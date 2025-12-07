PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 8. decembris
Vārda dienas: Gunārs, Vladimirs, Gunis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Grāmatu nams svin 20 gadu jubileju

Iveta Rozentāle
00:00
08.12.2025
11
Zvaigzne Abc

Svētkos. Grāmatu nama “Zvaigzne ABC” 20 gadu jubilejā vadītāju Lidiju Plakani (no kreisās) un darbinieces vēlējās sveikt gan izdevniecības “Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka (no labās), gan rakstniece Ramona Indriksone. FOTO: Iveta Rozentāle

Vēsturiskajā namā Cēsīs pašā Rīgas ielas sākumā nemainīgi ir rosība – neatkarīgi, vai tā ir darba diena vai sestdiena, bet vienmēr ir lasītāji, kuri vēlas uzzināt par jaunākajiem izdevumiem un tos arī iegādājas. 3. decembrī izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmatu nams sirsnīgā noskaņā ar sveicieniem, laba vēlējumiem un dziesmām ģitāras pavadījumā atzīmēja 20 gadu jubileju.

Grāmatnīcas vadītāju Lidiju Plakani un darbinieces bija atbrauksi apsveikt izdevniecības “Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka, tāpat ar pateicību par jauko sadarbību sveicināja Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieces. Siltus vārdus sacīja arī rakstnieki, kuru darbi izdoti “Zvaigznē ABC”. Nata Bramberga un Liene Margeviča bija sarūpējušas pārsteigumus, arī mūziķa Aivara Lapšāna muzikālo sveicienu. Mūziķis atklāja, ka viņš jaunībā vienmēr devies līdz grāmatnīcas galam, kur stāvējušas dzejas grāmatas. Svētku reizē ar siltiem vārdiem tika pieminēta nama sirds un dvēsele, ilggadējā vadītāja Saiva Kalniņa, kas šogad devās mūžībā. Neiztika arī bez humorpilniem stāstiem no grāmatnīcas ikdienas, kuru šo gadu laikā krājies ne mazums.

Grāmatu nama vadītāja Lidija Plakane “Druvai” pastāstīja, ka pirmajā desmitgadē, kad veikals sāka darbu, cilvēki stāvēja garās rindās, lai varētu nopirkt iecerēto. Savukārt kovida laikā cilvēku plūsma bija mazāka, bet pēdējos gados pircēji atkal ir atgriezušies: “Negaidīti daudz cilvēku bija Melnās Piektdienas akcijas laikā, apgrozījums pieauga pat desmitkārtīgi. Bet arī ikdienā, pat ja Cēsīs kādreiz šķiet tukšas ielas, mums veikalā vienmēr ir apmeklētāji. Ir tādi, kas uz mūsu veikalu brauc arī no kaimiņu novadiem.” Visvairāk pircēju ir pirms Ziemassvētkiem un jaunā mācību gada.

Vērtējot pircēju saturisko izvēli, vadītāja atzīst, ka ļoti daudz izvēlas lasīt par pašizaugsmi – gan latviešu, gan ārzemju autoru darbus. Seniori lasīšanai izvēlas romānus. Pieprasījums ir grāmatām par vēsturi – gan kara laiku, gan vēsturi, kas veidojas šobrīd. L. Plakane novērojusi, ka ļoti daudz jauniešu lasa angļu valodā. Savukārt vispirktākās ir bērnu grāmatas. “Regulāri nāk ģimenes, kuras ļauj bērniem izvēlēties, ko viņš pats grib,” ar siltu smaidu secina vadītāja. Bērniem interesē ne tikai grāmatas, bet arī kancelejas preces un rotaļlietas, tādēļ grāmatnīcā ir arī tādas, kas pieejamas tikai “Zvaigznes ABC” veikalos.

