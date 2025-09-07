PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 8. septembris
Vārda dienas: Regīna, Ermīns
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Katru vasaru kāds stūrītis krāšņāks

Sarmīte Feldmane
00:00
08.09.2025
4
Vseta

Vecpiebalgas pagasta “Ogrēnu” pagalmā. Saimniece Ligita Jurkāne (no kreisās) komisijai – Dainai Slaidiņai, Agnesei Caunītei - Bērziņai, Vinetai Radziņai stāsta, kā kopj puķes. Viņas stāstītajā noklausās mazdēls un meita Zanda Akmene, un arī Artūrs Vāvere. FOTO: no albuma

Turpinot tradīciju, arī šovasar augustā notika Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkurss “Sakoptākā sēta”. Vērtēšanas komisija –   ainavu dizainere Vineta Radziņa, konkursa idejas uzturētāja Daina Slaidiņa, Kaives pagasta kultūras darbiniece Agnese Caunīte-Bērziņa un apvienības pārvaldes saimniecības nodaļas
vadītājs Artūrs Vāvere – pabija konkursam pieteiktajās sētās, iestāžu pagalmos, apskatīja ziedošos balkonus.

Šogad konkursā Vecpie­balgas, Inešu un Taurenes pagastos astoņas privātmājas bija pieteikuši paši vai kaimiņi, bet divas lauku saimniecības Vecpiebalgas un Taurenes pagastos. “Kaives un Dzērbenes māju saimnieki noteikti sasparosies nākamgad. Šogad ļoti aktīvi konkursā iesaistījās taurenieši,” stāsta Daina Slaidiņa un uzsver, ka katra viesošanās kādā mājā bijis skaists notikums, dzirdēti daudzi interesanti stāsti, kuros mīlestība uz skaisto, uz vietu, kur dzīvo, par sapņiem, kas te piepildīti. “Pie­mēram, Inešu pagasta “Kalna Grinēnos” katrā pagalma stūrītī puķes, arī eksotiski augi. Saim­niekiem ir svarīgi, lai viņu mājvieta ir sakopta. Neviens nesūdzējās par laikapstākļiem, viņi dara un pieņem to, ko nevar mainīt,” stāsta D.Slaidiņa un piebilst, ka gandrīz katrā mājā ziedēja hortenzijas un flokši. Saimnieki dalījušies pieredzē, ka stādījuši daudzas ilggadīgās puķes, tās ir visizturīgākās.

Patīkama bija vērtēšanas komisijas viesošanās lauku saimniecībās “Ogrēni” Vecpiebalgas pagastā un “Runtēs” Taurenes pagastā, kur lauku saimniekošana un sakopta vide ir vienlīdz svarīgas.

D.Slaidiņa atgādina, ka pērn konkursā piedalījās Alauksta krasta kopiena “Visa veida Smetes un Vītoli”. Cits citam palīdzot, piecas aktīvas mājsaimniecības kopj un rūpējas par Alauk­sta krastu, kopā svin svētkus. Šovasar trīs mājas konkursam pieteica kopiena “Vilku ciems” no Taurenes pagasta Bānūžu ezera piekrastes. Arī viņiem savas tradīcijas un kopīgas rūpes par sakoptību pie ezera.

“Ja iepriekšējos gados konkursam bija pieteikti balkoni tikai no Vecpiebalgas, šovasar arī no Taurenes. Gaujas ielā 4 visi balkoni bija ziedos, brīnišķīgs kopskats,” pastāsta D.Slaidiņa.

Konkursam iedzīvotāji pieteikuši arī bērnudārzu “Mazputniņš” un apvienības pārvaldes ēku Vec­piebalgā, kā arī kafejnīcu “Laura” Vecpiebalgā.

“Tās bija divas iespaidiem un emocijām bagātas dienas. Iepa­zinām novadniekus, ne viens vien ikdienā laukos nedzīvo, bet rūpīgi kopj savu īpašumu. Kārtējoreiz pārliecinājāmies – ja vienam saim­niekam svarīgi, lai viņa pagalms, mājas apkārtne skaisti sakopta, tad arī kaimiņš neatpaliks, darīs tāpat un mēģinās vēl labāk,” pārdomās dalās D.Slaidiņa un uzsver, ka ir svarīgi stāstīt pieredzes stāstus, kaut fotogrāfijās rādīt, cik sakoptas, skaistas ir mūsu pagasta lauku viensētas, kāda ir lauksaimnieku darba kultūra, arī to, ka nebūt nevajag plašu pagalmu, bet var kopt nelielu balkonu, pavadīt laiku starp ziediem un reizē priecēt ik garāmgājēju.

