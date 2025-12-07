Grāmatu nams svin 20 gadu jubileju

Vēsturiskajā namā Cēsīs pašā Rīgas ielas sākumā nemainīgi ir rosība – neatkarīgi, vai tā ir darba diena vai sestdiena, bet vienmēr ir lasītāji, kuri vēlas uzzināt par jaunākajiem izdevumiem un tos arī iegādājas. 3. decembrī izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmatu nams sirsnīgā noskaņā ar sveicieniem, laba vēlējumiem un dziesmām ģitāras pavadījumā atzīmēja 20 gadu jubileju.
Grāmatnīcas vadītāju Lidiju Plakani un darbinieces bija atbrauksi apsveikt izdevniecības “Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka, tāpat ar pateicību par jauko sadarbību sveicināja Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieces. Siltus vārdus sacīja arī rakstnieki, kuru darbi izdoti “Zvaigznē ABC”. Nata Bramberga un Liene Margeviča bija sarūpējušas pārsteigumus, arī mūziķa Aivara Lapšāna muzikālo sveicienu. Mūziķis atklāja, ka viņš jaunībā vienmēr devies līdz grāmatnīcas galam, kur stāvējušas dzejas grāmatas. Svētku reizē ar siltiem vārdiem tika pieminēta nama sirds un dvēsele, ilggadējā vadītāja Saiva Kalniņa, kas šogad devās mūžībā. Neiztika arī bez humorpilniem stāstiem no grāmatnīcas ikdienas, kuru šo gadu laikā krājies ne mazums.
Grāmatu nama vadītāja Lidija Plakane “Druvai” pastāstīja, ka pirmajā desmitgadē, kad veikals sāka darbu, cilvēki stāvēja garās rindās, lai varētu nopirkt iecerēto. Savukārt kovida laikā cilvēku plūsma bija mazāka, bet pēdējos gados pircēji atkal ir atgriezušies: “Negaidīti daudz cilvēku bija Melnās Piektdienas akcijas laikā, apgrozījums pieauga pat desmitkārtīgi. Bet arī ikdienā, pat ja Cēsīs kādreiz šķiet tukšas ielas, mums veikalā vienmēr ir apmeklētāji. Ir tādi, kas uz mūsu veikalu brauc arī no kaimiņu novadiem.” Visvairāk pircēju ir pirms Ziemassvētkiem un jaunā mācību gada.
Vērtējot pircēju saturisko izvēli, vadītāja atzīst, ka ļoti daudz izvēlas lasīt par pašizaugsmi – gan latviešu, gan ārzemju autoru darbus. Seniori lasīšanai izvēlas romānus. Pieprasījums ir grāmatām par vēsturi – gan kara laiku, gan vēsturi, kas veidojas šobrīd. L. Plakane novērojusi, ka ļoti daudz jauniešu lasa angļu valodā. Savukārt vispirktākās ir bērnu grāmatas. “Regulāri nāk ģimenes, kuras ļauj bērniem izvēlēties, ko viņš pats grib,” ar siltu smaidu secina vadītāja. Bērniem interesē ne tikai grāmatas, bet arī kancelejas preces un rotaļlietas, tādēļ grāmatnīcā ir arī tādas, kas pieejamas tikai “Zvaigznes ABC” veikalos.
I.Plakane arī atklāj, ka cilvēki ne tikai nāk iegādāties grāmatas, bet arī ieklausās grāmatnīcas darbinieču padomos par jaunākajiem izdevumiem – kuri vieglāk lasāmi, uztveramāki. Ir apmeklētāji, kuri stundām uzturas grāmatnīcā, izbaudot jauno grāmatu smaržu, izpētot tās, pierakstot nosaukumus, un tad pēc izdevuma dodas uz bibliotēku.
