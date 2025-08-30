Kā skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Klāt septembris. Skolas gatavojas nākamnedēļ sākt jauno mācību gadu. Cēsu novadā trīs izglītības iestādēs turpinās remonts, kas iesākts pērn.
Priekuļu pamatskolas ēka ir plaša, tajā pārbūvei līdztekus notiek mācību darbs. Nītaures pamatskola līdz gada beigām strādās ēkā, kur darbojas pašvaldības iestādes. Virtuve skolas ēkā gan jau izremontēta, tur pirmsskolēniem un skolēniem gatavos pusdienas. Vērienīgi būvdarbi turpinās Vecpiebalgas vidusskolā skolas vecajā korpusā, tas, protams, ietekmēs arī mācību darbu. Skolēni mācīsies arī bērnudārza un kādreizējo kopmītņu telpās. Pusdienas gatavos mājturības kabinetā. Plāno, ka līdz decembra beigām pabeigs virtuves remontu, taču jāņem vērā, ka pārbūvējamā daļa- veca un remonta laikā var atklāties negaidīti sarežģījumi.
Būvdarbi šovasar sākušies Cēsu Pilsētas vidusskolā, “Druva” jau pagājušajā nedēļā ziņoja, ka 1.līdz 6.klašu bērni turpinās mācības Pilsētas vidusskolas ēkā Lapsu ielā 1, jau iepriekš izremontētajā korpusā. 1.-4. klašu posmam stundas tāpat kā līdz šim sāksies no rīta, bet 5.un 6.klases skolēniem tiks organizēts kombinēts mācību darbs. Klātienē stundas sāksies plkst. 12.30 un ilgs līdz 15.40. Pirms stundu sākuma skolēni tiks nodarbināti attālināti vai pildot iepriekš uzdotos uzdevumus, informē pašvaldība.
Jaunpiebalgas vidusskolā maijā sāktais remonts pabeigts. Jaunajā mācību gadā skolēni dabaszinības- ķīmiju, bioloģiju, fiziku – apgūs jaunos mācību kabinetos un mūsdienīgā laboratorijā. Direktors Arnis Ratiņš stāsta: “Lielie remontdarbi, kosmētiskie darbi ir pabeigti. Visi kabineti – bioloģijas, fizikas, ķīmijas un dizaina un tehnoloģiju- ir labiekārtoti. Patlaban vēl gaidām tikai vienkāršās mēbeles – galdus, krēslus, tās piegādās septembra beigās. Taču arī vecās mēbeles ir pietiekami labā stāvoklī, pagaidām izmantosim tās. Speciālais mēbelējums – izlietnes, virtuves iekārtas, skapji, ķīmijas kabineta nosūcēji un citas – ir sagādāts un uzstādīts. Esmu gandarīts, ka skolēniem, kurus interesē dabaszinības, tagad būs vēl plašākas un mūsdienīgākas iespējas. Bet vestibils, kas ir pie kabinetiem, izveidots kā mūsdienīga atpūtas un mācību telpa.” Vidusskolas direktors norādīja, ka novada pašvaldība mērķtiecīgi strādājusi, lai piesaistītu līdzekļus skolu attīstībai, un lauku skolās, tajā skaitā Jaunpiebalgā, veic ieguldījumus, uzlabojot mācību vidi.
A.Ratiņš arī pastāstīja, ka šajā mācību gadā skola ir akreditēta uz maksimālo termiņu ar ļoti labiem rezultātiem. “Nākamais mācību gads aizritēs skolas jubilejas zīmē. Gatavosimies 80 gadu svinībām, kas būs 2026.gada 4. jūlijā. Prieks, ka Jaunpiebalgas vidusskolas pirmajā klasē šogad sāks mācīties 35 skolēni. Skolā ir arī viss nepieciešamais pedagogu sastāvs,” tā Jaunpiebalgas vidusskolas direktors.
Citās novada skolās mācības notiek ierastajā kārtībā, katrā veikti kādi uzlabojumi, lielāki vai mazāki, lai pilnveidotu mācību vidi. “Druva” jautāja vairāku skolu vadībai, kā iestāde sagatavojusies 1.septembrim.
Cēsu 1.pamatskolas direktore Antra Avena pastāstīja, ka ēkai Gaujas ielā 17 ir pabeigta ventilācijas skursteņu apšūšana, lai novērstu lietus ūdeņu nonākšanu bēniņu pārsegumā un trešā stāva griestos. Skolā trīs klasēs veikts kosmētiskais remonts. Divās no tām būs interaktīvie ekrāni. “Plānveidīgi katru gadu atjaunojam arī skolēnu mēbeles – šajā gadā esam iegādājušies ergonomiskus krēslus divām klašu telpām,” atklāja A.Avena. Vasarā turpinājies arī darbs pie projektēšanas uzdevumu sagatavošanas, kas ļaus uzlabot un modernizēt skolas mācību vidi.
