Interese par bezmaksas vingrošanas iespējām varētu būt lielāka

“Kopumā vislielākā piekrišana ir baseina nodarbībām, turpretim citām varēja būt vairāk dalībnieku,” atzīst Cēsu novada Centrālās administrācijas Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vecākā sporta organizatore Ineta Krūmiņa.
Viņa piebilst: “Prieks, ka Taurenē ir aktīvi vingrošanas piekritēji, kuri nāk uz nodarbībām kuplā skaitā.”
Jau iepriekš ziņots, ka no 2025. gada aprīļa līdz 2029. gada decembrim Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Cēsu novadā”. Plašais aktivitāšu klāsts ir sadalīts astoņās jomās, kur pārstāvētas visdažādākās nodarbes, vecumposmi un intereses.
Ināra Ikauniece, kas vada nūjošanu un vingrošanu četros Priekuļu un piecos Amatas apvienības pagastos, “Druvai” pastāsta, ka katrā pagastā paredzēta viena vingrošanas/nūjošanas nodarbība mēnesī.
“Tas ir vairāk nekā nemaz, bet noteikti nepietiekami, lai veicinātu iedzīvotāju regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm. Varu tikai censties ieinteresēt cilvēkus par nūjošanu un ierādīt kādus ikdienā pielietojamus vingrojumus, lai uzlabotu veselību un darbaspējas,” spriež I. Ikauniece.
Viņa paskaidro, ka nūjošanas tehnikas pamatus ir iespējams apgūt arī vienā – divās nodarbībās, galvenais, lai dalībniekam ir viņa vajadzībām piemērotas nūjas.
Jautāta par interesentu vidējo vecumu, nūjošanas trenere atzīst, ka dalībnieki ir labākajos gados, pamatā tās ir sievietes aptuveni 45 līdz 60 gadu vecumā.
“Lai analizētu atsaucību, vispirms jāizvērtē, vai informācija ir pietiekama, vai tā sasniedz mērķauditoriju. Pēc dažām novadītām nodarbībām atļaušos teikt, ka informācija tomēr ir nepietiekama. Aicinu apvienību pārvalžu sporta organizatorus un vietējo iedzīvotāju biedrības, kopienas aktīvi popularizēt šīs sportiskās un veselību veicinošās nodarbības,” saka Ināra Ikauniece un rosina cilvēkus vairāk izmantot iespēju bez maksas piedalīties fiziskajās aktivitātēs, kas notiek zinošu speciālistu vadībā.
Piedāvājums kopumā ir ļoti plašs, daudzveidīgs. Notiek nodarbības gan vēl nedzimušu bērniņu vecākiem, gan mazuļiem un pirmsskolas vecuma bērniem. Vingrošanas iespējas nodrošinātas senioriem. Daļu nodarbību rīko vakarpusē, lai varētu piedalīties strādājošie. Ir arī veselīga uztura veicināšanas pasākumi, kur ne tikai var uzzināt plašāku informāciju par veselīga uztura pamatprincipiem, bet arī kopā piedalīties ēdienu gatavošanā un tos nogaršot. Tiek piedāvātas specializētas lekcijas, piemēram, lai preventīvi rūpētos par sirds veselību vai mazinātu onkoloģisko saslimšanu iespējamību. Novārtā netiek pamesta arī psihiskās veselības veicināšana.
Kopējās Cēsu novadā īsteno-tā projekta izmaksas ir 321 893 eiro, no kurām 273 609 eiro ir Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums 48 284 eiro. Mēr-ķis ir uzlabot vietējās sabiedrī-bas veselības līmeni, veicinot veselīgu dzīvesveidu un nodrošinot piekļuvi slimību profilakses pasākumiem, ietverot sabiedrības izglītošanu par veselīgu uzturu, kā arī preventīvām darbībām, lai samazinātu slimību riskus.
