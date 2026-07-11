“Pavisam dīvaini ar Latvijas televīzijas un radio nosaukumu. Vai tad kāds teiks, ka klausījies Latvijas sabiedrisko mediju? Taču tomēr Latvijas radio. Un par televīziju tāpat. Ja skatāmies ziņas internetā, tad sakām – portālā. Juridiskais uzņēmuma nosaukums jau var būt, kāds vajadzīgs, bet ne jau konkrēto plašsaziņas līdzekli sauksim tādā sarežģītā veidā. Man nepatīk arī lsm zīmola krāsa – melna. Varbūt tagad tāda modē, bet mani tā neuzrunā,” viedokli pauda “Druvas” lasītāja.
Radio paliks radio un televīzija – televīzija
Lasītāja
17:26, 11. Jūl, 2026
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