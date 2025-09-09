PIESLĒGTIES
Trešdiena, 10. septembris
Vārda dienas: Jausma, Albertīne
Iepazīst sociālajā jomā paveikto un nepieciešamo

Iveta Rozentāle
10.09.2025
Vērtīgas sarunas. Reģionālajā vizītē labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tikās arī ar SIA “Staļi” īpašnieci Ilzi Dambi un pārdošanas projektu vadītāju Kasparu Dambi, lai uzklausītu aktuālo nodarbinātībā. FOTO: Iveta Rozentāle

Tiekoties ar labklājības ministru Reini Uzulnieku, Cēsu novada sociālajā jomā iesaistītie apliecināja, ka iedzīvotājiem ir būtiski paplašināt sociālo pakalpojumu loku un pieejamību iespējami tuvāk dzīvesvietai.

Ministrs novadā tikās ar pa­š­valdības, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Nodarbi­nātības valsts aģentūras un Valsts soci­ālās apdrošināšanas filiāli. Ak­tualitāte – pusaudžu resursu centra vai tā filiāles izveidošana novadā.

Ministrs apmeklēja rehabilitācijas centru “Līgatne”, kurā pārliecinājās par modernām iespējām medicīniskajā rehabilitācijā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras reģionālās nodaļas, tikās ar Cēsu novada pašvaldības vadītāju Jānis Rozenbergu, deputātiem un sociālā dienesta pārstāvjiem, kā arī uzņēmuma SIA “Staļi” vadību. Ministrs iepazinās arī ar biedrības “Cerību spārni” nodrošinātājiem pakalpojumiem Spārē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vadītāja Eva Viļķina iepazīstināja gan ar soci­ālās uzņēmējdarbības virzieniem lauku reģionos, gan pavisam inovatīvu virzienu – sociālo tūrismu.

Tikšanās laikā visi sociālajā jomā iesaistītie apliecināja, ka iedzīvotājiem ir būtiski paplašināt sociālo pakalpojumu loku un pieejamību iespējami tuvāk dzīves­vietai. Viens no jautājumiem, kam tika meklēts risinājums – speciālistu pieejamība pusaudžiem un jauniešiem krīzes situ­ācijās. Uz pirmreizējo vizīti pie psihiatra ir jāgaida vairāki mēneši. Jaunie cilvēki nav varējuši vajadzīgajā brīdī saņemt nepieciešamo palīdzību, kas diemžēl ir novedis arī pie letālām sekām – pusaudžu pašnāvības. Jau vasarā Cēsu novada domes deputāti no politiskās apvienības “Rīcībai un atbildībai” bija devušies vizītē pie ministra, lai runātu par iespēju atvērt pusaudžu resursu centru vai tā filiāli novadā, un ministra viesošanās laikā Cēsīs iezīmējās jau konkrētākas aprises šāda centra atvēršanai.

Sarunā ar “Druvu” ministrs Reinis Uzulnieks pauda: “Man ir svarīgs atbalsts ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodarbinātības jautājumi. Atzinīgi vērtēju Cēsu novadā redzēto. Esot ministra amatā, ir svarīgi viesoties visos Latvijas reģionos, lai uzzinātu konkrētās vietas problēmsituācijas. Katrā novadā ir pilnīgi citas problēmas un līdz ar to vajadzības, tāpēc ir ļoti svarīgi tikties ar vietējiem iedzīvotājiem un saprast, kas ir tas, kas nepieciešams. Tā kā atbildu par nodarbinātību, man ir būtiski izprast nodarbinātības situāciju reģionā, viesoties uzņēmumos. Tāpat apmeklēju Labklājības ministrijas pārvaldības iestāžu reģionālās filiāles un nodaļas. Darbinieki var izstāstīt par savām vajadzībām un redzējumu, ko varu uzklausīt un tālāk rīkoties, saprotot, ko nozarē iespējams atrisināt bez papildu finansēm un kam nepieciešami papildu līdzekļi un sadarbība ar citām ministrijām.”

