Sestdiena, 20. decembris
Vārda dienas: Arta, Minjona
Jaunpiebalgā zināšanas un prasmes veicina ziedošanu bērniem ar kustību traucējumiem

Iveta Rozentāle
00:00
20.12.2025
6
Jaunp Labd (3)

Ieguvums. Spēle “Apslēpāts zināšanas” dalībniekiem sniedza dubultu prieku - pierādīt savu erudīciju un iespēju ziedot. FOTO: no albuma

Ar erudīcijas spēli “Apslēptās zināšanas” un dāsni nosolītiem amatnieku un mājražotāju darbiem Jaunpiebalgā savākti 2141 eiro bērnu ar kustību traucējumiem atbalstam.

Labdarības pasākums – aizraujošas zinību sacensības un vietējo meistaru darbu izsole – pagasta Kultūras centrā notika otro gadu.

Idejas iniciatore Kitija Stauvere ir bērnu un jauniešu interešu centra “Tagad” vadītāja. “Tas bija negaidīti! Tā ir ļoti ievērojama summa,” par saziedoto saka K. Stauvere. “Patei­coties apmeklētājiem, atbalstītājiem un visiem, kas par mums turēja īkšķus šajā vakarā, šāds brīnums bija iespējams. Un tas ir brīnišķīgs apliecinājums, ka mazā kopienā iespējams paveikt lielus darbus, ja sirdī ir labestība un visi ejam uz kopīgu mērķi.”

Pirmais šāds labdarības pasākums bija 2024. gadā. Jaunpiebaldzēni vēlējās atbalstīt pagastā dzīvojošo meiteni Kristu Spirģi, kurai bija nepieciešama rehabilitācija, lai viņa, neskatoties uz veselības problēmām, spētu pati staigāt. Krista un viņas mamma šoreiz gan nevarēja pasākumā būt klātienē, bet bija sagatavojušas video sveicienu ar lielu pateicību par pagājušajā gadā saņemto atbalstu, apstiprinot, cik tas bija svarīgs rehabilitācijai. Tāpat vēlēja izturību un iedvesmu citiem bērniem, kuriem ir kustību traucējumi, un turēja īkšķus, lai šāda rehabilitācijas iespēja ir pēc iespējas vairāk bērniem.

“Tā kā pērn palīdzējām Kristai, kurai ir kustību traucējumi, arī šogad vēlējāmies atbalstīt līdzīgus bērnus. Kad sākās labdarības maratons “Dod pieci!”, uzzinājām, ka arī viņi šogad atbalstīs bērnus ar kustību traucējumiem,” atklāj K. Strauvere un pastāsta, ka savāktie līdzekļi nodoti glabāšanai ziedot.lv, Jaunpiebalgas akcijas rīkotāji tālāk tos nodos labdarības maratona “Dod pieci!” stikla studijai Rīgā.

“Kad pērn aizsākām šo pasākumu, piedzīvojām cilvēku sirsnību, atvērtību un pretimnākšanu. Sapratām, ka iesāktais ir jāturpina. Šoreiz spēlei un izsolei pievienojām muzikālos priekšnesumus, kas visu padarīja vēl omulīgāku un mīļāku,” pastāsta K. Stauvere. Sanākušos muzikāli priecēja Emīlija Kate Tomsone, Vilmārs Miglavs, Jaunpiebalgas skolotāju duets “Dārgoļi”, kas bija ieradušās kopā ar mazajiem ķipariem – sākumskolas audzēkņiem, kas apvienojušies grupā “Savoļi”.

Pasākumā nepiespiestu un aizraujošu gaisotni radīja vadītāja Santa Kļaviņa-Dukaļska. Erudīcijas spēlē “Apslēptās zināšanas” piedalījās 12 komandas, septiņos raundos par dažādiem tematiem atbildot uz 35 jautājumiem. Pirmo vietu ieguva “Zelta vanags”, otro “Lapas – spalvas” un trešo “Eža, ne brieža kažociņš”.

Pēc spēles notika labdarības izsole. Tajā izsolīja daudzu amatnieku un mājražotāju darinājumus. K. Stauvere atklāj, ka šogad pieteicās divas reizes vairāk savu darbu ziedotāju nekā pērn: “Cilvēki bija ļoti atsaucīgi, paši meklēja mūs, zvanīja. Bija brīnišķīga sajūta sajust tādu atbalstu.” Ziedotāji bija gan vietējie, gan no kaimiņu pagasta, kā arī no Rīgas, Siguldas, Līgatnes, Cēsīm, Valmieras, Smiltenes, Madonas.

K. Stauvere teic: “Es vēlos teikt paldies ikvienam, kurš ieradās, ziedoja, uzstājās, piedalījās vai vienkārši bija klāt. Tas bija notikums, kas bērniem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm sniedza ne tikai materiālo atbalstu, bet arī cerību un sajūtu, ka viņi nav vieni, ka mēs viņus redzam, zinām, ka viņi ir, un vēlamies atbalstīt. Domāju, katram pasākums bija ļoti īpašs brīdis, kad aizdomājāmies, ka varam kustēties, iet, skriet, bet ir cilvēki, kuriem tas nav iespējams, īpaši domājot par bērniem. Šis gads ir apliecinājums, ka tāda labestības tradīcija ir vajadzīga, tā aug un noteikti būs arī nākamajos gados.”

