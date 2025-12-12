PIESLĒGTIES
Jaunās telpas Rainī apskatījuši pirmie interesenti

Iveta Rozentāle
00:00
13.12.2025
20
Raina 27

Gaišas un plašas. Jaunajās telpās Cēsīs, Raiņa ielā 27, raksturīgs plašums un gaišums, jo gan uz ielas, gan pagalma pusi, kā arī gaiteni vērsti plaši logi. FOTO: Iveta Rozentāle

Šajās dienās iespējams pieteikties biroja telpu nomas tiesību izsolei radošas un digitālas komercdarbības veikšanai Cēsīs, Raiņa kvartālā, Raiņa ielā 27.

Cēsu novada pašvaldībai piederošajā ēkā, kas ieguvusi pilnīgi jaunas aprises, reizē saglabājot industriālās vides elpu, piedāvātas 11 biroja telpas ēkas pirmajā stāvā – piecas ar skatu uz iekšpagalmu un sešas ar skatu uz Raiņa ielu. Divas telpas ir nedaudz vairāk kā 70 m2 platībā, pārējās – 35 m2. Visas ir gaišas un rada plašuma sajūtu, jo tās arī ar gaiteni savieno sienas stiklojums.

Anete Rudmieze, Cēsu novada pašvaldības Uzņē­mēj­darbības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju attīstības vadītāja, izrādot jaunās telpas, pastāsta, ka “gaitenī ir virtuves zona, kas saturēs kopā visus nomniekus, jo šī vieta radīta ar domu, lai uzņēmēji ne tikai darbotos katrs par sevi, bet arī savstarpēji komunicētu un veidotu sadarbības. Tāpat blakus ēkā, Raiņa ielā 25, ar kuru sākas digitālais un radošais kvartāls “Rainis”, uzņēmējiem izveidojušās savstarpējas sadarbības, kas ir ļoti apsveicami”. Atšķirībā no blakus ēkas Raiņa ielā 27 būs iespēja piedāvāt uzņēmējiem rīkot arī lekcijas un nodarbības.

Pirmie interesenti telpas apskatīja vakar, 11. decembrī. Anete Rudmieze pastāsta: “Jau pusgada laikā, kad cilvēki saprata, ka te kaut kas notiek, ļoti daudzi zvanīja un interesējās. Daļa nevarēja gaidīt līdz rudenim, bet citiem tieši šis laiks bija atbilstošs. Biju izveidojusi interesentu sarakstu, teicu, ka brīdī, kad izsludināsim izsoli, padosim ziņu. Un jāteic, apmēram puse no šiem cilvēkiem arī ieradās apskatīt telpas. Šodien bija atnākuši deviņi uzņēmēji, un arī nākamajās dienās pieteikušies interesenti. Protams, viens ir apskatīt un saprast, vai tas der uzņēmēja iecerēm, jo te tiešām ir biroja, nevis ražošanas telpas, turklāt tās ir ļoti atvērtas. Tāpat katram nomniekam ir pienākums veikt investīcijas savā nomas objektā, kā arī izveidot vismaz vienu jaunu pilnas slodzes darbavietu. Bet pašā sākumā ir jāsaprot, vai juridiskā forma atbilst, lai varētu te nomāt telpas, jo uzņēmējam ir jābūt reģistrētam Komerc­reģistrā. Tātad šobrīd pašnodarbinātie nevar būt mūsu nomnieki.”

Anete Rudmieze izsaka cerību, ka pirmajā kārtā nomniekus atradīs vismaz pusei telpu. Nomas izsole notiks janvāra sākumā, tas nozīmē, ka pirmie te darbu varēs uzsākt janvāra beigās. Uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju attīstības vadītāja pastāsta, ka Raiņa ielā 25 vajadzēja kopumā deviņus mēnešus, lai visas telpas tiktu pie nomniekiem: “Bet nomnieki tur ir noturīgi, daļai jau beigsies pirmo divu gadu līgums, un būs jāskatās, vai viņiem būs vēlme to pagarināt. Maksimālais laiks telpu nomai ir seši gadi.”

Tuvākajā laikā plānota Raiņa ielas 27 ēkas nodošana ekspluatācijā. Tad tiks rīkota arī oficiāla atklāšana un ikviens būs aicināts apskatīt, kā Raiņa kvartāls ir paplašinājies un kā pārveidojušies kādreizējā Neredzīgo biedrības ražošanas uzņēmuma cehi. “Ceram, ka atklāšana notiks 19. decembrī,” teic A. Rudmieze. Vēl Raiņa ielā 27 otrajā stāvā uzņēmējam nomai būs pieejama plaša zāle. Tai izsoles noteikumi tiks izstrādāti, noslēdzot pirmā stāva izsoles. Savukārt trešajā stāvā ir neliela jumta izbūve ar terasi, kur varēs izveidot nelielu kafejnīcu.

Ēkas pārbūve Raiņa ielā 27 notiek projektā “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru Cēsu pilsētā, mazinot negatīvas sociālekonomiskās sekas pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku.

