Karnevālā vari būt, kas vēlies

Taurenes Kultūras namā aizvadīts ikgadējais karnevāls. Tas aizvien ir gan taureniešu, gan tuvu un tālu kaimiņu sarunās. Kaut aizvadītajās brīvdienās laikapstākļi nerosināja doties ārpus mājas, sevi parādīt un citus aplūkot sanāca un sabrauca ap 140 apmeklētājiem.
“90 procenti bija maskās. Pērn vairākums sanāca uz balli, ne karnevālu,” stāsta Taurenes Kultūras nama vadītāja Ginta Babre un ar apbrīnu stāsta par cilvēku izdomu, veidojot maskas, prasmi iejusties izraudzītajos tēlos. Viņa, protams, iejutās Nēķena muižas muižnieces tēlā un kā saimniece visus sirsnīgi uzņēma.
Džokers un Andželīna, Hemingvejs, Vilks un Sarkangalvīte, Zemledus makšķernieks, Jūras kapteinis ar Mīļoto, Vāvere ar riekstiem, čigānietes, Pīķa dāma, Ragana, Velns, Miesnieks, Mušmire, Indiete, flamingo saime, Sniegbaltīte, Baltā dāma…
“Renita un draugi no Taurenes pārsteidz katrā karnevālā. Šoreiz no kartona kastēm veidotās maskas “Kas te? Es te!” apbrīnoja visi,” stāsta G .Babre un piebilst, ka karnevāla dalībnieki maskas uzdāvinājuši kultūras namam. Allaž ar nepacietību tiek gaidīts, ko izdomās draugu kopa no pienotavas. “Četri gadalaiki – balta ziema, kurai bija līdzi kaste ar saldējumu, lai citus pacienātu, zaļš pavasaris, ziedoša vasara un rudens brūnos lapkriša toņos. Katrs tērps un tēls rūpīgi izstrādāti,” karnevāla noslēpumu atklāj kultūras nama vadītāja un piebilst, ka daudzu simpātijas izpelnījās Mušmire no Skujenes, taureniete Zigrīda tērpu un cepuri bija darinājusi no dažādiem konfekšu papīriņiem, sirsnīga bija Flinstonu ģimene no Cēsu puses, tāpat arī Karaliene ar pavadonēm un minjoni no Valmieras. Ne viens vien karnevāla dalībnieks bija prasmīgi izmantojis mūsdienu tehnoloģijas un savus varoņus izgaismojis, tā padarot redzamākus. G. Babre gan ar pārsteigumu piebilst, ka nav bijis neviena Ugunīgā zirga, kas ir šī gada valdnieks. Iepriekš karnevālos gada dzīvnieks bijis iecienīts tēls.
“Karnevālā Taurenē pusnaktī maskas nekrīt, tā kā nezinu, kas slēpās zem daudzām maskām. Vien pēc reģistrācijas informācijas varu teikt, ka karnevāla dalībnieki bija arī no Siguldas, Rīgas, Smiltenes, Cēsīm, Priekuļiem, Veselavas, Madonas, Skujenes,” pastāsta G. Babre un atklāj, ka sestdienas rītā par karnevālu interesējusies kompānija no Rīgas, taujājot, vai nekursē autobuss.
“Divos naktī karnevāls beidzās, un bija kā Pelnrušķītei pusnaktī, nevienam vēl negribējās doties prom,” teic G. Babre un uzsver, ka nākamgad atkal Taurenes kultūras namā satiksies tie, kam karnevāls ir svētki, kopā būšana, iespēja paslēpties zem maskas un justies brīviem.
