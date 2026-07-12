“Protams, labi, ka Cēsīs notiek lieli pasākumi, bet vietējiem tā sarežģītā braukšana pa pilsētu ir ļoti nogurdinoša. Kādas ielas vienmēr tiek slēgtas satiksmei, tad nu domā, kā izlavierēt. Īpaši nejaukas ir piektdienas un sestdienas rīti, kad uz pilsētu brauc iepirkties no visas tuvākās apkaimes. Mašīnu jau tāpat daudz, tad vēl ielas slēgtas, ne katrs saprot, kā izbraukt. Juceklis. Kā uzlabot satiksmi šajās dienās? Varbūt ir kāds priekšlikums?” sacīja cēsnieks K.
Vai var mazināt jucekli satiksmē
Cēsnieks K.
17:26, 12. Jūl, 2026
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