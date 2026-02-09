Izsolei Cēsu industriālā parka teritorijā pieejami četri zemes gabali

Pašlaik no visiem 13 Cēsu industriālā parka zemes gabaliem ir iznomāti astoņi.
Viens īpašums ir izpirkts, proti, uzņēmums ir izpildījis nosacījumus par investīcijām un izmantojis iespēju iegadāties īpašumu atbilstoši līguma nosacījumiem, zina stāstīt Cēsu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma.
Ir uzņēmumi, kas industriālajā parkā aktīvi darbojas, bet ir tādi, kuriem jaunās ražošanas būves vēl ir projektēšanas stadijā. “Attiecīgi šobrīd izsolei pieejami četri zemes gabali – no 2000 m2 līdz 4252 m2 lieli ar iespēju teritorijas apvienot,” teic D. Eihenbauma.
No šiem zemes gabaliem viens tiks izsolīts tuvākajā laikā. Par pārējiem pieejamajiem aktuālā informācija lasāma pašvaldības informatīvajās platformās. Tāpat var droši sazināties ar Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldi, lai saņemtu aktuālo informāciju un vienotos par zemes gabalu apskati. “Šobrīd, lai arī parkam nav nekādas noteiktas nozares ievirzes, dominējošā industrija ir kokapstrāde un mēbeļu ražošana,” paskaidro pārvaldes vadītāja.
Pēc viņas stāstītā, viens no senākajiem nomniekiem, kurš turklāt izpircis īpašumu, ir SIA “Playspiel”. Uzņēmums izgatavo bērnu rotaļu aktivitāšu aprīkojumu, kas izmantojams ārpus telpām. Nomnieks piedalījies vienā no pirmajām izsolēm 2020. gadā. Pamatā uzņēmums savu preci eksportē uz Eiropas Savienības valstīm, kā lielākos noieta tirgus nosaucot Vāciju, Čehiju, Franciju, Itāliju, Rumāniju, Lietuvu un Igauniju, bet ir eksports arī uz valstīm ārpus ES. Pēc Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītājas paustā, vēl Cēsu industriālā parka teritorijā aktīvi darbojas SIA “Māja Tev”, kas darbojas māju ražošanas jomā un kā galveno darbības pamatvirzienu nosauc privātmāju būvniecību, izmantojot gan standarta tipveida, gan individuāli, katram klientam, veidotus projektus. Tāpat parka teritorijā darbojas SIA “Eihenbaums”, kas pēc individuāla pasūtījuma izgatavo un uzstāda visa veida mēbeles: virtuves un vannas istabas iekārtas, skapjus, gultas, galdus un citas, piedāvājot individuālu pieeju katram projektam. Vēl parka teritorijā darbojas SIA “Druplat”, kas veic otrreizējo koksnes pārstrādi, paši akcentējot, ka ilggadējā pieredze otrreizējās koksnes pārstrādē ļauj nodrošināt ātrāko un kvalitatīvāko materiāla pārstrādi klientu teritorijā vai uzņēmuma laukumos.
Cēsu industriālajā parkā kopumā ir 13 komercdarbībai piemēroti zemes gabali, kopējā teritorijas platība ir pieci hektāri. Visiem zemes gabaliem ir nodrošināta piekļuve, ir izbūvēta jauna iela ar asfaltbetona segumu, ierīkots ielas apgaismojums, nodrošināta elektrības, gāzes, ūdens un kanalizācija apgāde. Komunikāciju tīkli tiek izbūvēti līdz zemes gabalu robežām. Teritorija ir piemērota dažāda veida ražošanas uzņēmumiem.
Zemes noma ar apbūves tiesībām uz laiku līdz 30 gadiem industriālajā parkā tiek izsolīta. Nomniekam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma izpirkšanu, ja tiek izpildītas visas līgumā noteiktās prasības attiecībā uz teritorijas attīstību.
Cēsu industriālais parks nodots ekspluatācijā 2020. gada otrajā pusē – pirmās izsoles notika 2020. gada novembrī un decembrī. Industriālais parks attīstīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” īstenošanas gaitā, sakārtojot teritoriju pie Robežu ielas. Jau vēsturiski šī teritorija tika ilglaicīgi izmantota industriālajiem mērķiem. Teritorija atrodas Cēsu pilsētā un ir ērti sasniedzama no valsts galvenajiem nacionālās nozīmes autoceļiem A2 Rīga-Veclaicene un A3 Inčukalns-Valka. A2 atrodas 13 kilometru attālumā no Robežu ielas, savukārt A3 – 21 kilometra attālumā.
Komentāri