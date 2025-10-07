Iedzīvotājiem nepieciešama pārtika un siltas drēbes

Sociālajā dienā Cēsīs, Gaujaslīčos, bija iespējams gan papildināt savu garderobi ar apģērbiem vēsākam
laikam, gan atrast noderīgas lietas saimniecībai. Daudzi sestdienā, 27.septembrī, izmantoja iespēju arī vingrot fizioterapeites vadībā, kā arī apgūt pašmasāžu.
Sociālā diena tiek rīkota jau daudzus gadus, iedzīvotāji seko līdzi informācijai un izmanto iespēju gan saņemt sev nepieciešamās lietas, arī pārtiku, gan piedalīties nodarbībās, lai parūpētos par savu veselību. Bija cilvēki, kuri nāca tieši pēc humānās palīdzības, citi baudīja visu dienas programmu. Dalībnieku vidū visvairāk bija senioru un ģimeņu ar bērniem. Bērni bija sajūsmā par piepūšamajām atrakcijām, cienājās ar tēju un cepumiem. Ikviens novērtēja, ka viss pieejams bez maksas.
Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” Kopienas centra “Gaujaslīči” vadītāja Vineta Fišere vērtē, ka visvairāk cilvēkiem bija nepieciešama pārtika un apģērbs vēsākam laikam: “Agrāk bija redzams, ka seniori kautrējas nākt un ņemt nepieciešamo, bet esam priecīgi, ka tagad tas pārvarēts. Iedzīvotāji meklēja siltāku apģērbu, tāpat bija ģimenes, kam noderēja bērnu ratiņi, kā arī dažādas drēbītes, tekstils. Paldies arī biedrībai “Gaujaslīči”, kas palīdzēja ar novadniekiem vajadzīgo mantu nodrošināšanu, tādējādi bija vairāk, no kā izvēlēties. Bija arī nedaudz kancelejas preču. Bērni priecājās par rotaļlietām. Katrs mazais bērniņš vēlējās pie manis atnākt parādīt, kādu rotaļlietu izvēlējies, un pateikt, ka tā viņam ir vismīļākā.”
Tā kā visi pasākumi notika pagalmā, tad Vineta Fišere priecājās, ka laiks lutināja un spīdēja saulīte. Nodarbības pie fizioterapeites Daces un masiera Armanda vislabprātāk apmeklēja kopienas centra programmas senioriem dāmas, bet bija arī pāris citu apmeklētāju. Diena noslēdzās ar siltas zupas baudīšanu, piedāvājumā bija divas dažādas.
Pasākumu, nostaļģijas vadīti, apmeklēja arī cilvēki, kuri savulaik bijuši saistīti ar Gaujaslīčiem un kas vēlējās paskatīties, kas šobrīd šajā vietā notiek.
Komentāri