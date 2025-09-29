PIESLĒGTIES
Otrdiena, 30. septembris
Vārda dienas: Miķelis, Mikus, Miks, Mihails, Jumis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Jāspēj karot jebkurā Latvijas vietā

Arita Lejiņa
00:00
30.09.2025
9
Namejs 2025 Norise Vidzemes Reàionâ

“Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā. FOTO: publicitātes

Piedaloties valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2025”, Zemessardzes 27.kājnieku bataljona karavīri un zemessargi veica uzdevumus ārpus savas atbildības teritorijas – Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadā -, trenējoties konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Aktīvā darbība notika no 8. līdz 14. septembrim.

27.bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Zemītis norāda, ka bruņotajiem spēkiem, tajā skaitā Zemessardzei, jāspēj karot jebkurā Latvijas vietā: “Valsts teritorija ir tik maza, ka mums ir jābūt spējīgiem karot ne tikai savā piemājas dārziņā, bet jebkurā Latvijas vietā. Tas, ka devāmies neierastākā vidē, ir pat labi, jo, darbojoties tikai ierastā apvidū, var zaudēt modrību. Sveša vide rosina būt uzmanīgākam, pilnveido pielāgošanās spējas, zemessargiem arī ir daudz interesantāk.”

Bataljona komandieris pulk­vežleitnants Raivo Zemītis atzīst, ka, būdams divus mēnešus jaunajā amatā un saskarē ar Ze­messardzes struktūru, augsti vērtē zemessargu motivāciju. “Iedo­mājieties, brīvajā laikā paciest fiziskas grūtības, negulēt, salt, to visu darīt viena mērķa vārdā, lai krīzes gadījumā aizstāvētu dzimteni,” saviļņots saka komandieris. Viņš piebilst, ka ļoti augstu novērtē zemessargu atsauksmes, daudzi atzinuši šīs mācības par labākajām, kurās piedalījušies.

“Tas nozīmē, ka pilnveidojamies, nepaliekam uz vietas. Sava loma tur ir arī bezpilota lidaparātiem, kas tika plaši integrēti mācībās,” saka pulkvežleitnants un uzsver, ka droni ir mūsdienu kara sastāvdaļa, tādēļ arī mācībās tika ņemta vērā un pielietota Ukrainas pieredze. 27.bataljona komandieris pauž, ka bezpilota lidaparātu izmantošana ir pareizais ceļš kaujas spēju papildināšanā. “Jāmācās šīs ieroču sistēmas efektīvi izmantot, protams, tos vajag vairāk, lielākā skaitā. Tas pats par mobilitāti, bruņumašīnas “Patria” ir veiksmīgs risinājums. Drīzumā arī mūsu bataljona kaujas spējas pieaugs, kad saņemsim un ieviesīsim apritē šo tehniku. Noteikti vajag pilnveidot pirmo medicīnisko palīdzību. Pilnu ciklu – no pašpalīdzības un palīdzības biedram, līdz ievainoto nodošanai un pārvietošanai tālāk,” saka Raivo Zemītis.

Ieguvums šajās mācībās bija arī pretinieku atveidotāji – dāņu un kanādiešu karavīri no Latvijā izvietotās Multinacionālās brigādes. 27.bataljona komandieris uzsver, ka viņu bruņutehnika bija ļoti piemērota apvidum un deva lielu reālitātes sajūtu. “Iepriekš mēs, zemessargi, bieži trenējāmies cīņā pret citiem zemessargiem, līdzīgi ekipētiem, ar līdzīgiem plusiem un mīnusiem. Šoreiz pretinieks nebija tik labi zināms, tāpēc viņu mobilitāte, taktika un darbības paņēmieni bija daudz tuvāki reālajām kaujas situācijām. Tas piešķīra mācībām īpašu vērtību, zemessargi to uzsvēra kā vienu no lielākajiem ieguvumiem,” atklāj pulkvežleitnants.

