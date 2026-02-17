PIESLĒGTIES
Trešdiena, 18. februāris
Vārda dienas: Kora, Kintija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Iesaistīties spēlē un gūt adrenalīnu

Sarmīte Feldmane
02:00, 18. Feb, 2026

Kolēģu saruna. Detektīvrakstnieki Rolanda Bula un Miķelis Lukstiņš atklāti stāsta, kā top kriminālliteratūra. FOTO: Sarmīte Feldmane

Cēsu Centrālajā bibliotēkā ir atsevišķs plaukts detektīviem un piedzīvojumu literatūrai. Detektīvi un romantiskie romāni ir lasītāju pieprasītākās grāmatas.

Vairāk nekā divas stundas Cēsu bibliotēkā lasītājiem bija saruna ar detektīvu rakstniekiem Rolandu Bulu un Miķeli Lukstiņu. Rakstnieki stāstīja, kā top viņu romāni, kā atrod varoņus, kā paši neapmaldās nozieguma atklāšanas gaitā un vēl daudz ko citu. Tā bija saruna par detektīviem, domu apmaiņa un daudz interesantas informācijas par šo tik populāro literatūras žanru.

“Ja klasiskā romāna autoram apnīk rakstīt, var mest mieru un teikt, ka romānam ir atvērtais nobeigums, lai lasītājs pats izdomā, ar ko viss beidzas. Detektī­v­romānā visām versijām ir jābūt izpētītām un noziegumam atklātam,” atgādināja R. Bula, bet M. Lukstiņš uzsvēra, ka    detektīvromānā ir skaidrs rāmis, ja zini, kas notiks ar varoni 300. lappusē, sižets jāvirza tā, lai tas notiktu. Rakstniekam gada nogalē detektīvsērijā “Inspektors Ozols” iznāca otrā grāmata “Neptūns un Amfitrīte. Mīklainās nāves Buktu pienotavā”.

R. Bula ieskicēja latviešu detektīvu attīstību pēdējās desmitgadēs.    90. gados vēl rakstīja Andris Kolbergs, Miermīlis Steiga, Anatols Imermanis. Ap gadsimtu miju rakstnieki šo žanru neizvēlējās, līdz 2011. gadā sāka iznākt Daces Judinas detektīvromāni. Nākamajā desmitgadē parādās politiskais detektīvs, ironiskais, sadzīves, romantiskais. Tagad šajā žanrā raksta ap 20 rakstnieku, un katrs ir interesants, katram sava pieeja rakstīšanai.

M. Lukstiņš atklāja, ka viņam telefonā un datorā ir piezīmes, ir varoņu katalogs, kur pamazām katram top izskats, raksturīgais. Par katru nodaļu ir dažu teikumu uzmetumi, kas vēlāk tiek izvērsti. Kad darbs jāpabeidz, pārlasa piezīmes, precizē sīkumus.

“Es, strādājot policijā par izmeklētāju, vērojot cilvēkus, ieklausoties, dzirdēju brīnišķīgus teicienus, sāku tos pierakstīt, piemēram par vecu onkulīti, ka viņš tik vecs, ka sviests mutē nekūst. Satiku cietušos, vainīgos, lieciniekus, gadījies, ka esmu jutusi līdzi vainīgajam. Detektīvā bez konstrukcijas nevar, protams, tajā var kaut kas mainīties,” atklāja R. Bula un rādīja garas aprakstītas tapetes, kur sazīmētas varoņu attiecības, darbības. “Tapeti ir viegli salocīt, ielikt somiņā. Kad kāda doma ienāk prātā, var pierakstīt klāt,” teica rakstniece.

R. Bula sarakstījusi desmit romānus, ne visi ir detektīvi. Lasītāji iecienījuši četru detektīvromānu sēriju par izmeklētāju Asnāti Griezi un operatīvo darbinieku Juri Zvirbuli. Nākamajā sērijā iznācis “Gulbja zvaigznājs” un “Oriona zvaigznājs”, top “Skorpiona zvaigznājs”. “Būs arī ceturtais. Manā izpratnē sērija ir četri romāni,” sacīja R. Bula un atzina, ka rakstniekiem apnīk pašu radītie varoņi, un pastāstīja par tik pazīstamo Šerloku Holmsu.

