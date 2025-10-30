PIESLĒGTIES
Piektdiena, 31. oktobris
Vārda dienas: Valts, Rinalds, Rinalda
Koncertzāle “Cēsis” turpina priecēt ar pasaules līmeņa notikumiem

Agnese Leiburga
00:00
31.10.2025
5
Koncertzâle Rebeka

Pasaules zvaigzne! Tikko Cēsīs uzstājās pasaules operas zvaigzne Marina Rebeka kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un itāļu diriģentu Mikēli Gambu. FOTO: Anete Rudmieze

“Kad tiek pieminēta koncertzāle “Cēsis”, neviļus nāk prātā izcili notikumi, iedvesmojoši mākslinieki un neaizmirstamas emocijas,” uzskata koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.

Koncertzâle Zagorska (2)
Unikāli! “Unikalitāte – tā ir mūsu koncertzāles vizītkarte,” ar lepnumu teic koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska. FOTO: Karlīna Vītoliņa

Viņa sarunu sāk ar siltu aizrautību: “Tikko mūsu koncertzālē izskanēja brīnišķīgs notikums – uzstājās pasaules operas zvaigzne Marina Rebeka kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un itāļu diriģentu Mikēli Gambu. Šie oktobra koncerti, kas notiek ciešā sadarbībā ar Andreja Žagara kultūras attīstības fondu, mums ir īpaši nozīmīgi. Andrejs bija cēsnieks, un zināmā mērā viņa sapņi un idejas ir dzīvas joprojām.”

Koncerts “Draugi Andrejam Žagaram” ir kļuvis par skaistu tradīciju – šoruden tas notika jau septīto reizi. Inese Zagorska atklāj, ka arī nākamā gadā oktobrī, Andreja Žagara dzimšanas dienas mēnesī, koncertzālē skanēs pasaulē atzītu operas solistu balsis.

Rezidējošo mūziķu radošās sadarbības kulminācija

Īpaša muzikāla kulminācija bija pagājušās nedēļas nogalē, 25. oktobrī, kad uz koncertzāles “Cēsis” skatuves satikās kamer­orķestris “Sinfonietta Rīga”, diriģents Normunds Šnē un pieci izcili mūziķi: pianisti Reinis Zariņš un Daumants Liepiņš, sitamins­trumentālisti Guntars Freibergs un Juris Āzers, kā arī starptautiski atzītais zviedru vijolnieks Hugo Tičati.

“Šis koncerts bija krāšņs noslēgums Jura Āzera un Guntara Freiberga radošajai rezidencei koncertzālē, kas sākās 2024. gadā un dāvāja klausītājiem vairākas īpašas programmas – tādas, kuras izskanējušas tikai Cēsīs,” ar gandarījumu stāsta I. Zagorska.

Viņa atminas arī rezidences sākumu, kad īpašā koncertā tika atskaņota latviešu komponistes Annas Fišeres un grieķu 20. gadsimta leģendas Jaņņa Ksenaka mūzika, bet skatuves scenogrāfiju veidoja latviešu mākslinieks Miķelis Fišers.

“Tā bija patiesa mūzikas, vizuālās mākslas un scenogrāfijas simbioze, šķita, ka gaisma, telpa un skaņa saplūst vienotā veselumā.”

I.Zagorska ar lepnumu piemin arī sadarbību ar “Ensemble unitedberlin” un diriģentu Vladimiru Jurovski, kad Cēsīs pirmatskaņojumu piedzīvoja Jāņa Petraškeviča jaundarbs, kas pasaulē pirmo reizi izskanēja Berlīnē. To novērtēja arī mūzikas profesionāļi un mediji. “Mēs jūtamies laimīgi, ka varam palīdzēt latviešu mūziķiem nonākt uz Eiropas koncertskatuvēm. Tā ir mūsu misijas daļa,” viņa uzsver.

Aizvadītās sestdienas vakara koncerta pirmajā daļā izskanēja poļu komponistes Annas Ignatovičas skaņdarbs Passacaglia sitaminstrumentiem, turku komponista Fazila Saja Variācijas divām klavierēm un sitaminstrumentiem, kā arī Igora Stravinska Koncerts Re mažorā “Sinfonietta Rīga” izpildījumā. Savukārt otrā daļa klausītājus aizveda britu–bulgāru komponistes Dobrinkas Tabakovas skaņu pasaulē – poētiskā, krāsainā un emocionāli blīvā mūzikā. Latvijā pirmo reizi izskanēja viņas koncerts vijolei, sitaminstrumentiem un stīgu orķestrim “Koku pacietība” (“Patience of Trees”), kur vijoles solo atskaņoja Hugo Tičati. Vakara kulminācijā bija arī Latvijas pirmatskaņojums – Tabakovas Klavieru un perkusiju dubultkoncerts “Kopā esot, atcerieties dejot” (Together Remember to Dance).

