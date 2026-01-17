Cēsu novadā ir 24 ģimenes ārsti, no tiem seši ģimenes ārsti ir pensijas vecumā, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati. Pašlaik Cēsu novadā nav brīvu prakses vietu.
“Dienesta tīmekļvietnē ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā uz Cēsīm gaida viena ģimenes ārste, bet telefoniski ir interesējušies vairāki ģimenes medicīnas rezidenti, kas pēc rezidentūras beigšanas un sertifikāta iegūšanas būtu gatavi veidot ģimenes ārsta praksi Cēsu pusē,” norāda NVD Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča.
“Druvas” lasītāji interesējas, kas notiek, ja ģimenes ārsts dodas pensijā, vai viņa pacientam pašam ir jāmeklē jauns ārsts, vai tiek sameklēts speciālists, kas strādā iepriekšējā vietā. Sigita Alhimoviča skaidro, ja ārsts dodas pensijā vai citu apstākļu dēļ beidz strādāt, par to dienests ir jāinformē trīs mēnešus iepriekš. Tas ļauj NVD saprast, kas var pārņemt esošā ģimenes ārsta praksi vai pie kuriem ģimenes ārstiem pacientiem būtu iespēja pierakstīties, ja praksi neviens nepārņem.
“Tomēr šobrīd ļoti bieži ģimenes ārsts izmanto izdevību uzrunāt topošos ģimenes ārstus – rezidentus, kuri mācās rezidentūrā un jau mācību laikā meklē nākamo darbavietu. Piemēram, ja students ir no Cēsīm, viņš gan prakses, gan darba vietu meklē Cēsīs. Gan mēs kā dienests šādiem speciālistiem palīdzam satikties, gan esošie ģimenes ārsti paši uzrunā studentus. Tas ir ļoti labs veids, kā pārņemt praksi, jo topošais mediķis gan var iziet praksi pie konkrētā ārsta, gan iepazīt nākamos pacientus, gan izrunāt, kā notiks prakses pārņemšana pēc studiju beigām,” pastāsta S. Alhimoviča.
Tomēr ir gadījumi, kad nav, kas pārņem praksi, skaidro NVD Vidzemes nodaļas vadītāja: “Tad skatāmies tuvumā esošās mazākās prakses, kurās pacienti varētu vērsties un reģistrēties. Cēsīs prakses pacientu izdalīšana būtu apgrūtinoša, jo tajās ir liels pacientu skaits. Tajā pašā laikā zinām, ka ir trīs ģimenes ārsti, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā un vēlētos strādāt Cēsīs vai Cēsu apkārtnē, tāpēc viņi varētu būt tie, kas pārņem pensijā aizgājušā ģimenes ārsta praksi. Iepriekš Cēsīs ir bijis gadījums, kad nav konkrēta prakses pārņēmēja, tad runājām ar vairākām ārstu praksēm, kuras būtu ar mieru uzņemt daļu pacientu, un viņiem bija iespēja izvēlēties no trīs ģimenes ārstiem vienu. Tad pacienti uzrunāja kādu no šiem ģimenes ārstiem par vēlmi piereģistrēties un to izdarīja.” Arī Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka, ja pacients dzīvo ģimenes ārsta pamatdarbības prakses vietas teritorijā, viņam reģistrāciju nevar atteikt.
Pēdējos gados Cēsīs, ja ģimenes ārsts beidz darbu, viņa praksi arvien biežāk pārņem cits speciālists. Pārsvarā tie ir jaunie ārsti, kas darbu veiksmīgi turpina. “Man atmiņā ir tikai divi ārsti, kas nav pacientu skaitu spējuši noturēt vai reģistrēt pietiekamu skaitu, lai prakse būtu rentabla. Patlaban šķiet, ka Cēsu novadā ar ģimenes ārstiem problēmu nebūs, ir vietas Latvijā, kurš šis jautājums ir izaicinošāks,” vērtē S. Alhimoviča. “Tomēr virzāmies uz to, lai ģimenes ārstu praksēm būtu pēctecība.”
Tāpat NVD Vidzemes nodaļas vadītāja pastāsta, ka cilvēks jebkurā brīdī, kad viņu neapmierina esošais ģimenes ārsts, var to mainīt. Tā var notikt arī tad, ja līdzšinējā ģimenes ārsta praksi pārņem jaunais ārsts. “Ģimenes ārsts daudziem ir ļoti būtisks speciālists, un ir svarīgi, lai ir savstarpēja sapratne un saskaņa,” uzskata S. Alhimoviča. Tādā gadījumā cilvēkam pašam ir jāuzrunā izvēlētais ģimenes ārsts, jānoskaidro, vai pie viņa iespējams pierakstīties, un jāaizpilda pārreģistrācijas anketa.
