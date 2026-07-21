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Kā pilnveidot ikdienu un uzlabot vidi

Andra Gaņģe
03:00, 22. Jūl, 2026

Manascesis.lv var anonīmi iesniegt savu vai balsot par citu personu priekšlikumiem infrastruktūras un labiekārtojumu ieviešanai vai uzlabošanai. To var izdarīt sadaļā “Karte”.

Iedzīvotāju padome izveidojusi interneta vietni cēsniekiem

Interneta vietne, kur cēsniekiem sazināties ar Cēsu pilsētas iedzīvotāju padomi un uzzināt, ko tā dara, kā arī četras tematiskas tikšanās par pilsētnieku ikdienā svarīgo — tas ir padomes veikums pirmajos astoņos darbības mēnešos.

Tīmekļa vietnē manascesis.lv., ko izstrādājis padomes priekšsēdētājs Armands Sīlītis, var anonīmi iesniegt savu vai balsot par citu personu priekšlikumiem infrastruktūras un lab­iekārtojumu ieviešanai vai uzlabošanai. To var izdarīt sadaļā “Karte”. Cēsu kartē jāatzīmē vieta, kur vajadzīgi uzlabojumi, un jāsniedz neliels apraksts, kāpēc tas nepieciešams.
Ar vietni manascesis.lv iedzīvotāju padome iepazīstināja pagājušās nedēļas sēdē, sniedzot pārskatu par aizvadītajā sezonā paveikto. Vietnē, kas pagaidām darbojas testa režīmā, lasāma arī informācija par padomes paveikto un aktualitātēm, var arī padomei nosūtīt ziņu.

Kopš darbības sākuma pērn novembrī padome ir sarīkojusi četras iedzīvotāju tikšanās — katru par kādu pilsētniekiem svarīgu tematu. A. Sīlītis sēdē pastāstīja, ka, spriežot par satiksmes drošības uzlabošanu Cēsīs, izcēlušās arī karstas debates. Galvenie secinājumi — jāpiln­veido velo infrastruktūra; jāuzlabo brauktuvju un ietvju kvalitāte, sabiedriskā transporta pieejamība; satiksmes organizācijai vajadzīgi labāki risinājumi, lai gājēji justos drošāk. Kā piemēru var minēt Noliktavas un Raunas ielas krustojumu, kur intensīvas satiksmes laikā apjūk gan gājējs, gan autovadītājs.

Arī diskusijā par zaļāku un visiem pieejamu vidi ierosinājumu bijis daudz. Cēsniekiem ir svarīga apstādījumu, zālienu aprūpe, apzaļumošana. No vietvaras gaida arī atklātāku saziņu un sarunas par pārmaiņām pilsētas publiskajā telpā, piemēram, koku ciršanu un citiem pasākumiem. Svarīgi turpināt Pirts­upītes gravas labiekārtošanu un attīstīt pastaigu takas pilsētā gar upītēm. Cilvēki pastaigās izved suņus, nepieciešami īpašie konteinerīši dzīvnieku ekskrementu izmešanai un informācija par tiem, kas jau uzstādīti. Pie­mēram, labiekārtotajās Pirts­upītes takās tādi ir, bet ne visi suņu saimnieki zina, kur tie atrodas.

Viens no pilsētnieku daudzkārt apspriestiem jautājumiem ir publiskās tualetes. Par to runāts arī šajā reizē un uzsvērts, ka vismaz vajadzētu ielās izvietot norādes, kurā virzienā ejams uz sabiedriskajām labierīcībām.

Jau plašāka problēma ir bērnu un senioru aktīvās atpūtas iespējas, gan labāk uzturot to, kas jau izveidots, gan ierīkojot sporta un aktivitāšu elementus dažādās pilsētas apkaimēs. Cēsīs nepietiek arī vienkāršu atpūtas vietu, trūkst soliņu. A. Sīlītis sēdē rosināja daļu no padomes iniciatīvām atvēlētā pašvaldības finansējuma — 25 tūkstošiem eiro — novirzīt papildu soliņu ierīkošanai, padome atbalstīja priekšlikumu un iniciatīva tiks iesniegta vietvarai. Kur soliņus izvietot, aicinās ieteikt pašiem cēsniekiem, izmantojot karti vietnē manascesis.lv.