“Lūk, šāds zvaigžņots fināls bija mūsu rezidences ciklā,” smaidot rezumē Inese Zagorska. “Unikalitāte – tā ir mūsu koncert­zāles vizītkarte. Te top notikumi, kas citur Latvijā nenotiek.”

Runājot par rezidējošajiem māksliniekiem kopumā, viņa akcentē, ka koncertzālē “Cēsis” tādi bijuši arī jau iepriekš un šī sadarbība vienmēr sniegusi radošu aizrautību un gandarījumu abām pusēm.

Daudzveidīgu un skaistu koncertu gada noslēgums

Rudens un ziemas mēneši koncertzālē solās būt mūzikas, dejas un emociju bagāti. 2. novembrī Cēsīs pirmo reizi viesosies Lielais ASV balets, kas būs daļa no 30. Baltijas baleta festivāla. Baudīsim džeza deju un Džordža Gēršvina mūzikas sinerģiju – enerģisku, kustībā dzirkstošu izrādi.

“Plānojot māksliniecisko programmu, mēs vienmēr meklējam līdzsvaru starp klasiku un laikmetīgo, starp pārsteigumu un pazīstamo,” stāsta I.Zagorska. “Man šķiet, mūsu klausītāji vēl arvien alkst pēc mūsdienu mākslas pieredzes, un mēs vēlamies viņiem to sniegt.”

Novembra beigās Cēsīs viesosies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO), kas 2025. un 2026. gadā svin savu simto jubileju. 29. novembra koncertā diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā un pianista Daumanta Liepiņa izpildījumā skanēs Rahmaņinova Trešais klavierkoncerts, Artūra Grīnupa Devītā simfonija un Stravinska svīta no baleta “Ugunsputns”.

Decembra sākumā koncertzāles skatuvi pieskandinās Latvijas Radio Bigbends un Latvijas Radio koris koncertprogrammā “Veltījums Djūkam Elingtonam”. Koncertzāle radošo gadu noslēgs ar LNSO gadumijas koncertu, kurā svētku noskaņu uzburs amerikāņu operdīva Džūlija Buloka un Rīgas Doma kora skolas gospelkoris diriģenta Kristiana Reifa vadībā.

Arī nākamā gada koncertu sezona ar Latvijas un pasaules zvaigžņu dalību

“Mēs turpināsim piedāvāt augstvērtīgu, unikālu un citur nebijušu programmu. Jau janvārī uz Cēsīm atceļos Maestro Raimonda Paula un amerikāņu dziesmu autora Gordona Pogodas kopprojekts. Paula melodijas angļu valodā dziedās spēcīgās balss īpašniece Šeina Stīla, kura arī pati ir dziesmu autore, kā arī Ņujorkas Brodvejas teātru un TV seriālu dziedātāja un aktrise,” stāsta koncertzāles mākslinieciskā vadītāja.

Savukārt pavasarī, 7. martā, Cēsis kļūs par Latvijas mūzikas dzīves epicentru, jo koncertzālē notiks “Lielās mūzikas balvas” pasniegšanas ceremonija, kas ir prestižākais valsts apbalvojums mūzikā. “Mēs jūtam lepnumu un arī atbildību, ka šis nozīmīgais notikums notiks tieši pie mums,” saka Inese Zagorska.

Viņa teic: “Noslēgumā vēlos teikt – koncertzāle “Cēsis” ir mūsu visu vieta, gan cēsnieku, gan vidzemnieku. Tā pieejama un draudzīgi atvērta ikvienam Latvijā. Mūsu mākslinieciskā programma ir kā logs uz plašo mūzikas un mākslas pasauli, pa to varam paskatīties ārā un reizē ieraudzīt arī sevi citā gaismā. Mēs piedāvājam un turpināsim piedāvāt iespēju piedzīvot pasaules līmeņa mākslu tepat, savā pilsētā. Katrs šāds notikums palīdz paplašināt redzesloku, izkopt gaumi un vienkārši izbaudīt skaistu vakaru. Uz tikšanos koncertzāles “Cēsis” rīkotajos notikumos!”

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
13
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
17
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
22
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
28
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
97
1

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
40
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
26
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
21
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
24
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
45
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

