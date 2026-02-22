Jauno Līderu vidusskolas ēdinātājs iegūst bioloģiski sertificētas virtuves statusu

Līgatnē esošās Jauno Līderu vidusskolas virtuve ir pirmā pašvaldības ēdināšanas iestāde Latvijā, kas ieguvusi bioloģiski sertificētas virtuves statusu.
Sertifikācijas institūcijas, biedrības “Vides kvalitāte”, mājaslapā lasāms, ka sertifikāts piešķirts šī gada 9. februārī. Tiesa, pirms nepilna gada šādu sertifikātu saņēmusi vēl viena mācību iestāde Latvijā – Ikšķiles Brīvā skola –, taču tā ir privāta, ne pašvaldības skola. Statuss dod tiesības izmantot norādi “30-60 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums”.
“Vides kvalitātes” Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas programmas vadītājs Juris Grīnfelds “Druvai” atzina, ka izglītības iestādēm interese sertificēt virtuvi, kur ēdiena gatavošanai izmanto bioloģiskas izcelsmes produktus, pagaidām nudien ir retums: “Reizumis kāds interesējas, bet masveidā gan nenāk.” Rīgā pat nebūtu viegli nodrošināt bioloģisko saimniecību saražoto produktu piegādi vajadzīgajos apjomos, taču mazākās skolās un reģionos šī ideja var darboties labi. J. Grīnfelds izteica cerību, ka šī ideja ļaudīm iepatiksies un pozitīvi aizies tautās, tomēr atzīst – bioloģiski audzētu produktu popularitāte ir ļoti viļņveidīga. Lai nu kā, viņš atzinīgi vērtē Jauno Līderu vidusskolas izvēli spert šādu progresīvu soli. Turpmāk gan skolai aptuveni reizi gadā būs jārēķinās ar atkārtotām pārbaudēm, lai atjaunotu savu bioloģiskās izcelsmes produktu lietošanas sertifikātu.
Skolas sociālo tīklu “Facebook” kontā rodams arī plašāks skaidrojums – bioloģiskās virtuves sertifikāts nozīmē, ka ēdienu pagatavošanā tiekot izmantoti produkti ar uzticamu izcelsmi, priekšroku dodot vietējiem ražotājiem, un ēdienkarte veidota, domājot par bērnu veselību un sabalansētu uzturu. “Šis statuss nav tikai formāls — tas atspoguļo mūsu skolas komandas patieso attieksmi pret darbu un vēlmi nodrošināt bērniem vislabāko arī ēdināšanas pakalpojumā,” atzīmējusi mācību iestādes direktore Saiva Vītola.
Līgatnes apvienības skolēniem ikdienas maltītēs tiek pasniegti plaša sortimenta bioloģiskie produkti: dārzeņi, piena produkti, dažādu veidu maize, vistas gaļa un olas, medus, tējas, ogas, izmanto bioloģiski iegūtu rapšu cepamo eļļu, miltus, daļu graudaugu produktus, cieti. Tāpat pusdienu piedāvājumā nu jau divus gadus skola ir atteikusies no saldētām zivīm, tā vietā bērniem ēdienkartē piedāvājot ēdienu no Latvijā audzētām forelēm.
Vidusskolas virtuve ik dienu Līgatnes izglītības iestādēm sagatavojot līdz pat pustūkstotim porciju. “Aiz šī apjoma stāv piecas čaklas un sirsnīgas saimnieces, kuru profesionalitāte un draudzīgā atmosfēra ir virtuves lielākā vērtība. Šo sieviešu rūpes, prasme un saskaņotais darbs ir galvenais iemesls, kāpēc šāds sasniegums vispār kļuvis iespējams,” pavāru darbu uzteic skolas direktore.
