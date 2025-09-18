PIESLĒGTIES
Piektdiena, 19. septembris
Vārda dienas: Verners, Muntis
Kā arhitekts Pēteris Blūms dakterēja Mācītāja māju topošajā Konrāda kvartālā

Agnese Leiburga
00:00
19.09.2025
16
Mâcîtâja Mâja

Atdzimšana! “Pārplānošana un piemērošana jaunām vajadzībām ir šīs mājas izdzīvošanas atslēga,” uzskata arhitekts Pēteris Blūms. FOTO: Alvis Rozenbergs

Augusta beigās plašākai sabiedrībai durvis vēra Mācītāja māja topošajā Cēsu Konrāda kvartālā. Atvērto durvju dienā tur piedalījās arī atjaunošanas procesā piesaistītais arhitekts un veco māju pārzinātājs Pēteris Blūms. Viņš sarunā sevi sauc par veco māju dakteri un “Druvai” pastāsta vairāk par šīs un citu vecu ēku ārstēšanas procesu.

Ar dizaina viesnīcas “Mā­cītāja māja” atvēršanu “Drau­giem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu pašā vecpilsētas sirdī.

“2021. gadā Mācītāja mājai veica arhitektoniski māksliniecisko izpēti, strādāja SIA “Ar­hitektoniskās izpētes grupa”. Galvenais fakts bija tas, ka ēka, iespējams, sastāv no trim daļām. Bija doma, ka vecāko ēku 18. gadsimta beigās zīmējis Johans Kristofs Broce, tomēr, kad māju sāka kārtīgi pētīt, izrādījies, ka Broces gala nav, bet ir viens gabals, kam pielikts jaunākais gals klāt. Fasādē vēl to pāreju var redzēt. Laika gaitā parādījušies arī abi mezonīni,” arhitekts Pēteris Blūms atceras Mācītāja mājas atjaunošanas darbu procesa pirmsākumus.

Pakāpjoties vēl senākā mājas vēsturē, viņš stāsta: “Jau 17.gadsimta trīsdesmitajos četrdesmitajos gados šeit ir minēta latviešu bērnu skola. 17.gadsimta pēdējā ceturksnī bijusi ēka, par kuru ir rakstīts, ka šī ir no jauna uzbūvētā nevācu bērnu skola. Tad, iespējams, vēl kaut kas ir bijis pa vidu, bet skaidrs, ka apakšā ir arī kapsēta. Tas viduslaiku apdzīvotības slānis atsedzas blakus, mājai otrā galā. Augstāk bija apbedījumi, bet zemāk atklājās viduslaiku apbūve, sākot no14.gadsimta.”

Jautāts, vai tādi senatnes atradumi objektā pārāk netraucē darbus, vai tie netiek ilgstoši apturēti, Pēteris Blūms atbild: “Jā un nē! Jo tas, ka te ir plānos iezīmēta kapsēta, visiem ir zināms. Visa šī teritorija ir arheoloģijas valsts nozīmes piemineklis un arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Tas jau bija zināms un dokumentos rakstīts. Tāpēc, uzsākot darbus, nebija nekāda pārsteiguma, ka tā arī bija. Tikai neviens nedomāja, ka arheoloģiskā izpēte būs tik ilga, notika aptuveni pusgadu vai pat mazliet ilgāk. Diemžēl to nekad nevar iepriekš paredzēt, un izpētes ilgums ir atkarīgs no tā apjoma, kas tur tiek atrasts. Ātri to nevar izdarīt, un arheologi patiesībā strādāja drausmīgos apstākļos – bija ziema, sniga un lija.”
Runājot par izpētes procesiem kopumā, arhitekts pastāsta, ka ne tikai atklātais kultūrslānis, arī telp­laiks, kas izveidojies gadu gaitā, ir nozīmīgs. Kā piemēru viņš paskaidro: “Esošā Mācītāja māja turpina tās ēkas, kas ir apakšā, jo kaut kādā mērā to kontūras, līnijas, pakši un stūri ietekmē turpmāko.”