Pienesums 27.bataljona spējām – mācību norises vieta pierobeža. “Tieši tur jārada mūsu klātbūtnes iespaids, jāmācās karot šajā apvidū. Ukrainas pieredze rāda, ka ienaidnieks, īstenojot nodedzinātās zemes taktiku, atstāj aiz sevis apvidu kā uz Mēness. Mēs to nevaram pieļaut, tas mums kā mazai zemei pēc tam būs ļoti dārgi. Aizsardzībai jānotiek no pirmā mūsu zemes centimetra, es teikšu, ka pat milimetra. Būšu skarbs, mums jādara viss, lai ienaidnieks noslīkst pats savā naidā, mūsu purvos un mūsu drosmē,” pārliecināts R.Zemītis.

Bataljona komandieris izsaka pateicību sabiedrībai par atbalstu, uzsverot, ka iedzīvotāju atbalsts un sapratne ir ļoti svarīgs elements: “Apzinos, ka mācību sagatavošana un norise civiliedzīvotājiem varēja sagādāt zināmas neērtības. Šāda mēroga mācības var vietām radīt transporta sastrēgumus, jo pārvietojas militārā tehnika, pilsētvidē parādās bruņotas vienības, vietām paaugstināts trokšņu līmenis, var gadīties izbraukāt kādus ceļus, ko pēc mācībām labojam. Tomēr, turpinot mācības gadu no gada, sabiedrība tiek pieradināta, tiek trenēta visu mūsu noturība. Un sabiedrība sāk saprast un apzināties, ka ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības.”

Kamēr Zemessardzes 27. kājnieku bataljons vingrinājās Aus­trumu pierobežā, tikmēr Cēsīs, kur ir bataljona mājvieta, norisinājās mobilizācijas mācības. Tika pārbaudīta spēja ātri apziņot un uzņemt augstas gatavības rezerves karavīrus, kas reālā militārā situācijā ir nepieciešams.

Mācībās “Namejs 2025” iesaistītas arī pašvaldības, valsts iestādes un uzņēmumi. Pulkvežleit­nants Raivo Zemītis skaidro: “Vidzemes pašvaldību atbalsts un privātā sektora iesaiste visaptverošas valsts aizsardzības mācībās ir būtiska, jo tā ļauj apvienot resursus un zināšanas valsts aizsardzības stiprināšanai. Mācības “Namejs 2025” ir daudz vairāk nekā tikai militārs vingrinājums. Tās ir mācības mieram, skaidrs apliecinājums, ka Latvijas tauta ir gatava aizstāvēt savu brīvību. Kad pretinieks redz mūsu vienotību, apņēmību un sagatavotību, viņš divreiz pārdomās, pirms apdraudēs mūsu valsti. Tāpēc mācības notiek sabiedrībai redzamās vietās, lai ikviens varētu sajust drošības un piederības spēku.”

Visaptverošās valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025” sākās 2.septembrī, tās turpināsies līdz 8.oktobrim. Mācībās piedalās ap 12 000 karavīru un zemessargu no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, arī valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.

    Komentāri

    Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Skolēni vēlas kļūt par jaunajiem uzņēmējiem

    00:00
    29.09.2025
    40

    Vidzemes reģiona skolas vakar tikās Cēsīs, Kos­mosa izziņas centrā, lai piedalītos “Junior Achievement Latvia” rīkotajās ideju un inovāciju ģenerēšanas darbnīcās “Jauno uzņēmēju skola 2025”. Šajā semināru ciklā skolēniem un pedagogiem sniedz praktiskas zināšanas un iedvesmo uzsākt vai attīstīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. “Jauno uzņēmēju skola 2025” ir vienas dienas darbnīca skolēniem un skolotājiem. Tajā varēja […]

