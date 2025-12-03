PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 4. decembris
Vārda dienas: Baiba, Barbara, Barba
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Kad vainojams tas, kurš nav klāt

Sarmīte Feldmane
00:00
04.12.2025
13
Dr Ves

Kas būs ar tiltu pār Gauju? To sarunā ar SIA “Merko būve” projekta vadītāju Eduardu Andrjuščenko cenšas noskaidrot Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere–Valdemiere. FOTO: Sarmīte Feldmane

Drustu Tautas namā tikties ar vēja parka “Augstkalni”, ko būvē Drustu un Launkalnes pagastā, būvniekiem un projekta attīstītāju bija sanācis ap pussimts iedzīvotāju. Ne tikai drustēnieši, arī kaimiņi no Jaunpiebalgas.

Aktuālākais jautājums – ceļi Drusti – Jaunpiebalga un Drusti – Launkalne. Tos ikdienā izmanto vēja elektrostacijas (VES) būvnieki, no karjera Jaunpiebalgā ved granti, lai ierīkotu pievedceļus parka būvniecībai. No augusta, kad darbi sākās, ceļu stāvoklis kļuvis kritisks. Par to iedzīvotāji nepārtraukti pauž satraukumu Smil­tenes novada domei, ceļu saimniekam “Latvijas Valsts ceļi”. Taču situācija būtiski nemainās, tikai sals to kaut nedaudz uzlaboja.

“Katru dienu dažādās darba grupās nākam kopā. Esam sūtījuši vēstules. Pašvaldība ne visu var izdarīt. Uz šo tikšanos aicinājām arī “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) pārstāvi, iespējams, netika. Vajadzēja šādu tikšanos rīkot agrāk un regulāri, lai ikvienam ir informācija, ko dara būvnieki, kāda ir situācija. Arī turpmāk šādas tikšanās ar iedzīvotājiem noteikti būs,” teica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ervins Laba­nov­skis un rosināja novadniekus atturēties no emocijām, apvainojumiem un būt konstruktīviem. Viņš arī atgādināja, ka Latvijā 80 procentiem ceļu tehniskais stāvoklis neatbilst lietotāju prasībām.

Sarunā piedalījās Somijas uzņēmuma “Taaleri Energia” pārstāvis Harri Antikainens un Konstantīns Leškevičs no Lie­tuvas “Lords LB”, kā arī projektu vadītāji Eduards Andrjuš­čenko no SIA “Merko būve” un Adriuss Delgjado no “Merko statyba”.

“70 procenti ceļu, kas nepieciešami parkam, ir izbūvēti. Šomēnes un janvārī plānots pabeigt 90 procentus. Turbīnu piegāde paredzēta maijā,” stāstīja E. Andrjuščenko un skaidroja,    ka attīstītājs ceļu uzturēšanā jau ieguldījis ap 40 tūkstošiem eiro un ceļi tiek uzturēti, kā to paredz noteikumi. SIA “Merko būve” ar LVC tuvākajā laikā parakstīs vienošanos par konkrēto ceļa posmu uzturēšanu būvdarbu laikā.

“Sekojam grants seguma kvalitātei, veicam nepieciešamos labojumus un operatīvi re­aģējam uz radušos situāciju. Greiderēšana un šķembu piebēršana dod tikai īslaicīgu rezultātu,” vērtēja E. Andrjuščenko. Sanākušie bija izbrīnīti, ka aizvien nav noslēgts līgums ar LVC, kaut valsts ceļi tiek izmantoti jau ceturto mēnesi. Lai vēja parkā nogādātu turbīnas, tiek izstrādāts projekts. Tajā arī vērtē, kurās vietās ceļš jāpaplašina, kur segums jāpastiprina.

“Pašvaldības būvvalde šim objektam neizsniedz būvatļauju, tā ir LVC kompetence,” skaidroja pašvaldības izpilddirektora vietnieks Edgars Ros­lovs.

Vai pirms darbu uzsākšanas ir veikta ceļu un tilta nestspējas novērtēšana, vai pašvaldība ir fiksējusi savu ceļu stāvokli, cits caur citu jautāja sapulces dalībnieki.         

