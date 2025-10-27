PIESLĒGTIES
Otrdiena, 28. oktobris
Vārda dienas: Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Jāpārliecina, ka bibliotēkā ir interesanti

Sarmīte Feldmane
00:00
28.10.2025
8
Bib

Aktuālu jautājumu daudz. Sarunā Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inta Zaksa (no kreisās), lektore Kristīna Sprūdža, Rīdzenes, Ģikšu un Raunas bibliotēku bibliotekāres Jana Sukure,  Dace Lāce un Digna Soboļeva. FOTO: Sarmīte Feldmane,

Vairāk nekā 90 bibliotekāru no Smiltenes, Gulbenes, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Madonas, Limbažu novadiem satikās Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotajā konferencē “Bibliotēka – vieta katram, telpa visiem”, kas notika Raiskumā.

Reizi gadā saaicināt kolēģus, diskutēt, uzklausīt dažādu jomu speciālistus  par bibliotēkām aktuālu tēmu jau ir tradīcija.

“Gan publiskajām, gan skolu bibliotēkām problēmas ir vienādas. Šoreiz uzmanību pievērsām tam, kā piesaistīt apmeklētājus, kad apkārt tik plašs piedāvājums,” pastāstīja Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inta Zaksa un atklāja, ka ir pasākumi bērniem, ģimenēm, senioriem, bet no  lasītāju loka pazūd    pamatskolas vecuma jaunieši.    I.Zaksa uzsvēra, ka bieži vien jaunieši bibliotēku    izmanto kā vietu, kur pasēdēt un padzīvoties telefonā. Kā viņus ieinteresēt un kultūras iestādi nepārvērst par izklaides centru?

Konferences dalībnieces atzinīgi novērtēja “Kalāču” muzejpedagoģes Baibas Rozes pieredzi darbā ar jauniešiem.

“Neatkarīgi no auditorijas, katram jānodrošina pakalpojuma kvalitāte. Jaunieši visu saprot,  svarīga ir saruna. Ja muzejā rīkoju diskotēku,  zinu, kāpēc. Ar to piesaista apmeklētājus, kuri citādi te nenāks. Neizklaidēju, zinu, ko gribu iemācīt,” uzsvēra B.Roze, bet lektore, saskarsmes trenere Kristīna Sprūdža atgādināja, ka nedrīkst aizmirst robežas, ko kurā vietā drīkst, ko ne.

I.Zaksa pastāstīja, ka šodien bibliotēka ir sociālais centrs, psihologa kabinets, telefona uzlādes punkts, zābaku žāvēšanas    un arī kredītiestāde, jo gadās, ka pazūd maciņš, bet tajā ir braukšanas karte. Lai bērns tiktu mājās, jāaizdod eiro. “Mums ir mammu telefonu numuri. Uz galda zīmītes– Kristeram autobuss 13.45, Pēterim 14.20, vēl arī atgādinājumi par treniņiem,” sacīja I.Zaksa un piebilda, kaut iedzīvotāju skaits samazinās, bibliotēku apmeklētāju skaits palielinās. Viņai piekrita Raunas bibliotēkas vadītāja Digna Sobo­ļeva, pastāstot, ka bibliotēkas sociālo mediju kontos regulāri ievieto informāciju, bet pusaudži tai neseko.
K.Sprūdža atgādināja, ka vienas receptes, kā ieinteresēt jauniešus apmeklēt bibliotēku, lasīt, nav. “Katrā pagastā un pilsētā ir cita situācija. Kolēģu pieredze, no katra kaut ko paņemot, liekot kopā idejas, taps jauni piedāvājumi,” atzina    Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas bibliotekāre Jana Sukure.

Vairākkārt konferencē tika uzsvērts, ka, veidojot “Cēsis– Latvijas kultūras galvaspilsēta” programmu, būtiski bijis meklēt jaunus pasākumu formātus, tēmas.      Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Lāsma Vasmane-Mašina atklāja šīgada jaunumus – četru gadalaiku pārgājiens, lai iepazītu novadniekus, rakstniekus, viņu dzīvi Cēsīs; ar koncertu nosvinēta bibliotēkas atjaunotās ēkas desmitgade, Vienības laukumā skaļi izskanējušas Dzejas dienas.

“Izejam no savām mājām un aicinām uz tām,” teica direktore un uzsvēra, ka pasākumu rīkošanai piesaistīts gan finansējums, gan sadarbības partneri. Konferences rīkošanai saņemts Vidzemes kultūras programmas finansiāls atbalsts.

