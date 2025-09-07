Katru vasaru kāds stūrītis krāšņāks

Turpinot tradīciju, arī šovasar augustā notika Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkurss “Sakoptākā sēta”. Vērtēšanas komisija – ainavu dizainere Vineta Radziņa, konkursa idejas uzturētāja Daina Slaidiņa, Kaives pagasta kultūras darbiniece Agnese Caunīte-Bērziņa un apvienības pārvaldes saimniecības nodaļas
vadītājs Artūrs Vāvere – pabija konkursam pieteiktajās sētās, iestāžu pagalmos, apskatīja ziedošos balkonus.
Šogad konkursā Vecpiebalgas, Inešu un Taurenes pagastos astoņas privātmājas bija pieteikuši paši vai kaimiņi, bet divas lauku saimniecības Vecpiebalgas un Taurenes pagastos. “Kaives un Dzērbenes māju saimnieki noteikti sasparosies nākamgad. Šogad ļoti aktīvi konkursā iesaistījās taurenieši,” stāsta Daina Slaidiņa un uzsver, ka katra viesošanās kādā mājā bijis skaists notikums, dzirdēti daudzi interesanti stāsti, kuros mīlestība uz skaisto, uz vietu, kur dzīvo, par sapņiem, kas te piepildīti. “Piemēram, Inešu pagasta “Kalna Grinēnos” katrā pagalma stūrītī puķes, arī eksotiski augi. Saimniekiem ir svarīgi, lai viņu mājvieta ir sakopta. Neviens nesūdzējās par laikapstākļiem, viņi dara un pieņem to, ko nevar mainīt,” stāsta D.Slaidiņa un piebilst, ka gandrīz katrā mājā ziedēja hortenzijas un flokši. Saimnieki dalījušies pieredzē, ka stādījuši daudzas ilggadīgās puķes, tās ir visizturīgākās.
Patīkama bija vērtēšanas komisijas viesošanās lauku saimniecībās “Ogrēni” Vecpiebalgas pagastā un “Runtēs” Taurenes pagastā, kur lauku saimniekošana un sakopta vide ir vienlīdz svarīgas.
D.Slaidiņa atgādina, ka pērn konkursā piedalījās Alauksta krasta kopiena “Visa veida Smetes un Vītoli”. Cits citam palīdzot, piecas aktīvas mājsaimniecības kopj un rūpējas par Alauksta krastu, kopā svin svētkus. Šovasar trīs mājas konkursam pieteica kopiena “Vilku ciems” no Taurenes pagasta Bānūžu ezera piekrastes. Arī viņiem savas tradīcijas un kopīgas rūpes par sakoptību pie ezera.
“Ja iepriekšējos gados konkursam bija pieteikti balkoni tikai no Vecpiebalgas, šovasar arī no Taurenes. Gaujas ielā 4 visi balkoni bija ziedos, brīnišķīgs kopskats,” pastāsta D.Slaidiņa.
Konkursam iedzīvotāji pieteikuši arī bērnudārzu “Mazputniņš” un apvienības pārvaldes ēku Vecpiebalgā, kā arī kafejnīcu “Laura” Vecpiebalgā.
“Tās bija divas iespaidiem un emocijām bagātas dienas. Iepazinām novadniekus, ne viens vien ikdienā laukos nedzīvo, bet rūpīgi kopj savu īpašumu. Kārtējoreiz pārliecinājāmies – ja vienam saimniekam svarīgi, lai viņa pagalms, mājas apkārtne skaisti sakopta, tad arī kaimiņš neatpaliks, darīs tāpat un mēģinās vēl labāk,” pārdomās dalās D.Slaidiņa un uzsver, ka ir svarīgi stāstīt pieredzes stāstus, kaut fotogrāfijās rādīt, cik sakoptas, skaistas ir mūsu pagasta lauku viensētas, kāda ir lauksaimnieku darba kultūra, arī to, ka nebūt nevajag plašu pagalmu, bet var kopt nelielu balkonu, pavadīt laiku starp ziediem un reizē priecēt ik garāmgājēju.
Gada nogalē visi konkursa dalībnieki satiksies Dzērbenes pilī – gan lai iepazītos, gan dalītos pieredzē, gan kopā pavadītu mirkļus vasaras atmiņās. Tāpat kā pagājušā konkursa dalībnieki, arī viņi nākamvasar brauks kopīgā ekskursijā.
“Šovasar bijām ekskursijā Kalsnavā. Mūs pa plašo bagātību izvadāja, kā viņa tagad pati sevi sauc, brīvdārzniece Aija Kaškure. Viņa arī deva neskaitāmus padomus par augiem, ko un kur stādīt. Mājās neviens nebrauca bez kāda agrāk kārota vai arborētumā ieraudzīta auga,” pastāsta D.Slaidiņa. Pērnā gada konkursa dalībnieki pabija arī Krustpilī, vīnogu audzētavā un apskatīja privātu senlietu kolekciju.
Komentāri