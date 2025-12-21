PIESLĒGTIES
Gripas un arī citu sezonas vīrusu infekciju uzrāviens

Līga Salnite
00:00
22.12.2025
11
2 Berni Grupina Zsvetku Laika (10)

Ziemassvētki jāatliek? Ne visur un ne katru gadu klājas tik traki, taču šonedēļ Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas jaunākajā grupiņā nodarbības apmeklē vien divi bērniņi no 15, tāpēc svētku atzīmēšanu nācies atlikt. FOTO: no albuma

Šķiet, ka gripas vilnis pie mums atceļojis nedaudz agrāk, kā ierasts, un dažos bērnudārzos grupiņās tikai pāris bērnu, taču visas novada izglītības iestādes strādā, saslimstība nav tika liela, lai būtu jāievieš kādi īpaši nosacījumi.

Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ozoliņa “Druvai” apliecināja, ka veselības aprūpes iestādē, protams, gripas vilni sajūtot visātrāk – saslimušie ir gan pieaugušo vidū, nenoliedzami, smagāk ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī sasirguši ir bērni. Atsaucoties uz pediatri un Bērnu veselības centra vadītāju Ilzi Dambi, M. Ozoliņa ieskicē – bērnu nodaļā patlaban ap trim ceturt­daļām pacientu ir gripas slimnieki. Tiesa, nav izteikti kāds vecums, kad bērni būtu vājāki vai vairāk pakļauti agresīvajam vīrusam. Ir zīdaiņu vecuma gripas slimnieki un arī sākumskolēni, un pusaudži. Vienlaikus gana aktīvi joprojām ir rota vīruss un norovīruss, arī vējbakas.

M. Ozoliņa uzsver: “Pat­laban ir aktīvais koncertu, pasākumu un dažādu Zie­massvētku notikumu laiks, bet vecākiem ir aicinājums rūpīgi izvērtēt savas atvases veselību, lai nelaistu apslimušu bērnu sabiedrībā.” Tāpat viņa atgādina, ka vakcinēties pret gripu nav par vēlu līdz pat ziemas noslēgumam, jo gripa var sasniegt cilvēku arī atkārtoti, turklāt – ja arī ir piedzīvota A tipa vīrusa saslimšana, tas neizslēdz pavisam drīzu inficēšanos ar B tipa gripas vīrusu.

Sezonas vīrusu izraisītas saslimšanas ziemās bijušas vienmēr, tā ir arī šogad. Piemēram, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas pirms­skolā pašu jaunāko bērnu grupiņā no kopumā 15 “rūķīšiem” uz iepriekš nolikto Ziemassvētku pasākuma dienu bija atnākuši vien divi, tāds apmeklējums bijis arī visu šo nedēļu. Skolas direktore Ravita Blaževica gan teic: “Pagaidām vēl neizskatās, ka tas būtu gripas vai kādas citas slimības uzliesmojums grupā. Taču tieši šonedēļ slimošanas vilnis ir sācies.” Skolas vadītāja komentē situāciju, piebilstot – vēl pagājušajā nedēļā nebija tik liels sasirgušo īpatsvars. Pēc viņas teiktā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ierasti ziņojot un arī zvanot, ja ir identificēti, piemēram, gripas gadījumi. Taču līdz pat trešdienai šādas informācijas nebija. Par    pirmsskolas jaunākajā grupā saslimušajiem zināmā informācija liecina, ka saslimšanas ir atšķirīgas – kam vēdera vīruss, kam klepus vai sāp kakls, vēl citam bijusi arī augsta temperatūra, kas, visticamāk, vedina domāt par iespējamu gripu. Līdz ar šo saslimšanas vilni grupiņas audzinātājas ar vecākiem arī vienojušās pārcelt šonedēļ iecerēto Ziemassvētku pasākumu. Vecāko bērnu grupās audzēkņi gandrīz neslimojot, visi šīs nedēļas svētku pasākumi norit, kā iepriekš plānots.

Vaicāta par šogad atceltās prasības gādāt ārsta zīmes, kad bērns pēc slimības atgriežas pirmsskolas gaitās, R. Blaževica ir saprotoša. Viņa gan atgādina, ka mācību iestādei ir tiesības jebkurā brīdī, ja agresīvi izplatās kāda slimība vai arī par kādu bērnu ir zināms, ka viņš saslimis ar visai lipīgu slimību, noteikt prasību, atsākot mācības, uzrādīt ārsta zīmi. Tomēr Pastariņa sākumskolas direktore arī atzīst, ka nav jēgas uzturēt prasību pilnīgi visos gadījumos, ja tas rezultējas ar to, ka ārsta zīmes tiek iegūtas, tikai piezvanot dakterim. Izglītības iestādē līdz trešdienai vēl arī nebija tāda situācija, lai ieviestu stingrākus nosacījumus.     

Tam, ka palielinās sezonas vīrusu izraisītas saslimšanas, piekrīt Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Vāvere, taču no kopumā 11 grupiņām neviena nav slēgta vai atcelti iecerētie svētku pasākumi. “Kādā no grupām gan slimo gandrīz trešdaļa bērnu,” stāsta vadītāja, bet saslimšanas aina patlaban esot visai tipiska visiem gadiem. Pēc viņas teiktā, parastos apstākļos ikdienā dārziņu apmeklē aptuveni 180 bērnu no kopumā 240 reģistrētajiem, tad tagad – vīrusa periodā – bērnudārzā ikdienā esot ap 150 pirmsskolēniem. Pieteiktās slimības arī variējot: esot gan gripa, gan konjunktivīts, gan vēdera vīruss.

Sazvanot Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolu, atklājas, ka tur lielākais savārguma vilnis bijis pirms nedēļas, bet nupat bērnudārza audzēkņi sākuši atgriezties, un arī šonedēļ iecerētais Ziemassvētku pasākums īstenots. Tiesa, šajā ziņā arī paveicies, jo jau iesākumā svētki bijuši iecerēti ārā, bērnudārza teritorijā, tas vīrusa slimību izplatības laikā ir drošāk, stāsta pirmsskolas metodiķe Agita Šulca. Viņa atklāj, ka sezonas saslimšana patlaban vairāk izplatās skolēnu vidū un vienu no vidusskolas iecerētajiem Ziemassvētku pasākumiem saslimušo skaita dēļ nācies atcelt.

Kopumā Latvijā šobrīd visvairāk izplatās gripa, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija. Aizvadītajā nedēļā vidējā saslimstības intensitāte sasniegusi nu jau 746 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Saslimstības pieaugums patlaban tiek novērots visās vecuma grupās, tomēr valsts mērogā visaugstākā saslimstība reģistrēta bērniem vecumā līdz14 gadiem.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
20
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
28
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
29
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
37
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
38
1

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
19
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
37
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
35
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
51
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
51
2
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

