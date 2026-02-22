PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 23. februāris
Vārda dienas: Haralds, Almants
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Jauno Līderu vidusskolas ēdinātājs iegūst bioloģiski sertificētas virtuves statusu

Līga Salnite
02:00, 23. Feb, 2026

Ilustratīvs attēls. FOTO: freepik.com

Līgatnē esošās Jauno Līderu vidusskolas virtuve ir pirmā pašvaldības ēdināšanas iestāde Latvijā, kas ieguvusi bioloģiski sertificētas virtuves statusu.

Sertifikācijas institūcijas, biedrības “Vides kvalitāte”, mājaslapā lasāms, ka sertifikāts piešķirts šī gada 9. februārī. Tiesa, pirms nepilna gada šādu sertifikātu saņēmusi vēl viena mācību iestāde Latvijā – Ikšķiles Brīvā skola –, taču tā ir privāta, ne pašvaldības skola. Statuss dod tiesības izmantot norādi “30-60 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums”.

“Vides kvalitātes” Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas programmas vadītājs Juris Grīnfelds “Druvai” atzina, ka izglītības iestādēm interese sertificēt virtuvi, kur ēdiena gatavošanai izmanto bioloģiskas izcelsmes produktus, pagaidām nudien ir retums: “Rei­zumis kāds interesējas, bet masveidā gan nenāk.” Rīgā pat nebūtu viegli nodrošināt bioloģisko saimniecību saražoto produktu piegādi vajadzīgajos apjomos, taču mazākās skolās un reģionos šī ideja var darboties labi. J. Grīnfelds izteica cerību, ka šī ideja ļaudīm iepatiksies un pozitīvi aizies tautās, tomēr atzīst – bioloģiski audzētu produktu popularitāte ir ļoti viļņ­veidīga. Lai nu kā, viņš atzinīgi vērtē Jauno Līderu vidusskolas izvēli spert šādu progresīvu soli. Turpmāk gan skolai aptuveni reizi gadā būs jārēķinās ar atkārtotām pārbaudēm, lai atjaunotu savu bioloģiskās izcelsmes produktu lietošanas sertifikātu.

Skolas sociālo tīklu “Facebook” kontā rodams arī plašāks skaidrojums – bioloģiskās virtuves sertifikāts nozīmē, ka ēdienu pagatavošanā tiekot izmantoti produkti ar uzticamu izcelsmi, priekšroku dodot vietējiem ražotājiem, un ēdienkarte veidota, domājot par bērnu veselību un sabalansētu uzturu. “Šis statuss nav tikai formāls — tas atspoguļo mūsu skolas komandas patieso attieksmi pret darbu un vēlmi nodrošināt bērniem vislabāko arī ēdināšanas pakalpojumā,” atzīmējusi mācību iestādes direktore Saiva Vītola.

Līgatnes apvienības skolēniem ikdienas maltītēs tiek pasniegti plaša sortimenta bioloģiskie produkti: dārzeņi, piena produkti, dažādu veidu maize, vistas gaļa un olas, medus, tējas, ogas, izmanto bioloģiski iegūtu rapšu cepamo eļļu, miltus, daļu graudaugu produktus, cieti. Tāpat pusdienu piedāvājumā nu jau divus gadus skola ir atteikusies no saldētām zivīm, tā vietā bērniem ēdienkartē piedāvājot ēdienu no Latvijā audzētām forelēm.

Vidusskolas virtuve ik dienu Līgatnes izglītības iestādēm sagatavojot līdz pat pustūkstotim porciju. “Aiz šī apjoma stāv piecas čaklas un sirsnīgas saimnieces, kuru profesionalitāte un draudzīgā atmosfēra ir virtuves lielākā vērtība. Šo sieviešu rūpes, prasme un saskaņotais darbs ir galvenais iemesls, kāpēc šāds sasniegums vispār kļuvis iespējams,” pavāru darbu uzteic skolas direktore.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Estere Volfa sagādā pārsteigumu

12:08, 18. Feb, 2026

Māca atpazīt emocijas

08:29, 16. Feb, 2026

“Vidzemes cīrulīšos” skanīgākās balsis

07:52, 19. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026

Tautas balss

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Ceļš vienmēr iztīrīts

13:58, 20. Feb, 2026
Skujeniete L. raksta:

“Paldies tehnikas vadītājam, kas ziemā rūpējas par Rīgas-Garkalnes šosejas posmu Skujenes pagastā. Dzīvoju Vecskujenē, braucu […]

Sludinājumi

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]