PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 22. janvāris
Vārda dienas: Austris
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Īstais laiks slīdēt pa ledu

Līga Salnite
02:00, 22. Jan, 2026

Izcilas “pēcstundas”. Protams, vienmēr saglabājas neliels uztraukums par iespējamajām traumām, taču ir prieks, ka pie Priekuļu pamatskolas bērni pēc stundām fantastiski pavada laiku.

Nu jau vairākas nedēļas noturīgais sals rosinājis Cēsu novadā ierīkot slidotavas. “Druva” tīmeklī atrada vismaz piecus publiskos slidošanas laukumus.

Ar Priekuļu biedrības “Disku golfs” pārstāvju palīdzību Cēsis ir tikušas pie drošas un visiem pieejamas slidotavas. Nelielais ledus laukums pie Cēsu skeitparka uzliets jau pirms gadumijas un pirmajās janvāra dienās, kad skolēniem vēl bija brīvlaiks, bija visaktīvāk apmeklēts. Sociālo tīmekļu vietnē “Facebook” skatāmi vairāki uzņemtie video, kad tur netrūkst slidotāju, darba dienu gaišajā laikā gan to mazāk.

Krietni lielu pulciņu skolēnu avīze sastapa pie Priekuļu pamatskolas, kur starp auto stāvlaukumu un sporta laukumu izveidota neliela slidošanai piemērota vieta. Savu prieku par iespēju saturīgi pavadīt laiku starp skolas stundām un nākamajiem treniņiem neslēpa otrklasnieks Patriks Bērziņš. Arī Ričards Bušs no 6.a ir ļoti priecīgas par slidotavu pie pašas skolas. Slidot puisim ir ļoti iepaticies, slēpot gan neesot mēģinājis. Šurp nākot jau vairākas dienas, parasti uz ledus esot kādi desmit slidotāji, tāpat kā šajā dienā, kad slidotavu apmeklēja “Druva”.

Arī Vecpiebalgā pie kultūras nama uzliets ledus. Slidotava atklāta jaunā gada pirmās dienas, 1.janvāra, pēcpusdienā. Tiesa, sociālajos tīklos nav rodamas kādas atsauksmes par šo slidotavu, tāpat kā par Jaunpiebalgā pie Valsts ugunsdzēsības  un glābšanas dienesta depo izveidoto.

Bez pašvaldības portālā izziņotajām vietām tīmeklī var atrast vēl dažas norādes par citām slidotavām, piemēram, pie Straupes estrādes. Arī tur vietējie iedzīvotāji paši izveidojuši laukumu un var gan iemēģināt pirmos soļus slidošanā, gan vingrināties jau augstākas meistarības trikos. Tāpat kādos komentāros par slidotavām “Druva” manīja pieminētu Andrēnkalnu pie Kosas ezera Skujenes pagastā.

Publiski nosauktais slidotavu saraksts, protams, neizslēdz slidināšanos arī virs aizsalušā pašu piemājas dīķīša, taču šādās vietās atgādināsim – jo īpaši jāraugās līdzi laikapstākļiem un citām drošības prasībām.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Latvijā ienāk ūdens bifeļi

02:00, 17. Jan, 2026

Intervija. Koris ir kas vairāk nekā kolektīvs

23:32, 16. Jan, 2026

Kas notiek, ja ģimenes ārsts dodas pensijā

02:00, 18. Jan, 2026

Raiskumā sacenšas topošie virtuves darbinieki

02:00, 19. Jan, 2026

Līvos - robežas, Veselavā - VES

23:53, 20. Jan, 2026

Ceļojums atmiņās un kopības sajūta

02:00, 21. Jan, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kurš pirmais pacels karogu

14:20, 22. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Grenlande nav Venecuēla

13:22, 19. Jan, 2026
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Par daudz

13:18, 19. Jan, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Salūti atgriežas. Vai uz palikšanu?

23:44, 18. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nav jau tik slikti ar vidi

20:57, 14. Jan, 2026

Tautas balss

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

14:23, 21. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī […]

Vakarā nevar redzēt, kur likt kāju

13:21, 19. Jan, 2026
Seniore D. raksta:

“Tā nu ir, ka Cēsīs, Lenču ielā, gar Maija parku līdz krustojumam ar Festivāla ielu, […]

Pārāk bīstama pārgalvība

23:08, 18. Jan, 2026
Jānis raksta:

“Labi, ka Krievija atlaida tos trīs latviešus, kas, staigājot pa Igaunijas un Krievijas robež­ezeru, iemaldījās […]

Jubileja, kas izskanēja katrā mājā

20:19, 18. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Ļoti patika Latvijas Radio un Televīzijas programma pirmdien, 12. janvārī, kad atzīmēja komponista Raimonda Paula […]

Vietējais laikraksts vajadzīgs

18:18, 17. Jan, 2026
Raunēniete raksta:

“Ar interesi lasu “Dru­vu” un priecājos, ka avīze turpina rakstīt par Raunas un Drustu pagastu, […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054