumu.    D. Vasi­ļevskis-Akmens arī pastāstīja, ka meklētais bijis viņa mammas kaimiņš, tāpēc tik ātri iesaistījies, turklāt kā medniekam visi meži tai pusē labi zināmi.

Ivo Kleimanis palīdz policijas darbā ar nepilngadīgajiem un līdzdarbojas preventīvos pasākumos, lai nenotiktu pāridarījumi nepilngadīgajiem.“ Liels paldies par sadarbību un atbalstu, tava palīdzība tiešām mums lieti noder,” jaunietim sacīja Dienvidvidzemes iecirkņa priekšniece I. Randare, paužot cerību uz turpmāku sadarbību un veltot īpašu pateicību arī Ivo mammai par labu dēlu. Avīzei puisis atzina, ka darboties kopā ar kārtībsargiem sākotnēji licies vienkārši kaut kas interesants un iespēja izrauties no rutīnas, taču vērtē, ka ir “arī palīdzēšanas sajūta, lai citi jaunieši nepirktu nelegālās lietas . Ivo sacīja, ka tuvākajā nākotnē varētu turpināt piedalīties šādos reidos. Par savu karjeru domājot, viņš pieļauj arī domu pēc tehnikuma absolvēšanas doties uz Policijas akadēmiju. Visvairāk policijas darbā viņu saista kontakts ar cilvēkiem.

Pateicību par sadarbību Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis saka arī    Cēsu novada pašvaldības policijai, kam šī VP pateicība jau nodota, bet vietējo kārtības uzraugu priekšnieks Guntars Norbuts un pašvaldības policijas patruļdienesta inspektoru maiņas vecākā Vita Podmošina bija ieradušies, lai klātienē pieņemtu pateicības vārdus. “Tieši jūs esat tie, ar kuriem Cēsu novada pašvaldības policijā mums bijusi visveiksmīgākā un labākā sadarbība,” atzina I. Randare. Pēc apsveikuma V. Podmošina “Druvai” atzina: “Tas bija pilnīgi negaidīts, taču ļoti patīkams pārsteigums. Man patīk palīdzēt cilvēkiem, lai visi mēs justos drošībā un pasargāti.”

Apbalvošanas pasākuma noslēgumā Dienvidvidzemes iecirkņa priekšniece I. Randare neslēpa prieku, ka mūspusē tiešām ir atbildīgi un pozitīvi noskaņoti iedzīvotāji, kuri gatavi operatīvi steigties palīgā, ja tas nelaimes gadījumā vajadzīgs. Tāpat I. Randare vēlreiz uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar novada pašvaldības policiju.

Vēl divas Vidzemes reģiona pārvaldes pateicības palika nepasniegtas. Par teicamu sadarbību un sniegto atbalstu kārtībsargi individuāli pateiksies Armandam Vīnam, bet 27. Zemessardzes kājnieku bataljonam nogādās pateicību par paaugstinātu profesionalitāti.

