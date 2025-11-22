PIESLĒGTIES
Konrāda nama pagalmā iestādīts sens koks

Iveta Rozentāle
00:00
23.11.2025
6
Ginks

Senatnīgais nākotnē. Konrāda nama pagalmā iestādīts viens no senākajiem kokiem pasaulē – ginks. FOTO: Iveta Rozentāle

Ikviens interesents bija aicināts piedzīvot unikālu notikumu, kad Cēsu vecpilsētā, Konrāda nama pagalmā, tika iecelts un iestādīts deviņus metrus augsts koks – divdaivu ginks.

Klātesošie vēroja, kā kravas mašīnā atvestais koks ar ceļamkrānu tika pārcelts pāri ēkai un iestādīts sagatavotajā vietā. Atvestais koks bija rotājies ar koši dzeltenām lapām, kuru forma nedaudz atgādina tauriņu.

Uzņēmuma “Labie koki” darbu vadītājs un arborists Mārtiņš Pilskalns pēc darbu pabeigšanas atzina: “Viss izdevās lieliski. Darbi bija saplānoti iepriekš, viss uzmērīts tā, lai lielo koku varētu novietot vajadzīgajā vietā, to no Vācijas atveda precīzi paredzētajā laikā, arī ceļamkrāns bija gatavs darbam, lai ginks drīz vien būtu iestādīts. Ginks Latvijas vidē nav ierasts, bet tas ir skaists un, teikšu, savā ziņā ekskluzīvs.  Iestādītā koka stumbra apkārtmērs ir 90 centimetri, būtībā pēc Latvijas standartiem skaitās dižkoks.”

Arborists zina teikt, ka Latvijā, Rīgā, ginks aug dažos vecajos parkos. Ņemot vērā Cēsīs izraudzītās vietas specifiku, nelielu pagalmu, tika izlemts par labu viena, bet pamatīga un pamanāma koka stādīšanai. “Tas izskatās labi un ļoti neparasti, jo īpaši rudenī koks rada labu noskaņojumu. Ginkam, ko iestādījām Konrāda nama pagalmā, ir 25-30 gadi. Tas ir speciāli audzēts un gatavots pārvešanai, katru gadu atbilstoši to apgriežot, arī sakņu sistēmu, kas citādi būtu piecas līdz astoņas reizes lielāka nekā patlaban. Tagad tikai atliek par koku rūpēties kopjot un laistot, lai tas labi ieaugtos. Domāju, jaunie īpašnieki to darīs ļoti rūpīgi un ginks priecēs ilgi. Prieks, ka pasūtītājs ir atvērts jaunām un interesantām lietām, gatavs eksperimentēt, prieks sadarboties un radoši izpausties, un prieks, ka viss izdevās!”

Ginks tiek uzskatīts par vienu no senākajiem kokiem pasaulē, tā pārakmeņojumi atrasti Permas perioda nogulumos, kas ir apmēram 270 miljonus gadus veci. Ginks ir divmāju augs – vīrišķie un sievišķie koki. Vīrišķie parasti ir garāki un slaidāki, sievišķie – zemāki un kuplāki. Cēsīs ir iestādīts vīrišķais ginks. Divdaivu ginks jeb ‘Ginkgo biloba’ simbolizē pretstatu vienotību, pastāvību, cerību, mīlestību un ilgu mūžu.

