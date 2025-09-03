PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 4. septembris
Vārda dienas: Dzintra, Dzintara, Dzintars
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Kokmateriālus glabās ūdenī

Sarmīte Feldmane
00:00
04.09.2025
8
Brivpratigie

Nebūt nav vienkārši. Eiropas mantojuma organizācijas brīvprātīgo komanda Āraišu ezerpilī. FOTO: no albuma

Divas dienas Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā strādāja Eiropas mantojuma organizācijas brīvprātīgo    komanda. Viņu mērķis bija, izmantojot vēsturisko darbarīku replikas, izgatavot vienu 9.,10.gadsimta mājiņu.

Deviņi jaunie un topošie arhitekti, arheologi, restauratori, jaunieši, kas saistīti ar materiālā mantojuma saglabāšanu, kam interesē tradicionālā celtniecība, iepazina ezerpils vēsturi un šodienu, apguva jaunas prasmes un uzreiz lika lietā. Brīvprātīgie no    ASV, Beļģijas, Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, Maltas, Īrijas un Austrālijas kokamatnieka Jorga Bunjess un tehniskā instruktora, vēsturnieka Edgara Žīgura vadībā cītīgi strādāja. E. Žīgura pieredze ir unikāla, viņš savulaik strādājis kopā ar arheologu Jāni Apalu, būvējis Āraišu ezerpils pirmās mājiņas, kas tapa pēc J.Apala pētījumiem.

“Strādājot ar senajiem instrumentiem, mūsdienu cilvēkam ir iespēja ieskatīties tālajos laikos un saprast, kā tolaik strādāja un būvēja. Darbs daudz smagāks un prasīja prasmes. Kādam gribasspēkam un apņēmībai bija jābūt, lai īsā laikā uzceltu kvalitatīvas mājas. Šī būvniecība man ir kaut kas pavisam jauns un interesants. Es  daudz iemācos,” atzina J.Bun­jess.    Vācijā viņam pieder Ērber­ģes brīvdabas muzejs, kuru viņš atjauno, izmantojot savas gald­niecības prasmes.   

“Šajā reizē nerunājam par eksperimentālo arheoloģiju, bet seno amatniecību un tās prasmēm. Baļķi tiek apstrādāti ar šaurasmens cirvjiem un kaltiem, darbā neiztikt bez koka vālēm, slīmestiem, izmantoti arī mūsdienīgāki galdniecības rokas instrumenti. Mājiņai jāizskatās tādai, kādas būvēja ar 9.,10.gadsimta instrumentiem, īpaša uzmanība tiek pievērsta baļķu galu apstrādei,” pastāsta Āraišu ezerpils Arheolo­ģiskā parka arheologs Jānis Meinerts, bet vēsturnieks E.Žī­gurs piebilst, ka brīvprātīgie, kuriem nav iepriekšējas pieredzes, strādā azartiski un ieinteresēti. Protams, reizē mācoties un darot, darbi ļoti ātri nevedas.

“Iecerēto nepabeigsim, esam tikuši līdz jumta daļai,” stāsta J.Meinerts un ķeras klāt    uzceltā namiņa baļķu numurēšanai.    Pē­dējā darba dienā brīvprātīgie to izjauca, nākamvasar atkal liks kopā, tad pabeigs jumtu un mājiņa papildinās ezerpils ēku kompleksu.

“Kā arheologam man ir interesanti un noderīgi strādāt ar brīvprātīgajiem kopā, dzirdēt Edgara un Jorga pieredzi. Jūgstūra konstrukciju izmantot ir daudz sarežģītāk, nekā uzcelt ēku ar klasiskajiem krusta pakšiem,” atgādina J.Meinerts.

Nepabeigtās mājiņas jumta konstrukcijai izraudzītie baļķi tiek iegremdēti ezerā. “Jorgs pārliecināja izmantot šo metodi. Viņš egli, priedi ūdenī notur līdz pat pieciem gadiem,” atklāj J.Meinerts, bet J.Bunjess pastāsta, ka nodarbojas ar rotaļlietu izgatavošanu un tās tiek virpotas no      mitra koka, jo ar tādu koku ir vieglāk un precīzāk strādāt. “Kukaiņi nevar bojāt koksni. Mitram kokam ir garāks mūžs nekā tam, kas glabājas krautuvē,” uzsver kokamatnieks.