Gada nogalē visi konkursa dalībnieki satiksies Dzērbenes pilī – gan lai iepazītos, gan dalītos pieredzē, gan kopā pavadītu mirkļus vasaras atmiņās. Tāpat kā pagājušā konkursa dalībnieki, arī viņi nākamvasar brauks kopīgā ekskursijā.

“Šovasar bijām ekskursijā Kalsnavā. Mūs pa plašo bagātību izvadāja, kā viņa tagad pati sevi sauc, brīvdārzniece Aija Kaškure. Viņa arī deva neskaitāmus padomus par augiem, ko un kur stādīt. Mājās neviens nebrauca bez kāda agrāk kārota vai arborētumā ieraudzīta auga,” pastāsta D.Slai­diņa. Pērnā gada konkursa dalībnieki pabija arī Krustpilī, vīnogu audzētavā un apskatīja privātu senlietu kolekciju.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Stāsts nav par skolas solu, bet vērtībām

00:00
07.09.2025
116
10

Šovasar par Ungurmuižu rakstīts vairākkārt. Ne kā arhitektūras pērli, kuru skatīt brauc Latvijas iedzīvotāji un ārzemnieki, bet gan tās apsaimniekošanu. Jaunā mācību gada sākumā tās nosaukums atkal tiek locīts sociālajos tīklos. Vispirms jāatgādina, ka Un­gurmuiža Raiskuma pagastā un Ruckas muiža Cēsīs pieder Cēsu novada pašvaldībai, abas muižas, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļus, nomā un apsaimnieko uzņēmējs […]

Ungurm

Upēm ir tiesības brīvi plūst

00:00
06.09.2025
50

Lai arī šī vasara nodrošina upēs augstu ūdens līmeni, tas netraucē Gaujas Ilgtspējī­gas attīstības biedrībai īstenot iecerēto – tīrīt mazās upes.  “Mazajās upēs ūdens noskrien ātri. Jautājums ir par darbiem Gaujā, plānā ir attīrīt Sikšņu krāces pie Virešiem, ja laiks kā šajā dienās, tad nākamnedēļ varēsim strādāt, lai atbrīvotu straujteci. Dabiskajam lašu nārstam tā ir […]

Steins Lencupe

Met šautriņas, spēlē dvieļu bolu un šķiro pupiņas

00:00
05.09.2025
47

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” šovasar uz sportiskām un jautrām spēlēm sagaidīja sešas komandas, vienaudžus no Cēsu, Amatas, Nītaures, Zaubes un Ogres novada Ķeipenes puses. Sacentās gan individuāli, gan komandu vērtējumā. Komandas bija lielas – vairāk nekā desmit cilvēku sastāvā. Kā jau sacensībās pienākas, bija arī atklāšanas parāde, kurā komandas iepazīstināja ar sevi, notika kopīga iesildīšanās, […]

Zaube Sports

Kokmateriālus glabās ūdenī

00:00
04.09.2025
40

Divas dienas Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā strādāja Eiropas mantojuma organizācijas brīvprātīgo    komanda. Viņu mērķis bija, izmantojot vēsturisko darbarīku replikas, izgatavot vienu 9.,10.gadsimta mājiņu. Deviņi jaunie un topošie arhitekti, arheologi, restauratori, jaunieši, kas saistīti ar materiālā mantojuma saglabāšanu, kam interesē tradicionālā celtniecība, iepazina ezerpils vēsturi un šodienu, apguva jaunas prasmes un uzreiz lika lietā. Brīvprātīgie […]

Brivpratigie

1.septembris – sākas zinību ceļš

00:00
03.09.2025
125

Rāmuļu pamatskolā 1.septembra rīts atnāca darbīgs. Skolas saime – pedagogi, tehniskie darbinieki – izrotāja estrādi, lai radītu svētku noskaņu gan skolēniem, gan vecākiem. Dzeltenas, saules staru pielietas puķes aizbaida pelēkos mākoņus un sagaida savējos. Skolēni satraukti un arī priecīgi par atkalredzēšanos, un vien sarunās dažs piemin, ka ir žēl, ka vasara beigusies. Īpaša, protams, šī […]

Sept

Pabeigta pirmā atjaunošanas kārta Konrāda kvartālā Cēsīs

00:00
02.09.2025
110

Atvērto durvju dienā, 26.augustā, saņemot apsveikuma vārdus no Cēsu novada paš­valdības pārstāvjiem un citiem viesiem, “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ļāva ciemiņiem iepazīt atjaunoto dizaina viesnīcu “Mācītāja māja”. Ar šo “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu […]

Mâcîtâja Mâja 2 Ag

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
28
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
16
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
27
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
33
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
44

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
26
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
35
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
27
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
26
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
17

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998