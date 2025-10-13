PIESLĒGTIES
Otrdiena, 14. oktobris
Vārda dienas: Vilhelmīne, Minna
Jauniešu mājā Cēsīs atver durvis un aicina pievienoties

Agnese Leiburga
00:00
14.10.2025
25
Atvertas Durvis

Draudzīgi un atvērti! Jauniešu māja ir vieta, kur satikties un saturīgi un radoši pavadīt brīvo laiku kopā ar vienaudžiem. FOTO: Agnese Leiburga

“Tā ir iespēja satikt jaunus draugus, apgūt ko jaunu un piedalīties aizraujošu pasākumu radīšanā. Kopā mēs veidojam vietu, kur katrs no mums var parādīt savu spēku un idejas,” tā sociālajos tīklos publicētajā plakātā, aicinot uz Atvērto durvju dienu Cēsīs, Jauniešu mājā, 6.oktobra vakarā, rakstīja jaunieši.

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” paskaidro, ka šāda Atvērto durvju diena ļauj parādīt novada jauniešiem, ka šeit viņi vienmēr ir gaidīti un tas nebūt nenozīmē, ka obligāti jāiesaistās kādos projektos vai aktivitātēs. “Te var vienkārši atnākt padzert tēju un parunāties ar vienaudžiem,” norāda A. Strautiņa, aicinot jaunos cilvēkus droši izmantot iespēju brīvajā laikā pulcēties Jauniešu mājā.

Pirms Atvērto durvju dienas sākuma mazliet aprunājoties ar Cēsu Bērnu un jauniešu centra paspārnē esošās Jaunatnes lietu nodaļas vadītāju Andru Strautiņu, jūtams, ka aktīvie jaunieši paši rosīgi gatavojas pasākumam. Ik pa brīdim darbinieku telpā ienāk Annija un Ance, abas ir Cēsu Jauniešu domes dalībnieces. Meitenes paņem papīru vai ko citu gatavošanās procesam nepieciešamu. Abas “Druvai” arī atklāj, ka, darbojoties Jauniešu domē, esot jādara daudzas lietas: gan jāorganizē sarīkojumi, gan jāraksta projektu pieteikumi finanšu piesaistīšanai, lai rīkotu pasākumus, gan pašiem tos jāīsteno. “Veidojam tādu kā tiltu, kas savieno Jauniešu domi ar Cēsu novada domi,” atzīst Annija.

Atvērto durvju diena sākas, jauniešiem draudzīgi pulcējoties uz pašu gatavotu prezentāciju un esot gataviem pastāstīt vairāk par savu pieredzi aktīvā sabiedriskajā darbā. Arī atgādinot, ka te mājo Cēsu novada Jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas, kuru darbā ir iespējams iesaistīties. Šeit pieejamas galda spēles, arī galda teniss, var spēlēt mūziku, te ir vieta, kur mācīties vai vienkārši pavadīt laiku kopā ar draugiem. Jauniešu mājā Cēsīs, Rīgas ielā 23, jauniešus gaida katru darba dienu no pulksten 16 līdz 20.

Ekoskolas aktivitātes - iespēja paraudzīties uz mācību vidi zaļāk

06:28
07.10.2025
83

Cēsu novada mācību iestādes aktīvi darbojas ekoskolu kustībā. Piedaloties tajā, daudz ieguvumu ir arī pirmsskolām. Kā veicas šajā mācību gadā, “Druva” jautāja Jāņmuižas un Taurenes bērnudārza vadītājām. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde jau vairākus gadus aktīvi darbojas ekoskolu programmā, un katru mācību gadu bērni kopā ar skolotājiem izzina noteiktu tēmu, kas palīdz labāk saprast dabas un […]

Janmuiza

Skolēni vēlas kļūt par jaunajiem uzņēmējiem

00:00
29.09.2025
63
1

Vidzemes reģiona skolas vakar tikās Cēsīs, Kos­mosa izziņas centrā, lai piedalītos “Junior Achievement Latvia” rīkotajās ideju un inovāciju ģenerēšanas darbnīcās “Jauno uzņēmēju skola 2025”. Šajā semināru ciklā skolēniem un pedagogiem sniedz praktiskas zināšanas un iedvesmo uzsākt vai attīstīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. “Jauno uzņēmēju skola 2025” ir vienas dienas darbnīca skolēniem un skolotājiem. Tajā varēja […]

Jaunie

Valsts ģimnāziju konferencē Cēsīs akcentē problēmjautājumus izglītībā

06:27
25.09.2025
127

“Problēmas un grūtības, ar ko ikdienā cīnāmies, visiem jau ir tādas pašas, tādēļ ir vērtīgi pa laikam satikties, lai saprastu, ka neesam vieni ar tām,” priecīga satikt kolēģus no citu pilsētu ģimnāzijām piektdien, 19.septembrī, Cēsu Valsts ģimnāzijā notiekošajā konferencē “FĢimnāzija – sākuma platforma uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā” bija Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandenie­ce. Prieku satikties […]

àimnâziju Konference

Dzērbenes 9.klases skolēnu komanda iegūst 5.vietu

06:11
19.09.2025
230

Pasaules Robotu Olimpiādes Eiropas atklātajā čempionātā Piektdienas rītā Dzērbenes skolā svinīgi tika sveikti 9.klases skolēni Justs Ņizins, Emīls Zirnis un Roberts Pļaviņš, kas kopā ar skolotāju Ansi Greiziņu piedalījās 2025. gada WRO (Pasaules Robotu Olimpiāde) Eiropas atklātajā čempionātā, kas norisinājās Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Latviju Eiropā pārstāvēja trīs puišu komanda no Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas […]

Dzerbene

Saņemts Ekoskolas Zaļais karogs

05:07
18.09.2025
68

Desmit Cēsu novada izglītības iestādes, uzsākot šo mācību gadu, saņēmušas Ekoskolu augstāko apbalvojumu – starptautisko Zaļo karogu. To skaitā ir sešas pamatskolas – Amatas, Dzērbenes vispārizglīto­jošā un mūzikas, Rāmuļu, Liepas, Priekuļu un Cēsu 1.pamatskola-, Cēsu Pastariņa sākumskola, trīs pirms­skolas izglītības iestādes: Jāņmuižas, Līvu un “Mežmaliņa” Priekuļos. Pavi­sam Latvijā šo nosaukumu ieguvušas 83 mācību iestādes. Starptautisko […]

Mezmalina

Jaunais mācību gads sākas ar interesi par interešu izglītības piedāvājumu

06:05
17.09.2025
92

“Kopējie skaitļi, uzsākot jauno mācību gadu, ir iepriecinoši. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem diviem gadiem, tad septembra sākumā mēs esam sasnieguši jau tādu audzēkņu skaitu, ko iepriekš neizdevās,” stāsta Cēsu novada Bērnu un jauniešu centra direktors Jānis Vītols. “Unikālās personas paš­laik jau ir 900, bet līgumu parakstīšana vēl turpinās, kas nozīmē, ka tas vēl palielināsies. Audzēkņu […]

Cbjc

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
14
Lasītājs

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
26
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
24
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
24

Tautas balss

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
6
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
33
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
29
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
43
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
36
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

23:57
09.10.2025
12

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

21:57
01.10.2025
19

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

15:42
22.09.2025
38

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998