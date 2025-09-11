PIESLĒGTIES
Ieriķu kopienai "kājas aug" bibliotēkā

Agnese Leiburga
00:00
12.09.2025
8
IeriÚu Kopiena 1

Iesaistās aktīvi! Atjaunotās Ieriķu dzelzceļa stacijas plašās telpas ļauj šeit pulcēties lielākam iedzīvotāju lokam, lai iesaistītos vietējās dzīves sabiedriskajās aktivitātēs. FOTO: no albuma

Ieriķu bibliotēka ir uzskatāma par vietu, kur sāka izveidoties

kopienas aktīvo iedzīvotāju grupas iedīglis. Par vietējo iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs vairāk zina pastāstīt bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šteine.

Tieši sarunas laikā pēc grāmatām bibliotēkā ienākusi iepriekšējā Ieriķu bibliotekāre Ilze Eglīte. Viņa bijusi klāt pie pašiem pirmsākumiem pirms gadiem pieciem, kad vēl pirms kovida epidēmijas šeit sākusies kāda vietējās kopienas aktivizēšanās. “Cik atceros, bija kaut kāds projektiņš, ar ko tas viss sākās,” atminas I.Eglīte. Viņa pastāsta, ka projekts bijis sais­tīts ar pieredzes apmaiņu ar citām vietām, kur izveidojušās vietējās kopienas grupas, kas pulcē sabiedriski aktīvos cilvēkus. Viņa atzīst: “Līdz oficiālam nodibinājumam – biedrībai vai tamlīdzīgai kopienas grupai ar konkrētu nosaukumu – gan nenonācām.” Iesaistītajiem pārāk atšķīrušās vēlmes un idejas, kā šādai aktīvistu grupai būtu jādarbojas, turklāt neviens īsti nav gribējis uzņemties biedrības veidošanu un tās darbības nodrošināšanu.

Savukārt tagadējā bibliotekāre Sarmīte Šteine atzīst, ka viens no papildu grūdieniem, lai vairāk aktivizētu vietējos iedzīvotājus, bijusi bibliotēkas pārcelšanās uz krietni plašākām telpām atjaunotajā Ieriķu dzelzceļa stacijas ēkā. Sarmīte paskaidro, ka, lai arī viņa nav šejieniete, dzīvo kaimiņu pagastā, ļoti gribējies, lai arī te iedzīvotājiem būtu dažādas interesantas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Jāatgādina, ka, atjaunojot Ieriķu stacijas ēku, saglabāts tās vēsturiskais šarms, vienlaikus radot mūsdienīgas un daudzfunkcionālas telpas. Iepriekš bibliotēka atradās ierobežotās, vien 50 m2 telpās. Jau atjaunojot stacijas ēku, tika paredzēts, ka Ieriķu bibliotēka kā centrālais telpu lietotājs nodrošinās ēkas plašāku izmantošanu, veidojot to kā vietējās kopienas tikšanās vietu.

“Tā kā tagad telpas atļāva, izsludināju sanākšanu Ieriķu kopienai, iedzīvotāji izrādījās ļoti atsaucīgi,” atklāj Sarmīte. Viņa stāsta, ka sarosījušies arī vecāka gadagājuma iedzīvotāji. “Saukt sevi par senioriem neviens īsti negribēja, jo tas ierobežotu dalībnieku vecumu, tāpēc šeit, Ieriķos, nu ir izveidojusies aktīvistu grupa ar nosaukumu “Paaudžu kopa”, kas darbojas Sandras Jaunākās un Jāņa Pitkeviča vadībā,” paskaidro bibliotekāre. Viņa pastāsta, ka tagad faktiski ir divas aktīvistu grupas. Ieriķu kopiena aptver plašāku iedzīvotāju loku un vairāk tos, kas ikdienā strādā, bet “Paaudžu kopā” vairāk darbojas pieredzes bagāti cilvēki. Bibliotekāre priecājas, ka Ieriķu kopienas dalībnieki citu priekam noorganizējuši karaokes pasākumu. “Visu paši izdarīja, pat afišu sagatavoja,” teic Sarmīte. Savukārt “Paaudžu kopai” bijis pirmais kopīgais izbrauciens uz Līgatni, kur Sarmīte viņus uzņēma viesos savā Baltu zīmju dārzā. Pašlaik “Paaudžu kopa” aktīvi darbojoties, lai visus interesentus uzņemtu tupeņu dižošanās pasākumā 21.septembrī. Tad Ieriķu stacijā visa darbošanās būs veltīta latviešiem tik svarīgajiem kartupeļiem. Būs gan ar kartupeļiem saistītu grāmatu izstāde, gan kartupeļu ēdieni, gan citas aktivitātes.