Cēsu Bērzaines pamatskolā atzīst, ka mācību iestāde turpina pārmaiņu ceļu, nu jau otro mācību gadu tā strādās kā pamatskola, bez attīstības centra statusa, taču saglabājot iekļaujošās izglītības akcentu. “Esam pārmaiņu ceļā, “pārsēžamies”, lai dotos tālāk un izglītojamajiem veidotu attīstošu, pievilcīgu un iekļaujošu mācību vidi. Jaunajā mācību gadā esam izvirzījuši uzdevumu – ikdienas mācīšanos saistīt arī ar saturīgu, attīstošu savstarpējo komunikāciju, tā sekmējot socializācijas procesus,” pastāsta Cēsu Bērzaines pamatskolas direktora vietniece metodiskajā darbā Sarmīte Gaiķe. Šajā vasarā skolā ir palielinājies skolēnu skaits visā pamatizglītības posmā no 1. līdz 9.klasei. “Paldies vecākiem, kuri kvalitatīvas izglītības iegūšanai saviem bērniem izvēlējušies mūsu skolu! Ievērojam, ka jaunie vecāki ir ieinteresēti jaunā pedagoģiskā pieejā. Viņi paši ir tā sabiedrības daļa, kas ir vairāk iekļaujoša, tostarp pret bērniem ar īpašām vajadzībām,” viņa turpina un pastāsta, ka skolas trīs pirmsskolas grupas uzsāks mācības renovētajā ēkā Dārtas ielā 1. Tur patlaban norisinās aktīvi būvdarbi un teritorijas labiekārtošana, lai jau šī gada septembrī – oktobrī veiktu bērnudārza telpu iekārtošanu. “Turpinās arī pirmsskolas grupu komplektēšana, ir pieejamas tikai dažas brīvas vietas. Arī skolas centrālajā ēkā notikuši nelieli remonti, lai uzlabotu mācību vidi un padarītu to mobilāku mācību procesa organizēšanā.”
Arī Cēsu 2.pamatskolas kolektīvs, tuvojoties jaunajam mācību gadam, rūpīgi gatavojas, lai mācību process sāktos un noritētu veiksmīgi. Īstenots kosmētiskais remonts skolas cokolstāvā, vienā no skolas gaiteņiem, kā arī dizaina un tehnoloģiju klasē. “Lai atbalstītu skolotājus ikdienas darbā, esam izdevuši skolotāja plānotāju jaunajam mācību gadam. Tas palīdzēs ne tikai organizēt darbus, bet arī sniegs noderīgas atgādnes mācību stundu sagatavošanā, izvirzīto mērķu skolēnam piefiksēšanā,” aktuālajā informācijā dalās skolas direktore Ija Brammane. “Arī sākumskolas skolēniem ir sarūpēti jauni plānotāji, kuros iekļauti materiāli, kas veicinās bērnus spēju reflektēt par savām stiprajām pusēm, nepieciešamo atbalstu un palīdzēs sagatavoties Izaugsmes sarunām.Nākamajā mācību gadā lielāku uzmanību pievērsīsim pašvadītam mācību procesam stundās. Lai visiem pedagogiem būtu vienota izpratne par šo pieeju, organizējam semināru “Pašvadīta mācīšanās – ko tas nozīmē skolā”. Mācīšanās procesā kā skolēni, tā arī skolotāji mācās izmantot mākslīgā intelekta rīkus, tāpēc piedāvāsim skolotājiem semināra nodarbību “Mākslīgā intelekta darbība, riski un ētikas jautājumi, pielietojums mācību darbā”.”
Direktore atzīst, ka šis ir arī laiks, kad mācību iestādes kolektīvs var dalīties pieredzē un atbalstīt citu izglītības iestāžu vadības komandas: “Esam novērtēti, un augusta vidū es kā skolas direktore uzstāšos Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovācijas centra organizētajā konferencē “Izaicinājumi izglītībā – kur esam un uz kurieni ejam?”, kur spriedīs, kā skola var panākt izmaiņas mācību stundā.” Tāpat viņa vadīs nodarbību Ogres novada izglītības iestāžu vadības komandām par atbalstošu vidi skolā – praktiskiem risinājumiem sadarbībai un līdzdalībai, piemēram, vienošanos ar skolēnu, lai sekmīgi noritētu mācību darbs, Izaugsmes sarunām, skolēnu atgriezeniskās saites sniegšanu skolotājam par mācību stundu, kā arī dinamisko paužu ieviešanu starpbrīžos.
Amatas pamatskolas direktors Valdis Nītiņš teic, ka šajā vasarā lielu darbu skolā nav bijis, tāpat kā ik gadu, skolas telpās tiek veikti nelieli kosmētiski uzlabojumi. “Kāds pedagogs no skolas kolektīva ir devies pensijā, kāds – nomainījis darba vietu, kāds cits – pievienojies no jauna. Citu lielu jaunumu šajā vasarā nav,” saka V.Nītiņš.