    Jaunie

    Braslai un Amatai kaitē HES

    00:00
    28.09.2025
    74
    1

    Cēsu novada pašvaldība, piesaistot Valsts zivju fonda finansējumu, izstrādā zivsaimnieciskās stratēģijas un ekspluatācijas noteikumus vairākiem  novada ezeriem un upēm. Lai to izdarītu, vispirms jāveic hidromorfoloģiskā un sociālekonomiskā izpēte.  “Lietainā vasara ietekmēja plānus, un tikai pagājušonedēļ varēja pabeigt darbus. Ir savākti daudzi dati, kas vēl jāanalizē,” tikšanās reizē Stalbē uzsvēra vides pētnieks ihtiologs Māris Liepiņš. Šovasar […]

    Brasla

    Senatne miniatūrās stāsta un uzrunā šodienu

    00:00
    27.09.2025
    36

    Cēsu muzejā apskatāma turku mākslinieces Gilhisas Diptašas gleznu izstāde “Iluminācija un miniatūra”. Tā ir apliecinājums Cēsu pašvaldības un Turcijas vēstniecības Latvijā sadarbībai. “Ar Cēsīm saistīta mūsu tautas vēsture.  Kad sāku misiju Latvijā, pirmā pilsēta, ko apmeklēju pēc Rīgas, bija Cēsis.    Tām mūsu sirdīs ir īpaša vieta. 18.marts ir kritušo karavīru piemiņas diena, tad ik […]

    Turki

    Mēs varam, mēs darām

    00:00
    26.09.2025
    153

    Senioru pamattēma – kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē Pensionāri – esam tik dažādi. Aizskrien gadi, nedēļas, dienas, bet paliekošs mūsu dzīvē ir tikai tas laiks, par kuru varam teikt: “Bija vērts!” Vēl nesen aizlijusī vasara dāvāja saulainu dienu, lai biedrība brīvā dabā muzikālā noskaņā godinātu pirmā pusgada apaļo un pusapaļo gadu jubilārus. Vasaras mēnešos […]

    Sen Eksk

    Pateicības ekskursija zeķu adītājām

    00:00
    25.09.2025
    80
    3

    Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm. Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri. Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat […]

    Eks Ad

    Rallijs “Cēsis” – pasākums ar lielu plus zīmi

    00:00
    24.09.2025
    81
    1

    Divu dienu garumā Cēsu novadu pierūcināja automašīnu dzinēji, novada ceļos norisinājās rallijs “Cēsis 2025”. Dalību bija pieteikušas 72 rallija ekipāžas, kuru sastāvā sportisti no septiņām valstīm divās dienās aizvadīja astoņus aizraujošus rallija ātrumposmus. Starp visām ekipāžām 49 bija no Latvijas, un, kā norādīja sacensību rīkotājs Māris Millers, tik liels skaits latviešu dalībnieku Latvijas rallija posmos […]

    Rallijs2

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

    09:57
    29.09.2025
    11
    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

    11:24
    24.09.2025
    37
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

    06:21
    24.09.2025
    42
    Anna Kola
    Anna Kola

    Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

    06:18
    23.09.2025
    27
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

    11:18
    22.09.2025
    25
    1

    Tautas balss

    Nozāģēja ražīgās ābeles

    10:00
    29.09.2025
    13
    Lasītājs M.K. raksta:

    “Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

    Āpsis nāk pagalmā

    09:59
    29.09.2025
    17
    Saimnieks raksta:

    “Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

    Jāuzmana pagaidu ceļš

    11:26
    24.09.2025
    26
    3
    Autovadītāja B. raksta:

    “Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

    Vai diskusijas jārīko dienas vidū

    11:20
    22.09.2025
    21
    Cēsniece raksta:

    “Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

    Krieviski latviešu valodas burtiem

    11:20
    22.09.2025
    30
    M. raksta:

    “Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

    Sludinājumi

    Citi

    15:42
    22.09.2025
    28

    Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

    Citi

    07:59
    08.09.2025
    28

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998