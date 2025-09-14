PIESLĒGTIES
Otrdiena, 16. septembris
Vārda dienas: Asja, Asnate, Dāgs
Kādreizējās sanatorijas “Cīrulīši” darbinieki tiekas Cīrulīšos

Iveta Rozentāle
00:00
15.09.2025
114
Cirulisi (1)

Satikšanās prieks. Bijušie “Cīrulīšu” darbinieki Dagnija Ābeltiņa (no kreisās), Uldis Līkops, Sandra Prāve, Sarmīte Banga, Agris Pūpols, Jānis Vaišļa, Biruta Sparinska, Jānis Igaunis un Vilnis Auziņš. FOTO: Iveta Rozentāle

Saulainajā un siltajā trešdienas pēcpusdienā Cēsīs, Cīrulīšos, kuplā skaitā satikās bijušās sanatorijas “Cīrulīši” darbinieki. Viņi kavējās atmiņās, pāršķirstīja senas foto­grāfijas un sirsnīgi dalījās savā šodienā. Sanākušie arī vēlējās vairāk uzzināt par apkārtnes attīstības plāniem.

Šāda satikšanās pēc sanatorijas slēgšanas notiek pirmo reizi, un ideja radusies spontāni. “Reiz, braucot cauri Cē­sīm, ieraudzīju, ka norāde uz Cīrulīšiem ir tāda noplukusi. Savā starpā sākām runāt, ka vajadzētu nopirkt krāsas spaini un zīmi nopindzelēt. Tomēr izrādījās, ka pašvaldība pati jau ieplānojusi norādi atjaunot. Tad arī aizdomājāmies, ka šogad ir 40 gadi, kopš 1985. gadā sākās atpūtas nama pārprofilēšana uz ārstniecības iestādi, kas izvērtās par divu profilu sanatoriju ar tūkstoš klientiem. Tā radās doma par satikšanos un kopā būšanu,” “Druvai” pastāsta toreizējais galvenais ārsts Uldis Līkops.

Astoņdesmitajos gados sanatorijā strādājošo skaits sasniedza 300 darbinieku, dzīvojamajā fondā bija 72 dzīvokļi un divas kopmītnes. Pieci guļamie korpusi, pavisam 772 gultas vietas, vasarā bija pārpildīti. Darbojās arī poliklīnika, kur bija laboratorija, rentgena kabinets, bija ūdens un dūņu dziedniecība, baseins, trenažieru zāle, aerobikas zāle, miega terapijas kabinets, aptieka.

Tāpat arī klubs, zālē 500 sēdvietas, bija deju zāle, bibliotēka ar 27 tūkstošiem grāmatu, ēdnīca. Bija ierīkoti basketbola, volejbola laukumi, tenisa korti, plašs sporta inventāra nomas punkts. Kad astoņdesmito gadu beigās apmeklētāju skaits samazinājās, vairākus gadus sanatorijā ārstējās bērni – pēc zemestrīces Armēnijā un no radiācijas skartās Černobiļas.

Uldis Līkops vērtē, ka sanatorija bija pilsētā esoša, bet atsevišķa, ļoti liela struktūra, liels darba devējs: “Ja skatāmies no šodienas viedokļa, tas bija izcils demogrāfiskais stāsts, jo bija perspektīva darbavieta, daudzi jaunie speciālisti dzīvoja kopmītnēs, un pāris gados kopmītnes jau bija pārvērtušās par mājokli ģimenēm ar mazuļiem.”

Sanatorijas bijušās darbinieces apstiprina, ka kopmītnes bija ļoti ērtas. Tā kā tolaik dabūt savu apdzīvojamo platību bija ļoti grūti, pat neiespējami, jaunajiem speciālistiem viens no iemesliem strādāt sanatorijā bija iespēja dzīvot kopmītnēs un ar laiku dabūt dzīvokli. Visi atcerējās, ka dzīvība toreiz te kūsāt kūsāja, notika arī dažādi pasākumi darbiniekiem. Viena no sarīkojumu organizētājām    bija bibliotēkas vadītāja Biruta Sparinska, viņa arī albumos krāja fotogrāfijas par notikumiem “Cīrulīšos”, par ikdienu, svētkiem. Albumi tagad atdoti Cēsu muzejam, tāpat studentu pētnieciskie darbi. Savulaik daudzi studējošie izmantojuši šo bibliotēku, kā dāvanu atstājuši sava darba eksemplārus.