Raiskuma pagasta bibliotēkas bibliotekāre Jana Venta kolēģēm pastāstīja par Raiskumu, tā cilvēkiem, atklāja stāstus par Auciemmuižu, kurā notika konference. Izskanēja ierosinājums, ka nākamgad konference varētu notikt Veselavas muižā.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Sadziedāties ar 100 gadu vēsturi

00:00
27.10.2025
123
2

Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) sestdien ar svinīgu koncertuzvedumu godinās šīs izglītības iestādes izdzīvoto gadu simteni. Ar dažādiem nosaukumiem un pie dažādām valsts iekārtām šī izglītības iestāde būs sagaidījusi savus 100. Apaļās jubilejas svētku koncerts būs īpašs ne tikai ar līdz šim lielāko absolventu kori, bet arī vēsturisku sadziedāšanos ar simtgadīgu ierakstu no skolas dibināšanas pasākuma. […]

Cvg 1 Lpp

“Vienotā pietura” daudzdzīvokļu ēku siltināšanā būtu vēlama

00:00
26.10.2025
50
1

Lai gan dažādās Latvijas vietās atbildīgās instances ir atradušas visai dažādus veidus, kā cilvēkus “iekustināt” interesei par savas kopīgās dzīvokļu mājas siltināšanu, pret ideju par vismaz vienu algotu atbalsta speciālistu iedzīvotājiem katrā reģionā vai pat novadā nav neviens. Tā varētu rezumēt piektdien Līgatnē notikušās konferences secinājumus, tiesa, katrs diskusijas dalībnieks no savas pieredzes piemetināja vēl […]

Energoefektivitate Un Ilgtspejiga Mobilitate Konference (1)

Mārsnēnos top Klabes parks

00:00
25.10.2025
94
1

Aizvadītajā svētdienā teju pussimts dažādu paaudžu mārsnēniešu satikās Klabes birzītē. Līdzi bija gan kāda kociņa vai košumkrūma stāds, gan lāpstas. Jaunajā Klabes meža parkā iestādīja vairāk nekā 65 ozolus, arī egles, bērzus, tāpat skaisti zaļos vītoli, skābarži, ziedēšanas laikā ikvienu priecēs hortenzijas, spirejas, ceriņi. “Divās vietās tika iesēts valrieksts, cerot, ka uzdīgs un izaugs,” stāsta […]

Klabe

Darba tirgus mainās – kādas izglītības programmas platformā STARS aicināti apgūt pieaugušie Vidzemē?

13:06
24.10.2025
36

Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šoruden uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, vienlaikus aicinot iedzīvotājus veidot individuālos mācību kontus (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS. Pēc IMK izveides pieaugušie Vidzemē ir aicināti apgūt, piemēram, aprūpētāja, automehāniķa, metinātāja un citas profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, […]

Publicitātes Foto Atjaunini Prasmes Un Zināšanas

Kā parasti, oktobra pēdējā svētdienā pārejam uz ziemas laiku

11:03
24.10.2025
22

Svētdien pulksteņa rādītāji būs jāpagriež  vai jāiestata stundu atpakaļ. Tas, protams, attiecas uz pulksteņiem, kas nav savienoti ar internetu un kuriem rādījuma maiņa nenotiek automātiski. Atbilstoši normatīvajiem ak­tiem Latvijā tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs no vasaras laika pāreja uz joslas laiku šogad notiek 26. oktobrī plkst. 4.00. Ierasti mēs pulksteņa rādītāju pagriešanu rudenī saucam […]

Mateo Gobo Photography

Jāņa Ābeles dokumentālā filma “Testaments” piedzīvos pirmizrādi Riga IFF

10:28
24.10.2025
25
1

Otrdien, 21. oktobrī, Rīgas starptautiskā filmu festivāla (Riga IFF) konkursa programmā pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālais detektīvs “Testaments” – stāsts par latviešu kriminālromānu rakstnieka un dzejnieka Anatola Imermaņa (1914–1998) pēdējo vēlēšanos. Pēc festivāla filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citur Latvijā. Filma Testaments ir aizraujošs piedzīvojums ar vienu no dīvainākajām pēcnāves vēlmēm, kāda jebkad izteikta. Mūsdienu […]

Testaments Imermanis

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
12
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
85
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
26
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
35

Tautas balss

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
19
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
18
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
22
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
43
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
32
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
10

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
31

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054