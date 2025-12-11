PIESLĒGTIES
Piektdiena, 12. decembris
Vārda dienas: Otīlija, Iveta
Katru gadu aizvien vairāk skaistu sētu

Sarmīte Feldmane
00:00
12.12.2025
11
Sakopta Vecp1

Dzērbenes pils, tērpta greznā rotā un mirdzot Ziemassvētku ugunīs, jau attāli sveic ikvienu. Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Sakoptākā sēta”  dalībnieki un kaimiņi, saposušies šīgada laureātu godināšanas reizei, piepilda Tautas nama zāli.

Jau astoto gadu vistumšākajā laikā, kad vakari gari un rīti vēli, cilvēki satiekas, lai atcerētos vasaru un domās jau būtu pavasarī, lai kopā priecātos par to, ka Vecpiebalgas, Inešu, Kaives, Dzērbenes un Taurenes pagasti ar katru gadu kļūst aizvien sakoptāki, aizvien kāds stūrītis daiļāks.

“Konkurss rosina iesaistīties savas apkārtnes sakopšanā, veidošanā. Ceram, ka gadu gaitā pabūsim katrā sētā, jo to saimniekiem ir, ar ko lepoties,” saka konkursa idejas uzturētāja Daina Slaidiņa un pastāsta, ka astoņos gados komisija pabijusi 47 privātmāju pagalmos, piecos divreiz, apskatījusi 14 lauku saim­niecības, trijās pabijusi divreiz. Skatīti seši viesu nami, pieci uzņēmumi, septiņu pašvaldības iestāžu apkārtne un daudzi skaisti apzaļumoti balkoni.

Vecpiebalgas apvienība ir vienīgā Cēsu novadā, kas rīko šādu konkursu savā teritorijā, novada pašvaldība organizē konkursu visā novadā.

“Sakoptākā sēta” konkursam var pieteikties paši saimnieki vai konkursantus var pieteikt citi. “Šovasar dalībnieku vidū nav Kaives, Dzērbenes sakoptu sētu, privātmāju, uzņēmumu vai balkonu saimnieku,” bilst D.Slaidiņa.

Šovasar konkursa komisija ciemojās Taurenes pagasta “Runtēs”, zemnieku saimniecībā “Jaunlejasruntes” pie Aldas un Modra Zālīšiem, kā arī Ligitas un Jāņa Jurkāniem zemnieku saimniecībā “Ogrēni” Vecpiebalgas pagastā. “Abas ir bioloģiskās saimniecības. Saim­niekiem svarīgi, lai mājas apkārtne būtu sakopta, lai ir jauka vieta atpūtai.    “Runtēs” ikvienu aizkustina stāsts par piecu paaudžu sievietēm stādītajām liepām, bet “Ogrēnos” patīkami pabūt klētī, kur ierīkota atpūtas vieta, pagalmā, kas iekārtots, lai visi te justos labi,” pastāsta D. Slaidiņa. Par šīgada konkursa laureātiem tiek godināti Ligita un Jānis Jurkāni.

Iepriekšējos gados konkursā bija ieteikti vien vecpiebaldzēnu ziedošie balkoni, šovasar arī taurenieši neturēja sveci zem pūra. “Katrs balkons, ko redzējām, bija īpašs, katrā cita puķu izvēle, bet populārākās arī šovasar noteikti bija petūnijas. Redzējām, cik labi uz balkona starp ziediem aug tomāti, cik ērti jūtas kaķis, ka pirmā stāva balkona stādījumu var vizuāli savienot ar dobi pie mājas,” iespaidus atklāja vērtēšanas komisijas dalībniece Agnese Cau­nīte-Bērziņa.  Konkursā piedalījās Daiga Reinholde un Dzidra Balode no Vecpiebalgas, kā arī Linda Berķe no Taurenes. Lindas ziedošais balkons tika atzīts par aizvadītajā vasarā krāšņāko.

Ainavu dizainere Vineta Radziņa uzsver, ka, esot konkursa komisijā, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un iedvesmoties. “Katras privātmājas pagalms atšķirīgs, jo katrs saimnieks to veido sev. Nav pareizi vai nepareizi, katram kaut kas savs ir būtisks. Redzot, kas ir un kā ir kaimiņam, diezin vai uzreiz tas derēs. Veidojot dārzu, ir jāsaskan gan vēlmēm, gan sajūtām,” atgādina V. Radziņa. Katrā pagalmā viņa ieraudzījusi kaut ko īpašu, ko būtu vērts redzēt arī citiem: ehināciju kolekciju, topiāriju, spoguļus kā vides elementus, kuros nolaižas debesis un iespīd saule, kā hostas izceļ guļbūvi un guļbūve hostas, kā dārzs, kurā minimālisms ir tikpat krāsains kā tas, kurā aprūpētas dažādas puķes, ka arī robotiņam, kurš pļauj zālienu, ir sava mājiņa.

