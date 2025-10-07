PIESLĒGTIES
Iedzīvotājiem nepieciešama pārtika un siltas drēbes

Iveta Rozentāle
00:00
08.10.2025
5
Soc Gaujasl (1)

Izvēle liela. Novadniekiem nepieciešamās siltās drēbes un ziemas apavi bija plašā izvēlē. FOTO: no albuma

Sociālajā dienā Cēsīs, Gaujaslīčos, bija iespējams gan papildināt savu garderobi ar apģērbiem vēsākam
laikam, gan atrast noderīgas lietas saimniecībai. Daudzi sestdienā, 27.septembrī, izmantoja iespēju arī vingrot fizioterapeites vadībā, kā arī apgūt pašmasāžu.

Sociālā diena tiek rīkota jau daudzus gadus,    iedzīvotāji seko līdzi informācijai un izmanto iespēju gan saņemt sev nepieciešamās lietas, arī pārtiku, gan piedalīties nodarbībās, lai parūpētos par savu veselību. Bija cilvēki, kuri nāca tieši pēc humānās palīdzības, citi baudīja visu dienas programmu. Dalībnieku vidū visvairāk bija senioru un ģimeņu ar bērniem. Bērni bija sajūsmā par piepūšamajām atrakcijām, cienājās ar tēju un cepumiem. Ikviens novērtēja, ka viss pieejams bez maksas.

Nodibinājuma “Latvijas Evaņ­ģēliski luteriskās Baznīcas Di­ako­nijas centrs” Kopienas centra “Gaujaslīči” vadītāja Vineta Fišere vērtē, ka visvairāk cilvēkiem bija nepieciešama pārtika un  apģērbs vēsākam laikam: “Ag­rāk bija redzams, ka seniori kautrējas nākt un ņemt nepieciešamo, bet esam priecīgi, ka tagad tas pārvarēts. Iedzīvotāji meklēja siltāku apģērbu, tāpat bija ģimenes, kam noderēja bērnu ratiņi, kā arī dažādas drēbītes, tekstils. Paldies arī biedrībai “Gaujas­līči”, kas palīdzēja ar novadniekiem vajadzīgo mantu nodrošināšanu, tādējādi bija vairāk, no kā izvēlēties. Bija arī nedaudz kancelejas preču. Bērni priecājās par rotaļlietām. Katrs mazais bērniņš vēlējās pie manis atnākt parādīt, kādu rotaļlietu izvēlējies, un pateikt, ka tā viņam ir vismīļākā.”

Tā kā visi pasākumi notika pagalmā, tad Vineta Fišere priecājās, ka laiks lutināja un spīdēja saulīte. Nodarbības pie fizioterapeites Daces un masiera Ar­manda vislabprātāk apmeklēja kopienas centra programmas senioriem dāmas, bet bija arī pāris citu apmeklētāju. Diena noslēdzās ar siltas zupas baudīšanu, piedāvājumā bija divas dažādas.

Pasākumu, nostaļģijas vadīti, apmeklēja arī cilvēki, kuri savulaik bijuši saistīti ar Gaujas­līčiem un kas vēlējās paskatīties, kas šobrīd šajā vietā notiek.

Komentāri

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
25
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
12
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tā nevajadzētu būt

09:07
06.10.2025
21
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
32

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
15
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
19
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
25
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
20
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
28
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Citi

21:57
01.10.2025
11

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
32

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998