Artura Konana Doila Šerloka Holmsa gaitas publicēja žurnālos, literārais personāžs bija ļoti populārs. Lasītnepratēji maksāja par lasīšanu priekšā. Pašam rakstniekam Šerloks apnika, viņš beidza sēriju, ļaujot ļaunajam varonim Moriartijam nogalināt Šerloka Holmsu. Nāca tūkstošiem vēstuļu, ka Holmsa gaitas jāturpina, viņam solīja pasakainu honorāru, iejaucās arī karaļnams, un Doils padevās.

“Detektīvromāns ir prāta spēle, arī pasaka pieaugušajiem. Cilvēkiem vienmēr bijis vajadzīgs adrenalīns, arī tad, kad dzināmies pakaļ mamutam vai no tā bēgām. Mājās drošos apstākļos aiz slēgtām dzīvokļa durvīm varu atlaisties dīvānā un lasīt. Kaķis mani sargā, un es baudu adrenalīnu. Smadzenēm to vajag. Un lasītājs var iejusties izmeklēšanas spēlē, prātot, kurš varētu būt vainīgais. Ja autors ir aprakstījis cirvi, viņš lauza galvu, vai tam būs izšķirīga nozīme vai ne,” pārdomās dalās rakst­niece un uzsver, ka detektīvus lasa dažādu paaudžu un sociālo slāņu cilvēki.   

Abi rakstnieki vairākkārt norādīja, ka detektīvā ir iespējams viss, ko vien autors var izdomāt. “Dzīve ir diezgan garlaicīga, jāizdomā, lai būtu krāsaināka. Jāatrod kaut kas īpašs, kāds pavērsiens,” pārliecināts M. Lukstiņš.

Gadsimtu gaitā detektīvromāni kā literatūras žanrs ir attīstījies. R. Bula pavēra detektīvu vēstures lappuses. Pagājušā gadsimta sākumā detektīvžanram bija slavas uznāciens uz literatūras skatuves. Ja klasiskajā literatūrā bija skaidri noteikumi, tad detektīvžanrā ne. S. S. van Dains 1928. gadā uzrakstīja “Divdes­mit detektīvu rakstīšanas noteikumus”, mēģinot definēt detektīvus, aprakstot to kopējās pazīmes. “Šie noteikumi aizvien klejo internetā, varbūt kāds tos ņem galvā. Bija noteikums, ka detektīvromānā nav vietas mīlestībai, bet noziegums taču rodas no mīlestības vai nemīlestības. Vēl atzina, ka vainīgais nedrīkst būt kalpotājs, jo tas ir prasti. Nedrīkst detektīvromāns būt pārāk literārs. Drīkst rakstīt tikai par slepkavībām. Romānā nedrīkst būt vairāk par vienu slepeno eju un vienu ķīnieti,” smaidot stāstīja detektīvu rakstniece. M. Lukstiņš vērtēja, ka vienu gan no noteikumiem var secināt – detektīvos nevajag neko lieki sarežģīt. “Jādod lasītājam iespēja uzminēt, viņš ir spēlē ar rakst­nieku,  bet arī nedrīkst ļaut ātri saprast, kurš ir vainīgais,” uzsvēra M. Lukstiņš.

R. Bula atgādināja, ka rakst­nieki ar katru savu nākamo grāmatu grib pārsteigt lasītāju un tad gadās, ka pirmajā romānā ir viens līķis un divi litri asiņu, otrajā divi līķi un četri litri asiņu. “Kas atliek trešajā? Masu kapi,” sacīja R. Bula. Un tad lasītāji sāk iebilst, ka apnīk daudzie līķi.

