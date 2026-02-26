Katrs ziedojums – atbalsts karā par Ukrainu

24.februāra rīts pirms četriem gadiem satricināja pasauli. Sākās Krievijas bruņots iebrukums Ukrainā. Tas aizvien turpinās. Ukraiņu tauta aizstāv savu zemi, aizstāv visu mūsu lielākās vērtības – brīvību un neatkarību.
Jau no kara sākuma Latvijas iedzīvotāji iesaistās dažādās iniciatīvās, ziedojot gan Ukrainas armijai, gan civiliedzīvotājiem ikdienas izdzīvošanai.
Otro gadu Skujenes pamatskola piedalās Latvijas un tagad jau starptautiskajā skolu iniciatīvā “Skolas par uzvaru”.
“Pirmajos gados bija svarīgi nebūt vienaldzīgiem, tagad nedrīkstam pierast, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir pašsaprotami. Ir svarīgi, lai ģimenēs vecāki ar bērniem pārrunā situāciju, kas ir kaimiņvalstī. Ir jāapzinās, ka katrs var dot savu mazumu, tā atbalstīt, palīdzēt un vēstīt, ka saprotam, ko pārdzīvo ukraiņu tauta, ka mums nav vienalga,” saka pamatskolas direktore Anda Lukstiņa un piebilst, ka pie skolas ik dienu plīvo Latvijas un Ukrainas karogs. Atliek pacelt acis uz zilajiem mākoņiem, un abi karogi redzami debesīs.
Direktore vērtē, ka bieži vien medijos izskan, ko darīsim mēs, ja nonāksim līdzīgā situācijā. Šī informācija atgādina par trauslo pasauli apkārt. Šodien stundās būs sarunas par karu Ukrainā. “Skolā nav ukraiņu bērnu, un ne Kaives, ne Skujenes pagastos nedzīvo ukraiņu ģimenes. Kad notika iebrukums Ukrainā, angļu valodas skolotāja stāstīja par šo valsti. Viņa kā brīvprātīgā bija strādājusi nometnē Luhanskā, kad situācija ar Krieviju jau bija saasināta. Aculiecinieka stāstījums vienmēr paliek atmiņā,” stāsta A. Lukstiņa.
Skolas kolektīvs aicināja iniciatīvā iesaistīties Kaives un Skujenes iedzīvotājus. Direktore pauž gandarījumu, ka iesaistās daudzi, kuri ikdienā nav saistīti ar skolu.
Brīvdienās Kaives Tautas namā notika ierakuma sveču liešana. Inese Supe, Ieva Bērziņa un Agnese Caunīte – Bērziņa izlēja vairākus desmitus sveču.
“Parafīnu saziedoja iedzīvotāji, vēl no iepriekšējām reizēm bija saglabājušās metāla kārbas, kartona kastes var dabūt veikalos. Atliek tikai pastrādāt,” teic A. Caunīte – Bērziņa un uzsver, ka arī šīs sveces tiks nogādātas skolā, lai tālāk jau sūtītu uz Ukrainu.
Pirmo gadu iniciatīvā iesaistījusies Raunas pamatskola. “Neskatoties uz to, ko un kā var runāt par karu, svarīgi saprast, ka ceļš uz mērķi ir ilgs un mums citam citu jāatbalsta. Mēs atbalstām Ukraiņus viņu mērķa sasniegšanā,” saka direktora vietniece audzināšanas darbā Justīne Buliņa – Pinka un pastāsta, ka februāris skolā ir Vērtību mēnesis. Raunas pamatskolas vērtības ir mērķtiecība, atvērtība un cieņa. Iniciatīva “Skolas par uzvaru” ir pa šīm pašām vērtībām. Pašpārvalde iesaistījusies informēšanā, lai pievērstu gan skolēnu, gan vecāku uzmanību. Lādē redzams, ka raunēnieši nav vienaldzīgi, ziedo Ukrainas armijas atbalstam. J. Buliņa – Pinka atzīst, nevar teikt, ka iedzīvotāju aktivitāte ir liela, bet būtiskākais ir runāt, atgādināt par karu, par vērtībām, brīvību, demokrātiju.
“Svarīgi ir arī runāt par to, ka esam paguruši no ziņām par karu, ka vairs neziedojam tik aktīvi kā pirms trim, diviem gadiem. Mēs mācāmies, ka mērķtiecībā varam pagurt, bet vai ukraiņiem ir iespēja pagurt? Viņiem jāturpina iesāktais, viņi nedrīkst padoties, bet mēs atbalstīt,” uzsver raunēniete, bet A. Lukstiņa atgādina, ka nedrīkstam aizmirst to, kas notiek Ukrainā. “Katrā mazumiņā, ko varam dot, kā varam palīdzēt, ir liels spēks, kas cīnītājiem par savu zemi un valsti atgādina, ka Latvijā cilvēki saprot brīvības vērtību un atbalsta ukraiņu neatlaidību sargāt to, kas ir visdārgākais,” saka Skujenes pamatskolas direktore.
Šodien daudzviet Latvijā notiks pasākumi, kuros runās, stāstīs atgādinās par karu, brīvību, savas zemes un valsts mīlestību un to, cik būtiski izšķirošos brīžos cīnītājam sajust atbalstu, sapratni, uzmundrinājumu.
“Skolas par uzvaru” dalībnieces aicinātas vākt ziedojumus Ukrainas armijas karavīriem. Iniciatīva sākās 2023. gadā, kad Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece Emīlija Kļaviņa savā skolā rīkoja ziedojumu vākšanu Ukrainas karavīriem. 2024. gadā akcijai pievienojās gan vairāk nekā simts skolas visā Latvijā, gan partnerorganizācija “Tavi draugi”, bet pērn 201 skola no visām Baltijas valstīm kopā savāca vairāk nekā 14 tonnu ziedojumu Ukrainas armijai. Sekojot Latvijas skolēnu iniciatīvai, šogad akcijā vienojušās jau 11 Eiropas valstis.