Uz diskusiju par kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas iespējām īpaši tika gaidīti jaunieši. Par nepieciešamību radīt jaunās paaudzes interesēm atbilstošu vidi, iesaistīt jauniešus sabiedriskajās aktivitātēs padome sprieda jau pirmajās sēdēs un to turpinājusi aktualizēt. Un tiešām, jaunieši sarunā, kas notika maijā, iesaistījās spraigi, atzina A. Sīlītis. Viens priekšlikums — izveidot jauniešiem publisku tikšanās vietu. Padomē dalījās viedokļi, kā to īstenot. Par formālu tikšanās vietu, visticamāk, atbildību nāktos uzņemties pašai pašvaldībai, bet kā radīt neformālu, par to vēl jādomā. Tika atgādināts par Cēsu Jauniešu māju un sadarbību ar to.

Vēl ierosinājums — izstrādāt vienu informācijas platformu, kur gados jaunie cēsnieki uzzinātu par viņiem paredzētajām izklaides, atpūtas un izziņas norisēm. Jaunieši arī vēlas vairāk līdzdarboties pasākumu organizēšanā. Aktīvāku vietējo dzīvi veicinātu skolu, Cēsu Bērnu un jauniešu centra, augstskolu filiāļu sadarbība.

Arī nākamajā padomes rīkotajā tikšanās reizē, spriežot par uzņēmējdarbības attīstību, inovācijām un pilsētas konkurētspējas stiprināšanu, akcentēja jauniešu tematiku. Cēsu attīstībā virzītājspēks var būt uzņēmēju, izglītības iestāžu, jauniešu un pašvaldības sadarbība. Tika izteikts priekšlikums organizēt vasaras uzņēmējdarbības programmu jeb Startup vasaras skolu, kur jaunieši kopā ar uzņēmējiem var praktiski attīstīt savas idejas. Līdzīgs rosinājums, bet jau plašākai auditorija, ir izveidot Cēsīs Eiropas radošo uzņēmēju rezidenci, kur uzņēmēji, eksperti un vietējie iedzīvotāji kopīgi attīstītu produktu un biznesa idejas. Runāts arī par trūkumiem, tajā skaitā, kā uzlabot vietvaras saziņu ar iedzīvotājiem, piemēram, nodrošināt ātrākas un kvalitatīvākas atbildes uz iesniegumiem.

No pašvaldības paredzētā finansējuma Cēsu iedzīvotāju padomes iniciatīvām, iedzīvotāju un uzņēmēju tikšanās pasākumu organizēšanai piešķirti divi tūkstoši eiro. Līdz gada beigām plānotas vēl sešas tikšanās. Finansējums piešķirts saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju padomju iniciatīvu finansēšanas programmu, kuras mērķis ir atbalstīt vietējām kopienām nozīmīgas idejas un veicināt iedzīvotāju līdzdalību paš­valdības attīstībā.

Līdzekļus iedzīvotāju padomju iniciatīvu īstenošanai Cēsu novada pašvaldība piešķir atbilstoši deklarētajam iedzīvotāju skaitam, rēķinot četrus eiro vienai deklarētajai personai. Padome izvirza iniciatīvas sadarbībā ar iedzīvotājiem, iniciatīvu iesniedz pašvaldībai, to izvērtē un līdzekļus piešķir domes Sociālo, veselības un sabiedrības iesaistes jautājumu komiteja. Iecerēto īsteno iedzīvotāju padomes sadarbībā ar teritoriālo apvienības pārvaldi vai sadarbības pārvaldi. Finansējums nav izmantojams iedzīvotāju padomju administratīvajai darbībai — telpu nomai vai uzturēšanai; atalgojumam vai atlīdzībām padomes locekļiem; padomes administratīvajiem izdevumiem; citiem organizatoriskiem izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar iniciatīvu.

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