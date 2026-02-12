Kā no gaisa nokrīt betona ražotne

Raunas pagastā, Cimzā, tiek montēts mobilais betona mezgls vēja elektrostacijas (VES) “Augstkalni” vajadzībām. Apkārtējie to uzzināja, kad ieraudzīja tehnikas darbošanos šajā vietā un topošās celtnes apveidus.
“Tur būs mobilā betona ražotne. No mūsu karjera tiks vesta grants, tad ražots betons. Ražotne ir izvietota uz privātās zemes. Saražoto betonu vedīs vēja parka būvniecībai uz Launkalnes un Drustu pagastu. Tiks izmantoti tikai valsts ceļi,” stāsta Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa un piebilst, ka pārvaldē oficiālas informācijas nav, var pastāstīt tikai dzirdēto. Vienīgā informācija pārvaldē ir no Valsts vides dienesta, ka attīstītāji ir saņēmuši atļauju piesārņojošu darbību veikšanai.
“Infrastruktūru, kas ir Raunas pagasta pārvaldes pārziņā, ne ražotnes darbība, ne betona nogādāšana uz VES neskars,” uzsver pārvaldes vadītāja un atzīst, ka var tikai minēt, kāda Raunas apkārtnē būs kravas mašīnu kustība.
“Izvēlētā vieta pēc teritorijas plānojuma ir paredzēta rūpnieciskai ražošanai, atrodas uz privātas zemes. Te netiek būvēts, bet uzstādīts mobilais betona mezgls. Tiks izmantoti valsts ceļi. VES attīstītājam pašvaldībā šīs darbības nav jāsaskaņo,” pastāstīja Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš.
