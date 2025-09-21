PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 22. septembris
Vārda dienas: Māris, Mārica, Maigurs
Kājām, ar velosipēdu vai tomēr auto? Laiks domāt

Sarmīte Feldmane
00:00
22.09.2025
Velo

Atbilstoši mobilitātes nedēļai. Cēsu novada domes deputāti vakar pēc domes sēdes kopā ar pašvaldības darbiniekiem ar elektro velosipēdiem devās braucienā pa Cēsīm. Sešus kilometrus garais maršruts veda gar izglītības iestādēm. Deputāti iepazina velo infrastruktūru, vērtējot, cik tā atbilstoša, lai audzēkņiem un skolotājiem būtu droši un ērti izmantot divriteņus. No kreisās pirmajā rindā: deputāts Indriķis Putniņš, Jānis Gabrāns, pašvaldības darbiniece Ilze Bībere, deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis un deputāte Evita Šīrante. FOTO: Sarmīte Feldmane,

Cēsu pašvaldība allaž uzsvērusi, ka pilsēta ir iedzīvotājiem un videi draudzīga. Eiropas Mobilitātes nedēļā īpaša vērība veltīta ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām un pilsētvides kvalitātei, tā attīstot ikvienam drošāku un pieejamāku vidi.

Par ikdienas aktualitātēm, nākotnes nepieciešamību un iespējām    pilsētā ērti un droši pārvietoties, tika vērtēts un diskutēts Mobilitātes forumā “Cēsis kustībā 2025”.

Gan novada attīstības stratēģijā, gan enerģijas un klimata plānā ierakstīts, ka visa novada teritorijā jāattīsta pārvietošanās veidu dažādība ikdienā un    jāsamazina    CO2 izmešu daudzums, pastāstīja pašvaldības Centrālās administrācijas Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja Inta Ādamsone. “Pilsētā, rekonstruējot ielas, tiek veidotas gājēju/velo ietves. Būs aptauja par cēsnieku pārvietošanās paradumiem, analizēs sabiedriskā transporta kustību,” pastāstīja I.Ādamsone. Tas tiek darīts, piesaistot projektu finansējumu.

Foruma dalībnieki pauda, ka trūkst informācijas, kā kursē autobusi, kādi ir to maršruti, kur ir pieturvietas. I.Ādamsone pastāstīja, ka iecerēts pilsētā uzlabot sabiedriskā transporta maršrutus un izveidot jaunas, mūsdienīgi aprīkotas pieturvietas. Stacijas laukumā tiks uzstādīti ekrāni, kuros būs informācija par maršrutiem un reisiem. Te būs pieejami arī koplietošanas velosipēdi vai skrejriteņi, drošas glabātavas un velo novietnes.

Idejas jānoformulē. Diskutē Raitis Jelēvics, Santa Rudmieze, Sandija Cacivkina un Vits Landratovs.
FOTO: Sarmīte Feldmane

“Trūkst sabiedriskā transporta nodrošinājuma ārpus Cē­sīm, tas ir sarežģīts jautājums, ko nevar atrisināt pašvaldība. Taču par to nav aizmirsts,” atgādināja I.Ādamsone.

Plašāka diskusija raisījās, kā mainīt iedzīvotāju paradumus – autovadītājiem nebraukt cauri pilsētas centram,    ikdienā biežāk iet kājām vai braukt ar velosipēdu.

Siguldas novada pašvaldības Attīstības un investīciju pārvaldes vadītājs Gatis Konrads pastāstīja, ka trīs gadi pagājuši diskusijās ar dažādu grupu siguldiešiem par to, kādu viņi vēlas redzēt pilsētu. “Tika iezīmētas velo joslas. Vairākos krustojumos salikti stabiņi, lai bremzētu braucējus, esam pārliecinājušies, ka ne visur tie ir labākais risinājums. Viena iela pārtapa par vienu ceļu visiem. Tas sākumā šķita dīvaini. Tā ir domāšanas maiņa, jāprot sadzīvot – autobraucējiem, velosipēdistiem, gājējiem. Informatīvā zīme piesaista uzmanību, un satiksmes dalībnieki rēķinās, ka uz brauktuves nav vieni. Kā gājējiem draudzīgāku veidot pilsētas centru, ja autovadītājam    ietaupīta minūte ir dārgāka par citu interesēm,” par ikdienu un iedzīvotāju gatavību mainīt paradumus pieredzē dalījās G.Konrads.   

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska uzsvēra, ka allaž, runājot par veloceliņu nepieciešamību, lēmumu pieņēmēji brīnās, kur tad ir velobraucēji. “Kad ierīko veloceliņu, redzams, cik daudzi to izmanto,” sacīja A.Romanovska. Viņai piekrita arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Madara Jenerte un atgādināja: “ Ir liela atšķirība, vai izbūvēt gājēju/velo celiņus uz Priekuļiem, Līviem, Jāņmuižu vai pilsētā. Ir jārēķinās ar ielu platumu,  reljefu, komunikācijām. Diemžēl ne vienmēr var izdarīt, kā katrs vēlētos, ir jāmeklē kompromisi.”

Foruma dalībnieki arī vērsa uzmanību gājēju drošībai. Vai­rāki pauda viedokli, ka par to netiek domāts ielu remonta laikā, jo nav skaidri norādīts, kur drīkst iet. Ar drošību saistīts arī tas, ka no rītiem vecāki bērnus ar auto pieved pie skolas. Izskanēja ierosinājums ierīkot drošu zonu, lai bērns kaut pārsimt metru līdz skolai varētu noiet kājām. Tāpat skolēni labprāt uz skolu brauktu ar velosipēdiem, bet vecākiem jābūt drošiem, ka uz ielas nekas slikts nenotiks.