E. Andrjuščenko pastāstīja, ka pirms darbu uzsākšanas ceļu stāvoklis novērtēts vizuāli, ir LVC norādījumi, kas jāievēro, un    bez valsts institūciju atļaujas uzņēmējs neko nedrīkst darīt. Tikai LVC drīkst likt kādus braukšanas ierobežojumus. Sa­vukārt pašvaldībai ir daudz foto, kādā stāvoklī ceļi bija pirms darbu uzsākšanas, taču, kā atgādināja Kristaps Liepnieks, foto nav dokuments.

Jaunpiebaldzēnus savukārt uz­trauc ne tikai ceļš līdz Drus­tiem, arī tilts pār Gauju. “Granti ved cauri pagasta centram, pāri tiltam. To uzzinām tikai tad, kad sāk braukt mašīnas. No Drustu puses uz Jaunpiebalgas skolu bērnus ved autobuss, cik droši var justies vecāki, zinot, pa kādu ceļu jābrauc. Jaunpiebalgas centrā nesen atjaunots asfalta segums, arī tas netur kravas auto slodzi. Pēdējā laikā uztraukumu rada arī tilts. Kad pieci grants vedēji cits aiz cita brauc pāri, to jau dzirdu savā kabinetā. Pirms pāris mēnešiem tā nebija,” stāstīja Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere.

“Nesaprotu, kas notiek ar LVC. Cik laika pagāja, lai noteiktu masas ierobežojumu desmit tonnas un ātrumu 60 kilometri stundā! Atkal laiks kļūst siltāks, cik ilgi būs jāgaida ierobežojumi,” pauda Aivars Dam­roze un ierosināja attīstītājam runāt ar apakšuzņēmēju, lai grantsvedēji neuzvedas uz ceļa kā karaļi, bet rēķinās ar katru satiksmes dalībnieku – gan gājēju, gan braucēju, sacīja A. Damroze un piebilda, ka sapulces dienā gan ceļš Drusti - Jaunpiebalga nogreiderēts no rīta un pēcpusdienā. Viņš arī ieteica pašvaldībai veikt neatkarīgu ekspertu ceļu drošības auditu.   

Ainārs Sils savukārt atzina, ka situācijā labi redzama LVC un pašvaldības attieksme pret iedzīvotājiem. “Pašvaldības uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt iedzīvotāju intereses. Pārējais ir pakārtoti. Ir jāizdara spiediens uz LVC; vienojoties Smiltenes un Cēsu pašvaldībām, ir jāpasūta neatkarīgs audits. Tad mums būs dokuments, nevis vārdi. Nepārtraukts pingpongs starp valsti un pašvaldību, un neviens nerīkojas kā saimnieks,” teica A. Sils.   

Iedzīvotāji neskopojās ar pār­metumiem pašvaldībai un Smiltenes novada domes priekšsēdētājam, jo viņš pārstāv satiksmes ministra partiju. Drustēnietis Māris Naudiņš pastāstīja, ka sūtījis ministram vēstuli, aicinājis, lai ierodas ar laboratoriju un veic mērījumus, saņemta formāla atbilde, ka šos ceļus labos 2027.gadā.

A. Damroze vērtēja, ka LVC nerēķinās ne ar iedzīvotājiem, ne pašvaldību, ne investoru. Tiesa, tā kā valsts ceļu saimnieka – VSIA “Latvijas Valsts ceļi” – pārstāvja nebija klāt, vienalga uz kuru pusi kāda problēmas nianse tika pagriezta, tika vainota LVC attieksme un neieinteresētība. Tāpat dažādi pārmetumi tika veltīti domes deputātiem – gan iepriekšējā, gan šī sasaukuma. Sapulcē kopā ar Smil­tenes novada domes priekšsēdētāju E. Labanovski un vietnieci Astrīdu Harju piedalījās vēl četri deputāti: Ģirts Freibergs, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avo­tiņš, kā arī drustēniete Ilze Palma.