Pēteris Blūms uzsver, cik nozīmīga ir komandā iesaistīto speciālistu interese par darāmo, un ļoti atzinīgi novērtē to, ka “izdevās piesaistīt brīnišķīgu būvinženieri Ilmāru Andrējevu-Empeli”. Arhitekts paskaidro, ka šis būvinženieris jau sen strādā ar vecām mājām. “Tas ir ārkārtīgi svarīgi – cilvēki, kuri zina, ko viņi dara un saprot vecās mājas,” akcentē P.Blūms.

“Mēs izstrādājām projektu, kurā bijām ļoti rūpīgi mēģinājuši saprast, kur, kas un cik daudz ir palicis pāri. Ko no tā visa varētu saglabāt un no kā varam atteikties, domājot ne tikai par plānojuma struktūru, bet arī par logiem, durvīm, par guļbūves elementiem, tāpat par grīdām, par visu ko. Kopīgi strādājot, izveidojām šo plānojuma struktūru, kur galvenās nesošās sienas faktiski ir saglabātas. No tās vairākkārt pārveidotās skolas ēkas, kurā pēc tam, padomju laikos, bija dzīvokļi, kur vienā bija dzīvojis mācītājs, atstājot milzīgu papīru kaudzi, ēka tika pārplānota. Ir jāsaprot, ka laiki ir mainījušies – te vairs nevar būt skola, tāpat kā nevar būt māja mācītājam. Tā pārplānošana un piemērošana jaunām vajadzībām ir šīs mājas izdzīvošanas atslēga,” svarīgāko notikumu secību atklāj arhitekts, piebilstot: “Mēs saglabājām visus guļbūves elementus, kur tādi bija. Mums ir oriģinālās sienas, kas nav izjauktas. Zem siltumizolācijas materiāliem guļbūve visur ir, bet to nevar visās vietās parādīt. Visas ārsienas ir guļbūve. Pro­tezēta un salāpīta, bet ir…”
Arhitekts atklāj, cik sarežģīta vietumis bijusi tikšana pie sākotnējā ēkas veidola, jo gadu gaitā daudz kas bijis pārklāts ar biezām eļļas krāsu kārtām, ko vajadzēja saudzīgi dabūt nost un attīrīt. Viņš arī lepojas, ka te izmantotie vecie materiāli daudzkārt izgājuši cauri amatnieku rokām un atgriezušies atpakaļ, tādā veidā parādot cilvēkiem, ka tas ir iespējams.

“Mēs pētām, kā būtu labāk, liekam to visu kopā, un māja faktiski piedalās procesā ar saviem dotumiem,” stāstot par darbu procesu un par ēku runājot kā par dzīvu būtni, atzīst Pēteris Blūms. Viņš uzsver, ka patiešām tā esot un ir jāieklausās katras vecās mājas būtībā. “Es sevi nepārprotami sau­cu par vecu māju dakteri. Tas ir ēkas atveseļošanas un rehabilitācijas process,” piesaucot līdzību ar nesen lasītu rakstu par ukraiņu žurnālisti, kura pēc ievainojuma atzinusi, ka slimnīcā pa gabaliņam salikta atpakaļ kopā. “Ar māju ir tas pats, jo tai ir dvēsele,” saka P. Blūms.

“Vēl viena lieta ir vērtīguma izmaiņas, jo pirms darbu sākuma tā bija vienkārši veca māja, kas nav arhitektūras piemineklis. Bijusi piemineklis vietējā nozīmē, bet deviņdesmitajos gados no sarakstiem bija pazudusi. Tās snaudošais statuss mums ļāva izvēlēties, kādā veidā mēs to cieņu, ko pret ēku jūtam, to realizējam,” uzsver speciālists, atgādinot, ka jau pirms sākt strādāt pie nama, jautājis darbu vadītājam Andim, vai viņš psiholoģiski un ekonomiski būs gatavs pret to izturēties kā pret arhitektūras pieminekli, lai gan pēc būtības tas tāds neskaitās.