Atbalsta centra “Pērle” vadī­tāja Dita Trapenciere atgādināja, ka, būvējot jaunas ēkas, jādomā arī par apkārtējo publisko vidi. “Kā tikt pāri intensīvas satiksmes    ielai uz autobusu pieturu? Blakus “Pērlei” cels arhīvu, kā te nākotnē cilvēki pārvietosies,” problēmu ieskicēja cēsniece.

I.Ādamsone “Druvai” pastāstīja, ka problēmas, ierosinājumi tiks apkopoti un iekļauti, rodot risinājumus drošas, pieejamas, viedas un bezemisiju transporta sistēmas, kas veicina iedzīvotāju veselību un labklājību, izveidē.    Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova    atgādināja, ka pilsētvidē      ir dažādas intereses. “Mobilitāte ir tēma, kas arī mazās pilsētās ir svarīga, bet daudz spilgtāka ir autobraucēju, ne gājēju un velosipēdistu balss. Jāveido dialogs, kā pilsētu veidot videi un cilvēkiem draudzīgu. Politiku veidotājiem, iedzīvotājiem jāmācās sarunāties, kopā meklējot kompromisus,” sacīja I.Suija – Markova.

Mobilitātes nedēļas zīmē notiek arī citi pasākumi. Ne viena vien cēsnieka uzmanību ceturt­dien piesaistīja domes deputātu velobrauciens.

Saistītie raksti

Vides risinājumu institūts Priekuļos darbojas ar pasaules tvērumu

00:00
21.09.2025
174
1

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” radies 2008.gadā un bāzējas Priekuļos. Ārēji necilās ēkās izvietotais nodibinājums sevī slēpj jaudīgu izpētes aprīkojumu un komandu, kas strādā ar pasaules tvērumu. “Druvai” bija iespēja mazliet ielūkoties Vides risinājumu institūta darbībā un arī satikt tā īpašnieku un dibinātāju Gun­daru Skudriņu. “Institūts tika dibināts, lai datos balstītā pieejā runātu par to, kādi […]

Vides Risinâjumu InstitÎts 3

Daļai novada apvienību apstiprina maksu par centralizētā siltuma piegādi

00:00
20.09.2025
151

Cēsu novada dome 18.septembrī apstiprināja maksu par centralizēto siltumenerģiju novada apvienības pārvaldēs 2025./2026.gada apkures sezonā. Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā maksa par centralizētā siltuma piegādi katrā pagastā atšķiras. Stalbes pagastā cena ir 91,15 eiro/MWh, Straupes pagastā 107,56 eiro/MWh, Raiskuma – 108,49 eiro/MWh. Līdzīgi Priekuļu apvienības pārvaldē katrā pagastā maksa par siltumu ir atšķirīga. Vismazāk -50,79 eiro/MWh […]

Radiatori Apkurei

Kā arhitekts Pēteris Blūms dakterēja Mācītāja māju topošajā Konrāda kvartālā

00:00
19.09.2025
83
1

Augusta beigās plašākai sabiedrībai durvis vēra Mācītāja māja topošajā Cēsu Konrāda kvartālā. Atvērto durvju dienā tur piedalījās arī atjaunošanas procesā piesaistītais arhitekts un veco māju pārzinātājs Pēteris Blūms. Viņš sarunā sevi sauc par veco māju dakteri un “Druvai” pastāsta vairāk par šīs un citu vecu ēku ārstēšanas procesu. Ar dizaina viesnīcas “Mā­cītāja māja” atvēršanu “Drau­giem […]

Mâcîtâja Mâja

Piebalga ir viena

00:00
18.09.2025
165
1

Ne tā kā pasakā, kas beidzas tā domīgi: “Es arī tur biju, pienu dzēru, medu ēdu, pār lūpām tecēja, mutē netika.” “Goda mielasts Piebalgā” bija gan satikšanās un veco laiku atcerēšanās, gan šodienas un rītdienas svarīgu lietu apspriešana, gan dziesmas un danči, gan jēra zupa un ogu maize pietika visiem. Jaunpiebalgā eko saimniecībā “Lielkrūzes” piebaldzēni […]

Mielasts0

Spriež par pusaudžu resursu centru un sociālās jomas izaicinājumiem

00:00
17.09.2025
53

“Druva” ar labklājības ministru Reini Uzulnieku tikās brīdī, kad viņš bija apmeklējis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras reģionālās filiāles un viesojās SIA “Staļi”, bet vēl bija plānota tikšanās ar Cēsu novada domes vadību, pašvaldības Sociālo dienestu un biedrību “Cerību spārni”. Ministrs dalījās ar pirmajiem vizītes iespaidiem, kā arī ieskicēja dažas soci­ālās […]

Friends With Their Hands Together

Novembrī radošais kvartāls “Rainis” iegūs labiekārtotu papildinājumu

00:00
16.09.2025
155

Novembrī plānots pabeigt Raiņa ielas 27 Cēsīs ēkas pārbūves darbus, pastāstīja Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte. “Darbi norit atbilstoši kalendārajam grafikam, un plānotais beigu termiņš ir šī gada 9.novembris,” norāda projektu vadītāja. Pašlaik objektā pabeigta metāla un betona konstrukciju montāža, iestiklotas vitrīnas, pabeigta jumta ieklāšana un […]

Raiýa PârbÎve 1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
25
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
68
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
21
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
37
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
34

Tautas balss

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
28
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
24
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
46
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
31
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
34
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