“Neko jaunu neuzzinājām,” pēc sapulces atzina drustēnieši, ne viens vien uzsvēra, ka ir skumji redzēt vienaldzīgo attieksmi pret iedzīvotājiem. “Pagastā ienāk investīcijas un pazūd ceļi,” secināja kāds drustēnietis un uzsvēra, ka iedzīvotāji nesēdēs mierā, rakstīs, ziņos par ceļu stāvokli. “Jo vairāk, jo labāk, varbūt saņēmējiem apniks,” ar smaidu bilda pagasta iedzīvotāja.  Smiltenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot par ceļu stāvokli, lai sarunās ar projekta attīstītāju un būvniekiem būtu konkrēti fakti.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kino CĒSIS piedalās Eiropas kino naktī un aicina uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu

12:06
03.12.2025
25

Kino CĒSIS, kas darbojas Koncertzālē “Cēsis”, līdz ar vairāk nekā 90 kinoteātriem visā Eiropā svinēs Eiropas kino nakti, 4. decembrī aicinot uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu un sarunu pēc filmas “Māksla kā terapija”. Eiropas kino nakti organizē starptautiskais kinoteātru tīkls “Europa Cinemas” un “Creative Europe MEDIA” – Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta Eiropas audiovizuālo […]

Image265 3

Satiekas Cēsu kultūras gada noslēgums un Ziemassvētku gaidīšana

00:00
03.12.2025
56

Cēsu novada pašvaldības iniciatīvas “Cēsis 2025. gada Latvijas kultūras galvaspilsēta” noslēguma notikumi Cēsīs pulcēja apmeklētājus gan koncertzālē, gan pilsētas laukumos. Ar Sergeja Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu pianista Daumanta Liepiņa un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildījumā izskanēja koncerts, kas, kā norādījusi pašvaldība, iezīmēja “muzikālu atskatu uz kultūras galvaspilsētas gadu”. Klausī­tāji ar stāvovācijām pateicās par mūziķu sniegumu, bet […]

Noslegums

Viena dzīve atklāj valsts stāstu

00:00
02.12.2025
49

Cēsu muzejā apskatāma izstāde par Jāni Lapiņu – pedagogu, literātu, Latvijas karoga popularizētāju. Tajā var iepazīt viņa daudzšķautņaino personību, tās veidošanos, uzskatus, domas par Latvijas valsti, izglītību, literatūru. Novadnieki zina, ka veselavietis bija latviešu nacionālā karoga idejas autors. J. La­piņš popularizēja sarkanbaltsarkano karogu ar saulīti. Mazāk zināma viņa pedagoģiskā un literārā darbība, kā arī darbošanās brīvvalsts […]

Lapinss

Atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam

00:00
01.12.2025
84
2

Ar Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas  uzņēmību atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam. Tas atrodas savā vēsturiskajā vietā, tagadējā Nacionālo bruņoto spēku bāzē “Krusta kazarmas” Rīgā, Grīziņkalnā.  Nedaudz vēstures lappusi paver nodaļas vadītājs Māris Niklass: “1919. gada 18. maijā uz Valmieras pulka rezerves rotas bāzes tika izveidots 2. Cēsu pulks (augustā pārdēvēts par 5. C.K.P.) […]

Pulks

Vēja parks “Vidzeme” sāk juridisko ceļu

00:00
30.11.2025
154
2

Atjaunojamās enerģijas uzņēmuma “Vindr Latvija”, Norvēģijas vēstniecības pārstāvji, arī vēstniece Latvijā Īne Morenga pabija Veselavā, vietā, kur iecerēts būvēt vēju elektrostaciju (VES). “Latvijas valsts mežu” izsolē uzņēmums iegādājās divus zemes gabalus. Sākotnēji bija plānoti divi atsevišķi vēja parki “Amata” un “Bērz­krogs”, bet, izvērtējot teritoriju, tehniskās iespējas, vides apstākļus, nolemts abus apvienot vienā lielākā parkā “Vidzeme”,” […]

Vesel Ves

Sarūpē svētku pusdienas senioriem

00:00
29.11.2025
99

Restorāns H. E. Vanadziņš kopā ar Smiltenes tehnikuma audzēkņiem un Latvijas Samariešu apvienību turpināja pērn sākto tradīciju – pagatavot un piegādāt mājās svētku maltīti Cēsu novada senioriem. Latvijas Samariešu apvienības aprūpētāji Lāčplēša dienas pusdienas sagādāja 130 senioriem novadā – Jaunpie­balgā, Vecpiebalgā, Taurenē, Dzērbenē, Liepā, Priekuļos, Dra­bešos, Ieriķos, Līgatnē, Nī­taurē, Zaubē, Sērmūkšos, Sku­jenē, Amatā un Cēsīs. […]

11 Nov 25 (3)

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
12
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
26
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
35
1

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
26
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
37
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
32
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
27
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998