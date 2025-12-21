Gripas un arī citu sezonas vīrusu infekciju uzrāviens

Šķiet, ka gripas vilnis pie mums atceļojis nedaudz agrāk, kā ierasts, un dažos bērnudārzos grupiņās tikai pāris bērnu, taču visas novada izglītības iestādes strādā, saslimstība nav tika liela, lai būtu jāievieš kādi īpaši nosacījumi.
Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ozoliņa “Druvai” apliecināja, ka veselības aprūpes iestādē, protams, gripas vilni sajūtot visātrāk – saslimušie ir gan pieaugušo vidū, nenoliedzami, smagāk ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī sasirguši ir bērni. Atsaucoties uz pediatri un Bērnu veselības centra vadītāju Ilzi Dambi, M. Ozoliņa ieskicē – bērnu nodaļā patlaban ap trim ceturtdaļām pacientu ir gripas slimnieki. Tiesa, nav izteikti kāds vecums, kad bērni būtu vājāki vai vairāk pakļauti agresīvajam vīrusam. Ir zīdaiņu vecuma gripas slimnieki un arī sākumskolēni, un pusaudži. Vienlaikus gana aktīvi joprojām ir rota vīruss un norovīruss, arī vējbakas.
M. Ozoliņa uzsver: “Patlaban ir aktīvais koncertu, pasākumu un dažādu Ziemassvētku notikumu laiks, bet vecākiem ir aicinājums rūpīgi izvērtēt savas atvases veselību, lai nelaistu apslimušu bērnu sabiedrībā.” Tāpat viņa atgādina, ka vakcinēties pret gripu nav par vēlu līdz pat ziemas noslēgumam, jo gripa var sasniegt cilvēku arī atkārtoti, turklāt – ja arī ir piedzīvota A tipa vīrusa saslimšana, tas neizslēdz pavisam drīzu inficēšanos ar B tipa gripas vīrusu.
Sezonas vīrusu izraisītas saslimšanas ziemās bijušas vienmēr, tā ir arī šogad. Piemēram, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolā pašu jaunāko bērnu grupiņā no kopumā 15 “rūķīšiem” uz iepriekš nolikto Ziemassvētku pasākuma dienu bija atnākuši vien divi, tāds apmeklējums bijis arī visu šo nedēļu. Skolas direktore Ravita Blaževica gan teic: “Pagaidām vēl neizskatās, ka tas būtu gripas vai kādas citas slimības uzliesmojums grupā. Taču tieši šonedēļ slimošanas vilnis ir sācies.” Skolas vadītāja komentē situāciju, piebilstot – vēl pagājušajā nedēļā nebija tik liels sasirgušo īpatsvars. Pēc viņas teiktā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ierasti ziņojot un arī zvanot, ja ir identificēti, piemēram, gripas gadījumi. Taču līdz pat trešdienai šādas informācijas nebija. Par pirmsskolas jaunākajā grupā saslimušajiem zināmā informācija liecina, ka saslimšanas ir atšķirīgas – kam vēdera vīruss, kam klepus vai sāp kakls, vēl citam bijusi arī augsta temperatūra, kas, visticamāk, vedina domāt par iespējamu gripu. Līdz ar šo saslimšanas vilni grupiņas audzinātājas ar vecākiem arī vienojušās pārcelt šonedēļ iecerēto Ziemassvētku pasākumu. Vecāko bērnu grupās audzēkņi gandrīz neslimojot, visi šīs nedēļas svētku pasākumi norit, kā iepriekš plānots.
Vaicāta par šogad atceltās prasības gādāt ārsta zīmes, kad bērns pēc slimības atgriežas pirmsskolas gaitās, R. Blaževica ir saprotoša. Viņa gan atgādina, ka mācību iestādei ir tiesības jebkurā brīdī, ja agresīvi izplatās kāda slimība vai arī par kādu bērnu ir zināms, ka viņš saslimis ar visai lipīgu slimību, noteikt prasību, atsākot mācības, uzrādīt ārsta zīmi. Tomēr Pastariņa sākumskolas direktore arī atzīst, ka nav jēgas uzturēt prasību pilnīgi visos gadījumos, ja tas rezultējas ar to, ka ārsta zīmes tiek iegūtas, tikai piezvanot dakterim. Izglītības iestādē līdz trešdienai vēl arī nebija tāda situācija, lai ieviestu stingrākus nosacījumus.
Tam, ka palielinās sezonas vīrusu izraisītas saslimšanas, piekrīt Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Vāvere, taču no kopumā 11 grupiņām neviena nav slēgta vai atcelti iecerētie svētku pasākumi. “Kādā no grupām gan slimo gandrīz trešdaļa bērnu,” stāsta vadītāja, bet saslimšanas aina patlaban esot visai tipiska visiem gadiem. Pēc viņas teiktā, parastos apstākļos ikdienā dārziņu apmeklē aptuveni 180 bērnu no kopumā 240 reģistrētajiem, tad tagad – vīrusa periodā – bērnudārzā ikdienā esot ap 150 pirmsskolēniem. Pieteiktās slimības arī variējot: esot gan gripa, gan konjunktivīts, gan vēdera vīruss.
Sazvanot Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolu, atklājas, ka tur lielākais savārguma vilnis bijis pirms nedēļas, bet nupat bērnudārza audzēkņi sākuši atgriezties, un arī šonedēļ iecerētais Ziemassvētku pasākums īstenots. Tiesa, šajā ziņā arī paveicies, jo jau iesākumā svētki bijuši iecerēti ārā, bērnudārza teritorijā, tas vīrusa slimību izplatības laikā ir drošāk, stāsta pirmsskolas metodiķe Agita Šulca. Viņa atklāj, ka sezonas saslimšana patlaban vairāk izplatās skolēnu vidū un vienu no vidusskolas iecerētajiem Ziemassvētku pasākumiem saslimušo skaita dēļ nācies atcelt.
Kopumā Latvijā šobrīd visvairāk izplatās gripa, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija. Aizvadītajā nedēļā vidējā saslimstības intensitāte sasniegusi nu jau 746 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Saslimstības pieaugums patlaban tiek novērots visās vecuma grupās, tomēr valsts mērogā visaugstākā saslimstība reģistrēta bērniem vecumā līdz14 gadiem.
