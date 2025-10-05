PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 6. oktobris
Vārda dienas: Monika, Zilgma, Zilga
Izveidoti jaunie tūrisma stendi Cēsu novadā

Iveta Rozentāle
00:00
06.10.2025
8
Plakats

Jauns redzējums. Jaunie tūrisma stendi Cēsu novadā nāk ar jaunu redzējumu, kādas vietas novadā izcelt un vizuāli parādīt. Viena no tām – Pārgauja. FOTO: Iveta Rozentāle

Cēsu novadā izvietotie jaunie tūrisma informācijas stendi, kas aicina iepazīt apkaimi, dažiem iedzīvotājiem izraisījuši neizpratni. Piemēram, nītaurieši vērtējuši, ka noformējums ir skaists – gleznaina ainava-, taču vērtē, ka tā nav uzņemta viņu pagastā, Nītaurē.

Cēsu novada Uzņēmējdarbī­bas un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma pastāsta, ka novadā tiek atjaunoti un kopumā tiks uzstādīti 15 stendi. To atrašanās vieta un veidols saskaņoti ar konkrētās apvienības pārvaldi. Stendi paredzēti Cē­sīs, Līgatnē, Augš­līgatnē, Melturos, Skujenē, Nītaurē, Strau­pē, Raiskumā, Liepā, Priekuļos, Jaunpiebalgā un Vec­piebalgā.

Kā izvēlēts attēls, kas redzams uz stendiem, un vai par to izvēli runāts ar vietējiem iedzīvotājiem, izvērtējot, ko viņi uzskata par raksturīgāko  ainavu, D. Ei­hen­bauma skaidro: “Attēlus izvēlējās Uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūras speciālisti, piemeklējot attiecīgajam stenda novietojumam piemērotākos pieejamos.    Tie saskaņoti ar konkrēto apvienības pārvaldi.” D.Ei­hebau­ma piebilst: “Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde labprāt pilnveidotu sadarbību ar iedzīvotājiem. Ja viņiem ir ainavu    digitāli foto materiāli, kas, piemēram, uzņemti no drona, vai citi, kas būtu izmantojami turpmākos tūrisma materiālos un ar kuriem iedzīvotāji būtu gatavi dalīties, gaidīsim informāciju e-pastā turisms@cesunovads.lv”.

Septembrī domes informatīvajā sēdē, kurā tika runāts par jaunajiem tūrisma stendiem, izskanēja, ka ir iebildes par vienu noņemto bijušā Pārgaujas novada plakātu, jo tā izveidē finanses ieguldījis Raiskuma pagasta uzņēmējs, kempinga “Apaļkalns” īpašnieks Juris Leimanis. D. Eihen­bauma paskaidro, ka bija radies pārpratums attiecībā uz stenda piederību: “Bet šobrīd ar Apaļkalna īpašnieku ir rasts kopīgs risinājums un vīzija par informatīvā stenda turpmāko pielietojumu.”

Eiropas Sporta nedēļas elpa arī “Pērlē”

00:00
05.10.2025
18
2

No 23.-30. septembrim visā Latvijā ar sportiskām aktivitātēm dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem un interesēm norit Eiropas Sporta nedēļa. Sadraudzības sportiskajās aktivitātēs Cēsīs, atbalsta centrā “Pērle” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pagājušajā nedēļā tikās Priekuļu dienas centra, Cēsu un Spāres grupu māju kā arī “Pērles” klienti. Tikšanās bija rīkota kā    Eiropas Sporta nedēļas pasākums, kas Eiropas […]

Be Active 25 (1)

Igauņiem Cēsīs vēstures liecība – Uzvaras piemineklis

00:00
04.10.2025
36
2

Jaukā atvasaras dienā Cēsīs ciemojās Juris Treijs un Enns Tups. Abi cieši saistīti ar Cēsu Uzvaras pieminekļa atjaunošanu. Juris bijis Igaunijas Ārlietu ministrijas sekretārs, Enns atvaļināts Igaunijas Aizsardzības spēku ģenerālleitnants,  bijis arī aizsardzības ministrs. Viņi tikās ar domubiedru, vienu no Uzvaras pieminekļa atjaunošanas idejas virzītājiem Māri Niklasu. “Vienmēr ir prieks būt Cē­sīs,” uzsvēra J.Treijs, bet […]

Nikl Igauni2

Pirmais veltījums skolai simtgadē

00:00
03.10.2025
72

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas simtgades pirmo koncertu mūzikas draugiem sarūpēja vidusskolas Stī­gu nodaļas audzēkņi, pedagogi un absolventi. “Zīmīgi, ka jubileju, dvēselisko gadu, ieskandina stīgas.    un prātā nāk vārdu salikums    – dvēseles stīgas,” sacīja vidusskolas direktors Vigo Račev­skis. Pēc koncerta viņš pastāstīja, ka līdztekus tradicionālajiem pasākumiem koncertu sniegs katra nodaļa. Tās būs kā […]

Muzskola

Vieno Āraiši, Jānis Apals un atmiņas

00:00
02.10.2025
59
1

“Notici sapnim, tad ne no kā var izcelt veselu pili,” savulaik teicis arheologs, Āraišu ezerpils augšāmcēlējs Jānis Apals. Viņa 95. dzimšanas dienas atcerē Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā satikās tie, kuri reiz piedalījušies arheoloģiskajos izrakumos. “Šī diena ir bagāta sajūtām. Prieks, ka Āraišu vilkme ir dzīva, ka satiekamies tie, kuri te strādājuši  dažādos gados,” uzrunājot savējos, […]

Apal1

Kas radošajam un digitālajam kvartālam “Rainis” vēderā

05:34
01.10.2025
95

Digitālajam un radošajam kvartālam “Rainis” Cēsīs noteikti piestāv , ka Raiņa ielas 25 namā pirmā apmeklētājus sagaida plenēru cikla “Gleznot cauri vasarai” darbu izstāde. Tā tur būs aplūkojama līdz 3.oktobrim. Turpat savā darbnīcā sastaptā māksliniece Līva Graudiņa pastāsta, ka viņa otro gadu vasarās Cēsīs vada plenēru ciklus. Vienā ciklā ir trīs plenēri, katrā mēnesī viens. […]

Rainis 1

Gaišā dienas laikā ar auto ieskrien kokā

00:00
01.10.2025
1183
2

Liepas pagasta centrā piektdien, 26. septembrī, gaišā dienas laikā, plkst. 14.22, notika smags ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis, braucot ar automašīnu “BMW” pa Rūpnīcas ielu virzienā no Maija ielas uz Smiltenes ielas pusi, izvēlējās ceļa un braukšanas apstākļiem neatbilstošu ātrumu un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo “BMW”, ziņo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde. Pēc sadursmes transportlīdzekļa […]

Avarija Liepa

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
29
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
35
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
16
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
24
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
45

Tautas balss

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
20
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
27
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
23
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
30
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
21
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

