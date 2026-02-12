PIESLĒGTIES
Piektdiena, 13. februāris
Vārda dienas: Malda, Melita
Kā no gaisa nokrīt betona ražotne

Sarmīte Feldmane
02:00, 13. Feb, 2026

Jauns elements ainavā. Raunas pagasta Cimzā netālu no kapsētas top mobilais betona mezgls. FOTO: Sarmīte Feldmane

Raunas pagastā, Cimzā, tiek montēts mobilais betona mezgls vēja elektrostacijas (VES) “Augstkalni” vajadzībām. Apkārtējie to uzzināja, kad ieraudzīja tehnikas darbošanos šajā vietā un topošās celtnes apveidus.   

“Tur būs mobilā betona ražotne. No mūsu karjera tiks vesta grants, tad ražots betons. Ražotne ir izvietota uz privātās zemes. Saražoto betonu vedīs vēja parka būvniecībai uz Launkalnes un Drustu pagastu. Tiks izmantoti tikai valsts ceļi,” stāsta Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa un piebilst, ka pārvaldē oficiālas informācijas nav, var pastāstīt tikai dzirdēto. Vienīgā informācija pārvaldē ir no Valsts vides dienesta, ka attīstītāji ir saņēmuši atļauju piesārņojošu darbību veikšanai.

“Infrastruktūru, kas ir Raunas pagasta pārvaldes pārziņā, ne ražotnes darbība, ne betona nogādāšana uz VES neskars,” uzsver pārvaldes vadītāja un atzīst, ka var tikai minēt, kāda Raunas apkārtnē būs kravas mašīnu kustība.

“Izvēlētā vieta pēc teritorijas plānojuma ir paredzēta rūpnieciskai ražošanai, atrodas uz privātas zemes. Te netiek būvēts, bet uzstādīts mobilais betona mezgls. Tiks izmantoti valsts ceļi. VES attīstītājam pašvaldībā šīs darbības nav jāsaskaņo,” pastāstīja Smiltenes novada paš­valdības izpilddirektors Andris Lapiņš.

1

Tautas balss

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Pastaiga pa ledu

17:56, 10. Feb, 2026
Lasītāja M. raksta:

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, […]

Bibliotēkas lasītāju ērtībai

14:36, 5. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Cik labi, ka tagad Cēsīs pie Centrālās bibliotēkas ierīkota otra auto apstāšanās vieta. Stāvēt gan […]

Prieks, ka var slidot

08:36, 4. Feb, 2026
Trīs bērnu māmiņa raksta:

“Priecājos, ka Cēsu novadā izveidots tik daudz slidotavu. Tās ierīko ne tikai pašvaldības, bet arī […]

Kādam arī jākopj telpas

12:35, 2. Feb, 2026
J. raksta:

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie […]

