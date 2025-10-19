PIESLĒGTIES
Interese par bezmaksas vingrošanas iespējām varētu būt lielāka

Agnese Leiburga
00:00
20.10.2025
4
Bezmaksas Vingroiana

Spēks kustībā! Bezmaksas nodarbības ir iespēja apgūt zinošu speciālistu ierādītus, ikdienā pielietojamus vingrojumus, lai uzlabotu veselību un darbaspējas! FOTO: no albuma

“Kopumā vislielākā piekrišana ir baseina nodarbībām, turpretim citām varēja būt vairāk dalībnieku,” atzīst Cēsu novada Centrālās administrācijas Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vecākā sporta organizatore Ineta Krūmiņa.

Viņa piebilst: “Prieks, ka Taurenē ir aktīvi vingrošanas piekritēji, kuri nāk uz nodarbībām kuplā skaitā.”
Jau iepriekš ziņots, ka no 2025. gada aprīļa līdz 2029. gada decembrim Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Cēsu novadā”. Plašais aktivitāšu klāsts ir sadalīts astoņās jomās, kur pārstāvētas visdažādākās nodarbes, vecumposmi un intereses.

Ināra Ikauniece, kas vada nūjošanu un vingrošanu četros Priekuļu un piecos Amatas apvienības pagastos, “Druvai” pastāsta, ka katrā pagastā paredzēta viena vingrošanas/nūjošanas nodarbība mēnesī.

“Tas ir vairāk nekā nemaz, bet noteikti nepietiekami, lai veicinātu iedzīvotāju regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm. Varu tikai censties ieinteresēt cilvēkus par nūjošanu un ierādīt kādus ikdienā pielietojamus vingrojumus, lai uzlabotu veselību un darbaspējas,” spriež I. Ikauniece.

Viņa paskaidro, ka nūjošanas tehnikas pamatus ir iespējams apgūt arī vienā – divās nodarbībās, galvenais, lai dalībniekam ir viņa vajadzībām piemērotas nūjas.

Jautāta par interesentu vidējo vecumu, nūjošanas trenere atzīst, ka dalībnieki ir labākajos gados, pamatā tās ir sievietes aptuveni 45 līdz 60 gadu vecumā.

“Lai analizētu atsaucību, vispirms jāizvērtē, vai informācija ir pietiekama, vai tā sasniedz mērķauditoriju. Pēc dažām novadītām nodarbībām atļaušos teikt, ka informācija tomēr ir nepietiekama. Aicinu apvienību pārvalžu sporta organizatorus un vietējo iedzīvotāju biedrības, kopienas aktīvi popularizēt šīs sportiskās un veselību veicinošās nodarbības,” saka Ināra Ikauniece un rosina cilvēkus vairāk izmantot iespēju bez maksas piedalīties fiziskajās aktivitātēs, kas notiek zinošu speciālistu vadībā.

Piedāvājums kopumā ir ļoti plašs, daudzveidīgs. Notiek nodarbības gan vēl nedzimušu bērniņu vecākiem, gan mazuļiem un pirmsskolas vecuma bērniem. Vingrošanas iespējas nodrošinātas senioriem. Daļu nodarbību rīko vakarpusē, lai varētu piedalīties strādājošie. Ir arī veselīga uztura veicināšanas pasākumi, kur ne tikai var uzzināt plašāku informāciju par veselīga uztura pamatprincipiem, bet arī kopā piedalīties ēdienu gatavošanā un tos nogaršot. Tiek piedāvātas specializētas lekcijas, piemēram, lai preventīvi rūpētos par sirds veselību vai mazinātu onkoloģisko saslimšanu iespējamību. Novārtā netiek pamesta arī psihiskās veselības veicināšana.

Kopējās Cēsu novadā īsteno-tā projekta izmaksas ir 321 893 eiro, no kurām 273 609 eiro ir Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums 48 284 eiro. Mēr-ķis ir uzlabot vietējās sabiedrī-bas veselības līmeni, veicinot veselīgu dzīvesveidu un nodrošinot piekļuvi slimību profilakses pasākumiem, ietverot sabiedrības izglītošanu par veselīgu uzturu, kā arī preventīvām darbībām, lai samazinātu slimību riskus.

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
21
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
33
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
24
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
42

Tautas balss

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
14
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
21
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
23
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
20
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
58
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