J.Meinerts pastāsta, ka līdz šim Āraišos baļķi šādi nav glabāti, bet pirms gadiem šo ideju ieteikuši arī  Latvijas arhitekti.

“Nākamvasar    baļķus celsim ārā no ūdens, tad redzēs, kādi tie būs,” teic J.Meinerts, bet E.Žī­gurs piebilst, ka tad arī labi redzēs šīsvasaras brīvprātīgo darba precizitāti.

“Nākamvasar atgriezīšos ar citu komandu. Darbs jāpabeidz,” saka J. Bunjess, bet E.Žīgurs atklāj, ka kokamatnieks mājās iecerējis meistariem pasūt senos darbarīkus, lai izmantotu savā darb­nīcā.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

1.septembris – sākas zinību ceļš

00:00
03.09.2025
88

Rāmuļu pamatskolā 1.septembra rīts atnāca darbīgs. Skolas saime – pedagogi, tehniskie darbinieki – izrotāja estrādi, lai radītu svētku noskaņu gan skolēniem, gan vecākiem. Dzeltenas, saules staru pielietas puķes aizbaida pelēkos mākoņus un sagaida savējos. Skolēni satraukti un arī priecīgi par atkalredzēšanos, un vien sarunās dažs piemin, ka ir žēl, ka vasara beigusies. Īpaša, protams, šī […]

Sept

Pabeigta pirmā atjaunošanas kārta Konrāda kvartālā Cēsīs

00:00
02.09.2025
93

Atvērto durvju dienā, 26.augustā, saņemot apsveikuma vārdus no Cēsu novada paš­valdības pārstāvjiem un citiem viesiem, “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ļāva ciemiņiem iepazīt atjaunoto dizaina viesnīcu “Mācītāja māja”. Ar šo “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu […]

Mâcîtâja Mâja 2 Ag

Piestāt pārdomās. Cēsis. Keramika

00:00
01.09.2025
57

Cēsu Izstāžu zālē apskatāmas trīs izstādes – divas aizved keramikas pasaulē, bet viena tapusi Cēsīs un stāsta par pilsētu un atklāj pilsētniekus. Redzēt gadiem krāto Biedrība “artCēsis” kopš 2012. gada ik vasaru rīko plenērus profesionāliem māksliniekiem. Ik reizi tiek izvēlēta tēma vai glezniecības tehnika, kurā top gleznas. Pa šiem gadiem to sakrājies daudz. Izstādes atklāšanā […]

Izst Nama2

Kā skolas gatavas jaunajam mācību gadam

00:00
31.08.2025
280

Klāt septembris. Skolas gatavojas nākamnedēļ sākt jauno mācību gadu. Cēsu novadā trīs izglītības iestādēs turpinās remonts, kas iesākts pērn. Priekuļu pamatskolas ēka ir plaša, tajā pārbūvei līdztekus notiek mācību darbs. Nītaures pamatskola līdz gada beigām strādās ēkā, kur darbojas pašvaldības iestādes. Virtuve skolas ēkā gan jau izremontēta, tur pirmsskolēniem un skolēniem gatavos pusdienas. Vērienīgi būvdarbi […]

Cësu Vidusskola

Pedagogu vakanču skaits Cēsu novadā katru gadu samazinās

00:00
30.08.2025
1930

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vienmēr aktuāls kļūst pedagogu vakanču jautājums. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga “Druvai” apstiprina, ka gana daudz skolotāju trūkst arī šoreiz. Vakanču Latvijas skolās esot vairāk nekā četri simti. “Kopumā vakanču skaits katru gadu samazinās, tas nozīmē, ka ejam pareizā virzienā,” skaidrojot situāciju Cēsu novadā, teic Cēsu novada […]

Vakances

Piketē pret vēja ģeneratoriem Cēsu novadā

00:00
29.08.2025
147
3

Ne lielā skaitā, bet aktīvi un mērķtiecīgi noskaņoti ceturtdienas, 21.augusta, vakarā Ieriķos pulcējās piketētāji, kas iestājas par Latviju bez vēja parkiem. Viena no aktīvākajām protesta organizētājām Katrīna Alksne-Alksnīte ”Druvai” uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi apkārtējiem un jo īpaši novada un valsts vadītājiem parādīt, ka iedzīvotāji vēlas Latviju bez vēja parkiem. Piketētāji bija nodrošinājušies ar izdrukām […]

Pikets

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
14
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
9
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
23
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
40

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
25
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
33
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
25
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998