Saistītie raksti

Piebalga ir viena

00:00
18.09.2025
38
1

Ne tā kā pasakā, kas beidzas tā domīgi: “Es arī tur biju, pienu dzēru, medu ēdu, pār lūpām tecēja, mutē netika.” “Goda mielasts Piebalgā” bija gan satikšanās un veco laiku atcerēšanās, gan šodienas un rītdienas svarīgu lietu apspriešana, gan dziesmas un danči, gan jēra zupa un ogu maize pietika visiem. Jaunpiebalgā eko saimniecībā “Lielkrūzes” piebaldzēni […]

Mielasts0

Spriež par pusaudžu resursu centru un sociālās jomas izaicinājumiem

00:00
17.09.2025
44

“Druva” ar labklājības ministru Reini Uzulnieku tikās brīdī, kad viņš bija apmeklējis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras reģionālās filiāles un viesojās SIA “Staļi”, bet vēl bija plānota tikšanās ar Cēsu novada domes vadību, pašvaldības Sociālo dienestu un biedrību “Cerību spārni”. Ministrs dalījās ar pirmajiem vizītes iespaidiem, kā arī ieskicēja dažas soci­ālās […]

Friends With Their Hands Together

Novembrī radošais kvartāls “Rainis” iegūs labiekārtotu papildinājumu

00:00
16.09.2025
144

Novembrī plānots pabeigt Raiņa ielas 27 Cēsīs ēkas pārbūves darbus, pastāstīja Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte. “Darbi norit atbilstoši kalendārajam grafikam, un plānotais beigu termiņš ir šī gada 9.novembris,” norāda projektu vadītāja. Pašlaik objektā pabeigta metāla un betona konstrukciju montāža, iestiklotas vitrīnas, pabeigta jumta ieklāšana un […]

Raiýa PârbÎve 1

Izmanto nepiemēroti

08:40
15.09.2025
369

“Druvas” lasītāja Ināra Geseltiņa atsūtīja foto ar ainu, kas pirms kāda laika bija redzama pie tekstila konteineriem, kas atrodas Cēsīs, Gaujas ielā, veikala “top!” stāvlaukumā. Lasītāja ir neizpratnē, vai tiešām cilvēki nesaprot, kādam nolūkam domāti šie sarkanie konteineri. I. Geseltiņa teic: “Regulāri iznāk te iepirkties, sāpīgi vērot šādus skatus pie konteineriem, kas domāti apģērbiem, nevis sadzīves […]

Garamejot Konteineri

Kādreizējās sanatorijas “Cīrulīši” darbinieki tiekas Cīrulīšos

00:00
15.09.2025
219

Saulainajā un siltajā trešdienas pēcpusdienā Cēsīs, Cīrulīšos, kuplā skaitā satikās bijušās sanatorijas “Cīrulīši” darbinieki. Viņi kavējās atmiņās, pāršķirstīja senas foto­grāfijas un sirsnīgi dalījās savā šodienā. Sanākušie arī vēlējās vairāk uzzināt par apkārtnes attīstības plāniem. Šāda satikšanās pēc sanatorijas slēgšanas notiek pirmo reizi, un ideja radusies spontāni. “Reiz, braucot cauri Cē­sīm, ieraudzīju, ka norāde uz Cīrulīšiem […]

Cirulisi (1)

Muzejs glabā dzīvesstāstus, kas dod spēku

00:00
14.09.2025
116

Uz Melānijas Vanagas muzeju kādreizējā Doles, Rencēnu un jau savulaik arī Amatas pamatskolā sabrauca daudzi. Gan tie, kuri viņu pazina, kam tuva daiļrade, gan tie, kurus uzrunā M.Vanagas dzīvesstāsts, radi, amatieši. Rakstniecei, novadniecei 120.dzimšanas dienā katram savs stāsts par viņu, atmiņas. Un muzejam 25 darbības gadi. Muzeja vienīgā vadītāja Ingrīda Lāce atklāja savas atmiņas par […]

Melanija

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
61
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
20
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
31

Tautas balss

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
18
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
19
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
42
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
28
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
33
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

