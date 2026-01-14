PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 15. janvāris
Vārda dienas: Fēlikss, Felicita
Jāveicina ieslodzīto atgriešanās sabiedrībā

Andra Gaņģe
02:00, 15. Jan, 2026

Vide uzturēta. Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadība iepazīstina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču (centrā) ar Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem. FOTO: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien, 9. janvārī, apmeklēja Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks pulkvedis Dmit­rijs Kaļins iepazīstināja Valsts prezidentu ar Cēsu Audzināša­nas iestādes nepilngadīgajiem esošo infrastruktūru un kapacitāti, kā arī attīstības plāniem, ziņo Valsts prezidenta kanceleja. E. Rinkēvičs piedalījās biedrības “Bona fide Latvia” organizētā sarunā ar ieslodzītajiem jauniešiem.

Valsts prezidents pēc sarunas atzinis: “Tas bija vērtīgi, jo arī viņi ir mūsu sabiedrības daļa, kas diemžēl dažādu apstākļu dēļ ir nonākusi konfliktā ar likumu. Bet ir būtiski, ka arī uz viņiem skatās kā uz iespēju atgriezties sabiedrībā un arī ar viņiem runā par lietām, kas ir būtiskas un svarīgas.” Valsts prezidenta kancelejas sagatavotajā video E. Rinkēvičs arī pastāsta, ka jau pagājušajā gadā saņēmis vēstuli no jauniešiem, kas atrodas šajā iestādē, ar aicinājumu atbraukt pie viņiem Patriotu nedēļā.

Vērtējot Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, E. Rinkēvičs atzinis: “Mūsdienu standartiem atbilstoša ieslodzījuma vietas infrastruktūra, kā arī atbalsta projekti ieslodzīto resocializācijai ir būtisks faktors, lai veicinātu jauniešu iespējas atgriezties sabiedrībā.”

Portāls lsm.lv norāda, ka Cēsu Audzināšanas iestādē uzturas 15 jaunieši, no kuriem jaunākajam ir 15, vecākajam 22 gadi. Viņu pārkāpumi ir sma­gi. Iestādes nepilngadīgajiem priekš­nieks Andris Pāže pastāstījis, ka starp noziegumiem, ko izdarījuši ieslodzītie, ir slepkavība, dzimumnoziegumi, krāpniecība, laupīšana.
Tiekoties ar Valsts prezidentu, Ieslodzījumu vietu pārvaldes pārstāvji runājuši arī par ieceri Cēsīs būvēt sieviešu cietumu, vēsta lsm.lv.

“Projekta laikā mēs šeit plānojam būvēt vēl vienu dzīvojamo korpusu ar 92 vietām un izvietot šeit notiesātās sievietes, tādā veidā atrisinot diezgan akūtu vajadzību pēc atbilstošām telpām tieši sievietēm,” skaidrojis Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins. 

“Ja viss noritēs bez aizķeršanās, projekta sagatavošana varētu sākties šī gada vidū, būvniecība ilgtu aptuveni pusotru līdz diviem gadiem, bet pirmās ieslodzītās varētu pārvietot ne agrāk kā 2028. gadā. Šobrīd Iļģuciema cietumā atrodas apmēram 180 sievietes, un jaunā korpusa izbūve nozīmēs arī nepieciešamību piesaistīt papildu darbiniekus,” raksta lsm.lv.

