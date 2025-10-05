Izveidoti jaunie tūrisma stendi Cēsu novadā

Cēsu novadā izvietotie jaunie tūrisma informācijas stendi, kas aicina iepazīt apkaimi, dažiem iedzīvotājiem izraisījuši neizpratni. Piemēram, nītaurieši vērtējuši, ka noformējums ir skaists – gleznaina ainava-, taču vērtē, ka tā nav uzņemta viņu pagastā, Nītaurē.
Cēsu novada Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma pastāsta, ka novadā tiek atjaunoti un kopumā tiks uzstādīti 15 stendi. To atrašanās vieta un veidols saskaņoti ar konkrētās apvienības pārvaldi. Stendi paredzēti Cēsīs, Līgatnē, Augšlīgatnē, Melturos, Skujenē, Nītaurē, Straupē, Raiskumā, Liepā, Priekuļos, Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā.
Kā izvēlēts attēls, kas redzams uz stendiem, un vai par to izvēli runāts ar vietējiem iedzīvotājiem, izvērtējot, ko viņi uzskata par raksturīgāko ainavu, D. Eihenbauma skaidro: “Attēlus izvēlējās Uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūras speciālisti, piemeklējot attiecīgajam stenda novietojumam piemērotākos pieejamos. Tie saskaņoti ar konkrēto apvienības pārvaldi.” D.Eihebauma piebilst: “Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde labprāt pilnveidotu sadarbību ar iedzīvotājiem. Ja viņiem ir ainavu digitāli foto materiāli, kas, piemēram, uzņemti no drona, vai citi, kas būtu izmantojami turpmākos tūrisma materiālos un ar kuriem iedzīvotāji būtu gatavi dalīties, gaidīsim informāciju e-pastā turisms@cesunovads.lv”.
Septembrī domes informatīvajā sēdē, kurā tika runāts par jaunajiem tūrisma stendiem, izskanēja, ka ir iebildes par vienu noņemto bijušā Pārgaujas novada plakātu, jo tā izveidē finanses ieguldījis Raiskuma pagasta uzņēmējs, kempinga “Apaļkalns” īpašnieks Juris Leimanis. D. Eihenbauma paskaidro, ka bija radies pārpratums attiecībā uz stenda piederību: “Bet šobrīd ar Apaļkalna īpašnieku ir rasts kopīgs risinājums un vīzija par informatīvā stenda turpmāko pielietojumu.”
