Jaunajā mājvietā liek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Vēstījumu nākamajām paaudzēm, uzstādot pakāpienu pie ieejas Cēsīs, Gaujas ielā 5, savā jaunajā mājvietā, iemūrējis uzņēmums “Timbro”, “Druvai” pavēstīja tā izpilddirektors Raimonds Cipe.
Kapsulā ievietotajā vēstījumā uzņēmuma komanda nākotnes lasītājam raksta: “Ar lielu cerību, ka latviešu valoda joprojām pastāv, un joprojām nezinot, kas būs lasītājs, mēs izvēlējāmies rakstīt šo vēstuli gan dzimtajā, gan angļu valodā. Šo ēku mūsu uzņēmums “Timbro” iegādājās 2025. gada janvārī, kad nekavējoties sākās plānošana un restaurācija. Mēs pārcēlāmies uz savu jauno galveno mītni 2025. gada 19. decembrī. Visas restaurācijas laikā mēs atradām liecības no 18. gadsimta un darījām visu iespējamo, lai saglabātu pēc iespējas vairāk no ēkas pirmsākumiem. Šajā kapsulā jūs atradīsiet informāciju par mūsu uzņēmumu, komandu un nedaudz par to, par ko mēs stāvam. “Timbro” ir topošs Baltijas valstu līderis mežsaimniecībā un kokmateriālu tirdzniecībā, kas mazāk nekā divu gadu laikā ir paveicis vairāk nekā jebkurš cits pēdējo 35 gadu laikā, kopš sabruka PSRS un parādījās privātais bizness. Ceram, ka jūs ienesīsiet šeit siltumu un rūpēsieties par šo vietu tāpat kā mēs.”
Jāpiebilst, ka kapsulā tika ievietots arī 9. decembra laikraksta “Druva” numurs, kurā bija publicēts raksts par šo uzņēmumu un tā nākotnes plāniem, kas ietver mērķi kļūt par vienu no vadošajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Baltijā, kāpinot mežizstrādes apjomus un efektivitāti.
