Īstais laiks slīdēt pa ledu

Nu jau vairākas nedēļas noturīgais sals rosinājis Cēsu novadā ierīkot slidotavas. “Druva” tīmeklī atrada vismaz piecus publiskos slidošanas laukumus.
Ar Priekuļu biedrības “Disku golfs” pārstāvju palīdzību Cēsis ir tikušas pie drošas un visiem pieejamas slidotavas. Nelielais ledus laukums pie Cēsu skeitparka uzliets jau pirms gadumijas un pirmajās janvāra dienās, kad skolēniem vēl bija brīvlaiks, bija visaktīvāk apmeklēts. Sociālo tīmekļu vietnē “Facebook” skatāmi vairāki uzņemtie video, kad tur netrūkst slidotāju, darba dienu gaišajā laikā gan to mazāk.
Krietni lielu pulciņu skolēnu avīze sastapa pie Priekuļu pamatskolas, kur starp auto stāvlaukumu un sporta laukumu izveidota neliela slidošanai piemērota vieta. Savu prieku par iespēju saturīgi pavadīt laiku starp skolas stundām un nākamajiem treniņiem neslēpa otrklasnieks Patriks Bērziņš. Arī Ričards Bušs no 6.a ir ļoti priecīgas par slidotavu pie pašas skolas. Slidot puisim ir ļoti iepaticies, slēpot gan neesot mēģinājis. Šurp nākot jau vairākas dienas, parasti uz ledus esot kādi desmit slidotāji, tāpat kā šajā dienā, kad slidotavu apmeklēja “Druva”.
Arī Vecpiebalgā pie kultūras nama uzliets ledus. Slidotava atklāta jaunā gada pirmās dienas, 1.janvāra, pēcpusdienā. Tiesa, sociālajos tīklos nav rodamas kādas atsauksmes par šo slidotavu, tāpat kā par Jaunpiebalgā pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo izveidoto.
Bez pašvaldības portālā izziņotajām vietām tīmeklī var atrast vēl dažas norādes par citām slidotavām, piemēram, pie Straupes estrādes. Arī tur vietējie iedzīvotāji paši izveidojuši laukumu un var gan iemēģināt pirmos soļus slidošanā, gan vingrināties jau augstākas meistarības trikos. Tāpat kādos komentāros par slidotavām “Druva” manīja pieminētu Andrēnkalnu pie Kosas ezera Skujenes pagastā.
Publiski nosauktais slidotavu saraksts, protams, neizslēdz slidināšanos arī virs aizsalušā pašu piemājas dīķīša, taču šādās vietās atgādināsim – jo īpaši jāraugās līdzi laikapstākļiem un citām drošības prasībām.
