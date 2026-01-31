Kokskaidu briketes un granulas uz izķeršanu

Ziema, lai arī sākās pavēlu, iestājusies ar noturīgu aukstumu un līdz ar to arī pastāvīgu nepieciešamību pēc kurināmā. Kokskaidu briketes un granulas arī Cēsu pusē, tāpat kā visa Latvijā, šoziem ir uz izķeršanu, noskaidroja “Druva”.
Sazvanītajos Cēsu mazumtirdzniecības veikalos stāsta, ka pieprasījums pēc briketēm un granulām šogad esot krietni lielāks nekā parasti. Nereti brīvdienās tiek izpirkts viss veikala krājums, un, pēc kurināmā atbraucot svētdien, pircēji var palikt arī bešā.
“Granulu pieprasījums pēdējā mēneša laikā ir palielinājies aptuveni trīs reizes,” apstiprina Cēsīs bāzētā kokskaidu granulu un brikešu piegādātāja SIA “Eccal” valdes loceklis Mārtiņš Biezais. Viņš paskaidro: “Mūsu uzņēmums strādā uz līguma pamata ar ražotāju. Līgums garantē noteiktu apjomu granulu mēnesī. Mēs šo apjomu balstām uz iepriekšējo gadu vidējo pieprasījumu. Līdz ar to nespējam tikt galā ar tik lielu pieprasījuma kāpumu īsā laikā. Lielā sala dēļ ražotāji saskaras ar tehniskām problēmām – granulu preses nestrādā efektīvi, citos gadījumos tām rodas bojājumi – , tas noved pie samazinātas ražotāju kapacitātes.”
M. Biezais pauž viedokli, ka 30-40 % samilzušo problēmu rada paši patērētāji: “Redzam, ka klienti, kas tradicionāli pērk vienu paleti nedēļā, pēkšņi vēlas trīs līdz četras – apjomu, kurš viņiem, visticamāk, nav nepieciešams. Tāpēc arī veidojas rindas uz koksnes granulām un briketēm.”
Savukārt Guna Bērzkalne no “Stalbes briketēm” paskaidro, ka uzņēmums darbojas ierastajā režīmā. Viņa atzīst, ka pieprasījums pēc briketēm palielinājies aukstā laika dēļ. “Daudzi klienti paļāvās uz pagājušā gada siltās ziemas pieredzi, tādēļ iepirktās rezerves sāk izsīkt. Savus pastāvīgos klientus cenšamies nodrošināt pēc iespējas ātrākos termiņos un rodam risinājumus, lai siltas mājas būtu visiem, kas pie mums vēršas. Vēlos piebilst, ka arī mediju ažiotāža par kurināmā trūkumu ir radījusi papildu trauksmi iedzīvotājos un palīdzējusi sarosīties ātras peļņas tīkotājiem, kas mēģina iepirkt malku, granulas un briketes un pārdot tās ar lielu uzcenojumu.”
Arī Latvijas Biomasas asociācijas “LATbio” valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs portālam atzinis: “Patlaban sabiedrībā ir ļoti liela ažiotāža un pat panika, tāpēc gadās, ka cilvēki pērk vairāk, nekā viņiem vajag.” Cita starpā D. Paleja medijam sacījis: “Latvijā granulu deficīts mazumtirdzniecībā ir radies, jo tirgotāji, iepriekš slēdzot piegādes līgumus ar ražotājiem, nav izvērtējuši granulu vidējo patēriņu, bet vadījušies pēc iepriekšējās ziemas pieredzes.”
“Druva” sazinājās arī ar malkas piegādātājiem, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Var secināt, ka arī pieprasījums pēc malkas šajā sezonā ir būtiski pieaudzis. “Jā, par malku interese lielāka nekā iepriekšējos gados, taču esam tam gatavi un spējam nodrošināt,” “Druvai” teica malkas piegādātāji no Priekuļu pagasta, kas piedāvā klientiem skaldītu un krāmētu steros malku ar piegādi.
Tā kā janvārī samērā lielā sala dēļ būtiski pieaudzis enerģijas patēriņš, tostarp vairāk tiek patērēta malka, granulas, gāze, elektroenerģija un siltumenerģija, sarosījušās ministrijas. Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicinās siltumapgādes uzņēmumus rast iespēju janvāra rēķiniem piemērot atlikto maksājumu, ziņo aģentūra LETA. Tāpat KEM, Labklājības ministrija (LM) un LPS ir vērsušās pie Ekonomikas ministrijas, lūdzot izvērtēt granulu cenu pamatotību.
“Diemžēl ap kokskaidu granulām radīto ažiotāžu sociālajos tīklos ļaunprātīgi izmanto viltus tirgotāji, kas interneta tirdzniecības platformās un sociālajos tīklos piedāvā granulas par pievilcīgu cenu, pieprasot pircējam veikt priekšapmaksu, taču pēc maksājuma saņemšanas pazūd,” atzīmē KEM, aicinot par šādiem gadījumiem ziņot Valsts policijai un Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
Komentāri