Bijušie sanatorijas darbinieki vēlējās uzzināt, kas Cīrulīšos notiek tagad, kā vieta attīstās. Par to vairāk zināja teikt Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš bija ieradies pateikt paldies cilvēkiem, kas strādājuši sanatorijā, akcentējot, ka tieši “Cīrulīšu” kolektīvs veicināja apkārtnes attīstību. J.Rozenbergs pastāstīja, ka vēl pirms pāris gadiem pašvaldība centās ieinteresēt investorus, lai šeit būtu SPA zona, līdzīgi kā tā ir attīstīta Igaunijā un Lietuvā, tomēr interese nav bijusi. Taču mērs apstiprināja, ka beidzot Cīrulīšos sākusies rosība. Līdz ar esošo Žagarkalnu, Venden, Kosmosa izziņas centru un nesen atjaunoto vēsturisko Baroneses namiņu te top jauns dzīvojamais fonds, “Draugiem Group” daļā teritorijas vēlas attīstīt tenisa kortus, savas ieceres ir arī Veselības centram 4, kuram te ir īpašums. “Domāju,    pēc gadiem pieciem te atkal viss kūsās,” ar pārliecību sacīja J. Rozenbergs. Arī Uldis Līkops vērtēja: “Skatos, ka apkaime atdzīvojas, tas priecē. Šīs vietas stāsts ir cerīgs.”

Saistītie raksti

Novembrī radošais kvartāls “Rainis” iegūs labiekārtotu papildinājumu

00:00
16.09.2025
7

Novembrī plānots pabeigt Raiņa ielas 27 Cēsīs ēkas pārbūves darbus, pastāstīja Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte. “Darbi norit atbilstoši kalendārajam grafikam, un plānotais beigu termiņš ir šī gada 9.novembris,” norāda projektu vadītāja. Pašlaik objektā pabeigta metāla un betona konstrukciju montāža, iestiklotas vitrīnas, pabeigta jumta ieklāšana un […]

Raiýa PârbÎve 1

Izmanto nepiemēroti

08:40
15.09.2025
180

“Druvas” lasītāja Ināra Geseltiņa atsūtīja foto ar ainu, kas pirms kāda laika bija redzama pie tekstila konteineriem, kas atrodas Cēsīs, Gaujas ielā, veikala “top!” stāvlaukumā. Lasītāja ir neizpratnē, vai tiešām cilvēki nesaprot, kādam nolūkam domāti šie sarkanie konteineri. I. Geseltiņa teic: “Regulāri iznāk te iepirkties, sāpīgi vērot šādus skatus pie konteineriem, kas domāti apģērbiem, nevis sadzīves […]

Garamejot Konteineri

Muzejs glabā dzīvesstāstus, kas dod spēku

00:00
14.09.2025
59

Uz Melānijas Vanagas muzeju kādreizējā Doles, Rencēnu un jau savulaik arī Amatas pamatskolā sabrauca daudzi. Gan tie, kuri viņu pazina, kam tuva daiļrade, gan tie, kurus uzrunā M.Vanagas dzīvesstāsts, radi, amatieši. Rakstniecei, novadniecei 120.dzimšanas dienā katram savs stāsts par viņu, atmiņas. Un muzejam 25 darbības gadi. Muzeja vienīgā vadītāja Ingrīda Lāce atklāja savas atmiņas par […]

Melanija

Pagasts bez centralizētā siltuma nepaliks

00:00
13.09.2025
56

Rudens sākums ir laiks, kad Cēsu novada apvienību pārvaldes cītīgi gatavojas apkures sezonai, lai tā aizritētu bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Apjomīgi siltumtrases pārbūves darbi arvien notiek Liepā, bet arī citviet veikta apkures katlu nomaiņa, lai brīdī, kad mājokļiem būs nepieciešams pieslēgt apkuri, viss notiktu bez aizķeršanās. Vasara bez siltā ūdens, lai ziemā nesaltu Liepas ciemata daļā, […]

Siltums

Ieriķu kopienai "kājas aug" bibliotēkā

00:00
12.09.2025
90
3

Ieriķu bibliotēka ir uzskatāma par vietu, kur sāka izveidoties kopienas aktīvo iedzīvotāju grupas iedīglis. Par vietējo iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs vairāk zina pastāstīt bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šteine. Tieši sarunas laikā pēc grāmatām bibliotēkā ienākusi iepriekšējā Ieriķu bibliotekāre Ilze Eglīte. Viņa bijusi klāt pie pašiem pirmsākumiem pirms gadiem pieciem, kad vēl pirms kovida epidēmijas šeit sākusies kāda […]

IeriÚu Kopiena 1

Tēva dienas ieskaņā dodas pārgājienā

00:00
11.09.2025
60
13

Tēva dienu atzīmēsim šo svētdien, 14. septembrī, bet jau aizvadītajā svētdienā ģimenes bija aicinātas uz sirsnīgu Tēva dienas pasākumu Raiskumā. Tas bija sešu līdz septiņu kilometru izzinošs pārgājiens apkārt Raiskuma ezeram, atpūtas pauzēs piedaloties spēlēs, bet noslēgumā baudot siltu zupu. Bērni varēja priecāties arī piepūšamajās atrakcijās un rotājot tējas krūzīšu koka paliktnīšus. Uz pasākumu nāca […]

Parg Tevu (2)

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
17
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
38
1

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
39
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
5
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
40
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
27
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