I.Plakane arī atklāj, ka cilvēki ne tikai nāk iegādāties grāmatas, bet arī ieklausās grāmatnīcas darbinieču padomos par jaunākajiem izdevumiem – kuri vieglāk lasāmi, uztveramāki. Ir apmeklētāji, kuri stundām uzturas grāmatnīcā, izbaudot jauno grāmatu smaržu, izpētot tās, pierakstot nosaukumus, un tad pēc izdevuma dodas uz bibliotēku.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Atklāj priekšmetu un uzzini tā stāstu

00:00
07.12.2025
32

Cēsu muzejā simtgades izstādē “Cēluma simtā satikšanās. No Vidzemes muižām līdz Cēsu muzejam” apmeklētāji nesteidzas. Te ir daudz interesanta, ko pētīt, uzzināt, iespēja pārliecināties par kādiem zināmiem faktiem, kā arī var  apskatīt vēsturiskus priekšmetus, gūt priekšstatu par Bauņu, Jāņamuižas, Kārļu, Ruckas, Ungurmuižas, Vecates, Veselavas muižu, Cēsu pilsmuižā, Mazstraupes un Lielstraupes pilī krātajām vērtībām. Visas šīs […]

Muz Lekc

Turpina tradīciju - veidot eglīšu aleju

00:00
06.12.2025
43

Šonedēļ Cēsīs, Rožu laukumā, alejā izvietotas 25 mazas eglītes, kas ved līdz lielajai svētku eglei. Šajās dienās novadnieki rotās arī īsās eglītes, ļaujoties pērn aizsāktajai tradīcijai, lai svētdien, 7.decembrī, atklātu zaļoksno aleju. Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Timer­mane-Malēja pastāsta, ka pērn izvietoja 20 eglītes, jo nebija zināms, cik aktīvi iedzīvotāji iesaistīties […]

Eglites 25 (2)

Gadskārtēji sveic gan pieredzējušos, gan jaunpienācējus Cēsu uzņēmēju vidē

00:00
05.12.2025
174

Cēsu novada uzņēmēji  tikās pašvaldības rīkotā forumā, lai kopīgi atskatītos uz aizvadīto darba gadu un pasniegtu pagodinājumus par paveikto kādā īpašā jomā. Pasākuma ievadā bija iespējams iepazīt vietējos uzņēmējus un viņu produkciju, kam piešķirta preču zīme “Radīts Cēsu novadā”. Pasākumu, kurā ieskatu tautsaimniecībā Latvijā,  reģionā vai novadā sniedz amatpersonas un speciālisti, caurvija uzņēmēju apbalvošana. To […]

Cesu Uznemeju Forums 2025 (25)

Kad vainojams tas, kurš nav klāt

00:00
04.12.2025
438
2

Drustu Tautas namā tikties ar vēja parka “Augstkalni”, ko būvē Drustu un Launkalnes pagastā, būvniekiem un projekta attīstītāju bija sanācis ap pussimts iedzīvotāju. Ne tikai drustēnieši, arī kaimiņi no Jaunpiebalgas. Aktuālākais jautājums – ceļi Drusti – Jaunpiebalga un Drusti – Launkalne. Tos ikdienā izmanto vēja elektrostacijas (VES) būvnieki, no karjera Jaunpiebalgā ved granti, lai ierīkotu pievedceļus […]

Dr Ves

Kino CĒSIS piedalās Eiropas kino naktī un aicina uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu

12:06
03.12.2025
46

Kino CĒSIS, kas darbojas Koncertzālē “Cēsis”, līdz ar vairāk nekā 90 kinoteātriem visā Eiropā svinēs Eiropas kino nakti, 4. decembrī aicinot uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu un sarunu pēc filmas “Māksla kā terapija”. Eiropas kino nakti organizē starptautiskais kinoteātru tīkls “Europa Cinemas” un “Creative Europe MEDIA” – Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta Eiropas audiovizuālo […]

Image265 3

Satiekas Cēsu kultūras gada noslēgums un Ziemassvētku gaidīšana

00:00
03.12.2025
97

Cēsu novada pašvaldības iniciatīvas “Cēsis 2025. gada Latvijas kultūras galvaspilsēta” noslēguma notikumi Cēsīs pulcēja apmeklētājus gan koncertzālē, gan pilsētas laukumos. Ar Sergeja Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu pianista Daumanta Liepiņa un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildījumā izskanēja koncerts, kas, kā norādījusi pašvaldība, iezīmēja “muzikālu atskatu uz kultūras galvaspilsētas gadu”. Klausī­tāji ar stāvovācijām pateicās par mūziķu sniegumu, bet […]

Noslegums

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
14
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
18
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
33

Tautas balss

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
16
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
24
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
29
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
42
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
32
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
7

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
25

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998