“Lielie koki izceļ latvisko sētu, tālie skati paver apvārsni. Ciemojoties pie saimniekiem, bijām flokšu apreibināti, tie ziedēja pie katras mājas. Katrā pagalmā, kur pabijām, saimniekiem dārzs ir svarīgs, sirds liek to kopt, pilnveidot, netaupot laiku, spēku un arī ieguldījumus,” uzsver komisijas locekle un pastāsta, ka pasaulē aizvien populārāka kļūst otrreizējā izmantošana arī dārza dizainā. “Ir šovi, kur rāda, ka puķes var stādīt vecā veļasmašīnā, vecās riepās, siltumnīcu var celt no pet pudelēm. Kad stāstu par plastmasu vai riepām, tas mums nešķiet pieņemams, bet vecā čuguna katlā vai mucā kaut ko iestādīt nav nekas jauns,” pastāsta V. Radziņa un uzsver, ka dārzs ir sajūtas, tas arī daudz ko atklāj. “Fotografējiet savu dārzu un māju. Attēlā uz to paskatīsieties citām acīm,    ieraudzīsiet, kur ko vajadzētu, kur kas lieks. Tā būs kā konsultācija nākamajam pavasarim,” ieteica ainavu dizainere.

Šovasar konkursam bija pieteikts vairāk privātmāju nekā citus gadus. V. Radziņa atklāja, ka vērtējot komisija nevadās tikai pēc iespaidiem un emocijām, nolikumā skaidri noteikts, ka, piemēram, jāvērtē pagalma zonējums, atpūtas vietas, arī karoga masta vieta sētā, norāde uz māju un citas būtiskas lietas, kas veido skaistu, latvisku sētu, sakoptu pagalmu.

Konkursā bija pieteiktas privātmājas: Vecpiebalgas pagasta “Kaikaši”, kur dzīvo un saimnieko Ivetas Ērgles ģimene, Taurenē    Meža iela 9 (Biruta un Jānis Bajāri), Inešu pagasta “Kalna Grinēni” (Velga Jēriņa ar ģimeni), Inešu pagasta “Lejas Grinēni” (Mārtiņš Zemgalis ar ģimeni), Vecpiebalgas pagasta “Vecaļmi”(Dace un Jānis En­deles), Vecpiebalgas pagasta “Vītoli” (Anna un Aldis Glā­zeri), Taurenes pagasta “Drav­nieki” (Anita un Vilnis Vītoli) un Taurenes pagasta “Pumpuri” (Andra un Henrijs Romani). Laureāta gods tika piešķirts “Dravnieku” un “Pumpuru” saim­niekiem.

Sakopta Vecp
Godam nopelnīts. Taurenes pagasta “Dravnieku” saimniekus Anitu un Vilni Vītolus sveic ainavu dizainere, konkursa komisijas locekle Vineta Radziņa.  FOTO: Sarmīte Feldmane

V. Radziņa sava īpašo balvu pasniedza Anitai un Vilnim Vītoliem, uzsverot, ka viņu “Dravniekos” sajutusi dārzu kā īpašu vietu, bet saimniece atklāja, ka pēc pastaigas ar komisiju pa plašo pagalmu uz sev tik pierasto paskatījusies citām acīm un ir idejas, ko gribētos pamainīt. “Pumpuri” ir Romanu ģimenes vasaras māja, un, kā bilda saimniece Andra, pagalms tiek kopts pēc izjūtām, tādēļ novērtējums ir priecīgs pārsteigums.

No uzņēmumiem vecpiebaldzēni īpaši priecājās par kafejnīcu “Laura”. Rūpīgi koptās puķes priecēja gan klientus, gan garāmbraucējus. “Laurai” kā vienīgajai konkursa dalībniecei šajā kategorijā arī laureāta tituls.

No pašvaldības iestādēm konkursā bija pieteikta gan apvienības pārvaldes, gan Vecpiebalgas bērnudārza “Mazputniņš” apkārtne. D. Slaidiņa pastāsta, ka pārvaldes apkārtne konkursā netika vērtēta, bet ikvienam ir prieks, ka sakoptība pamanīta. “Mazputniņa” plašā teritorija konkursam tika ieteikta septīto reizi, un ik gadu ir kāds pārsteigums, kas piesaista gan bērnu, gan viņu vecāku, arī garāmgājēju ievērību.

Īpašu suminājumu saņēma kaimiņu kopiena “Vilkuciems”    Taurenes pagastā. Bānūžu ezera krastā dzīvo piecas draugu ģimenes. Piecās mājās svētku reizēs sabrauc vairāk nekā 40 dažādu paaudžu rīdzinieki. “Vil­cēni” te ir vecākā māja.

“Iedzīvojamies pagastā un iesaistāmies sabiedriskajā dzīvē. Piektdienu vakaros sabraucam, strādājam, kad kāds smagāks darbs, kaimiņi atnāk palīgā,” pastāsta “Jāņkalnu” saimniece Ilze Saulīte-Jansone un pauž gandarījumu, ka otrpus ezeram tiek sakopti vēl trīs īpašumi. Balvā laureāti saņēma īpašas “Piebalgas porcelāna” vāzes, dāvanu kartes z/s “Kliģeni” dārzniecībā “Dārznieks”, “ZAAO” dāvanu kartes, bet Vilkuciema kopiena dāvanu karti Taurenes Muižas picērijā.

Vasarā konkursa dalībnieki kopā dosies ekskursijā, lai iedvesmotos citu novadu skaistajos dārzos.

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
30
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
25
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
38
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
28
1

Tautas balss

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
32
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
36
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
34
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
43
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
33
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