Arī detektīvžanrā ir mode. 90. gados visi lasīja Džeimsu Hedliju Čeizu, tie bija spriedzes romāni ar daudzām klišejām. Tagad modē psiholoģiskie detektīvi bez asiņu lāmām. “Protams, kādam patīk, bet lielākajai daļai vairs ne, grib ko jaunu,” pastāstīja R. Bula un piebilda, ka nav viegli izdomāt kaut ko jaunu, lai nav tā kā trijās dažādās filmās briljanti tiek slēpti ūdenī, jo tur tie ir caurspīdīgi. Vienā filmā tos sapilda pudelēs ar ūdeni, lai atvestu no Austrumiem. Citā briljants bija pazudis akvārijā, bet trešajā dārgakmeņus sabēra stikla vāzē. “Katru reizi autori domā, kā pārsteigt, bet ar briljantiem ūdenī to vairs nepanāksi,” klāstīja detektīvu rakstniece un uzsvēra, ka lasītājiem vai detektīvseriālu skatītājiem svarīga ticamība. “Man nav pieredzes ne darbā policijā, ne cietumā, bet es divās stundās dabūju pirkstu nospiedumus, ja vajag analīzes, lūk, ir,” smaidot bilda M. Lukstiņš, bet R. Bula, kura bijusi arī konsultante Latvijas seriālam “Nelūgtie viesi” un jaunajam “Ķīlnieki”, uzsvēra, ka vienmēr jāmēģina salāgot, ja ļoti vajag, var izlīst caur adatas aci un atrast skaidrojumu, piemēram, ka ekspertam ir pazīšanās, tāpēc viss notiek tik ātri, nevis mēneša laikā, kā ir dzīvē.

Par detektīvromāniem var runāt, stāstīt nebeidzami. Tos lasa daudzi. Un lasītājus interesē ne tikai tas, kas uzrakstīts, arī tas, kas palicis piezīmēs, un abu rakstnieku jaunie izdomātie noziegumi. Par tiem gan jau pavisam drīz varēs izlasīt. R. Bula atklāj, ka viņai šoreiz būs par indēm, M. Lukstiņš savus varoņus izvedīs starptautiskā mērogā.

Piezīmes. Rolanda Bula tās raksta uz tapetēm.
FOTO: Sarmīte Feldmane

Kāpēc lasāt detektīvus?

Lilita Siņicina: “Lai dzīve nebūtu tik salkana. Lasot detektīvu, izdomā, kurš ir vainīgais, un beigās uzzini, vai tev taisnība vai tomēr rakst­nieks pratis tā novest no ceļa, ka esi apmaldījies.”
Mārtiņš Purmalis: “Tur ir intriga, spriedze, neziņa, kas notiek un notiks. Nav garlaicīgi.”

Aija Puriņa: “Ir asas sajūtas, un jārisina mīkla. Ir interesanti šķetināt rakstnieku izdomu.”   

Zane Krieviņa: “Lasu gan latviešu, gan ārzemju autoru detektīvus. Latviešiem detektīvi ir maigāki, vairāk pietuvināti dzīvei, nav tik asiņaini.” 

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Kā no gaisa nokrīt betona ražotne

02:00, 13. Feb, 2026
2

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Suns mācībstundu padara aizraujošu

02:00, 12. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Smaragdzaļā pūķu un drakonu zeme Vjetnama

08:16, 15. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nelaim-īg(n)ums it visā

14:24, 14. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nav laika veselībai

18:07, 13. Feb, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Apkure un dzīvība

18:08, 12. Feb, 2026

Tautas balss

Ar argumentiem, ne kašķiem

20:01, 17. Feb, 2026
Cēsnieks J. raksta:

“Laikam jau parlamenta opozīcijai ir pašsaprotami prasīt pozīcijas premjera demisiju, bet šķiet, ka šis nav […]

Kā palīdzam Ukrainai

20:01, 16. Feb, 2026
Seniore L. raksta:

“Nedzirdam, ka arī Cēsu pusē kāda institūcija sniedz palīdzību Ukrainai laikā, kad tiek postīta enerģētikas […]

Tilts. Ieguvumi un zaudējumi

14:26, 15. Feb, 2026
Lasītājs raksta:

“Līgatnē pār Gauju celšot tiltu. Un kas tad notiks ar pārceltuvi? Tas taču ir vēsturisks […]

Varbūt var lētāk

14:25, 13. Feb, 2026
Seniore M. raksta:

“Lasīju “Druvā” par salauzto laipu Ratnieku ezerā. Citur izskanēja, ka nodarītie zaudējumi pašvaldībai ir 20 […]

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Sludinājumi

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]