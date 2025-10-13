Jauniešu mājā Cēsīs atver durvis un aicina pievienoties

“Tā ir iespēja satikt jaunus draugus, apgūt ko jaunu un piedalīties aizraujošu pasākumu radīšanā. Kopā mēs veidojam vietu, kur katrs no mums var parādīt savu spēku un idejas,” tā sociālajos tīklos publicētajā plakātā, aicinot uz Atvērto durvju dienu Cēsīs, Jauniešu mājā, 6.oktobra vakarā, rakstīja jaunieši.
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” paskaidro, ka šāda Atvērto durvju diena ļauj parādīt novada jauniešiem, ka šeit viņi vienmēr ir gaidīti un tas nebūt nenozīmē, ka obligāti jāiesaistās kādos projektos vai aktivitātēs. “Te var vienkārši atnākt padzert tēju un parunāties ar vienaudžiem,” norāda A. Strautiņa, aicinot jaunos cilvēkus droši izmantot iespēju brīvajā laikā pulcēties Jauniešu mājā.
Pirms Atvērto durvju dienas sākuma mazliet aprunājoties ar Cēsu Bērnu un jauniešu centra paspārnē esošās Jaunatnes lietu nodaļas vadītāju Andru Strautiņu, jūtams, ka aktīvie jaunieši paši rosīgi gatavojas pasākumam. Ik pa brīdim darbinieku telpā ienāk Annija un Ance, abas ir Cēsu Jauniešu domes dalībnieces. Meitenes paņem papīru vai ko citu gatavošanās procesam nepieciešamu. Abas “Druvai” arī atklāj, ka, darbojoties Jauniešu domē, esot jādara daudzas lietas: gan jāorganizē sarīkojumi, gan jāraksta projektu pieteikumi finanšu piesaistīšanai, lai rīkotu pasākumus, gan pašiem tos jāīsteno. “Veidojam tādu kā tiltu, kas savieno Jauniešu domi ar Cēsu novada domi,” atzīst Annija.
Atvērto durvju diena sākas, jauniešiem draudzīgi pulcējoties uz pašu gatavotu prezentāciju un esot gataviem pastāstīt vairāk par savu pieredzi aktīvā sabiedriskajā darbā. Arī atgādinot, ka te mājo Cēsu novada Jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas, kuru darbā ir iespējams iesaistīties. Šeit pieejamas galda spēles, arī galda teniss, var spēlēt mūziku, te ir vieta, kur mācīties vai vienkārši pavadīt laiku kopā ar draugiem. Jauniešu mājā Cēsīs, Rīgas ielā 23, jauniešus gaida katru darba dienu no pulksten 16 līdz 20.
