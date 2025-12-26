Godina par degsmi, idejāmun ieguldīto sirds siltumubrīvprātīgajā darbā

Cēsu Bērnu un jauniešu centra (CBJC) Jaunatnes lietu nodaļas rīkotais brīvprātīgo jauniešu godināšanas pasākums “Zelta Briedis 2025” svinīgā un sirsnīgā atmosfērā norisinājās 11.decembrī Dzērbenes pilī.
Tika izcelts un novērtēts Cēsu novada jauniešu nozīmīgais ieguldījums sabiedrības labā, veltot simtiem stundu brīvprātīgajam darbam, iniciatīvai un līdzdalībai.
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” atzīst: “Šī gada pasākums iezīmējas kā nozīmīgas tradīcijas sākums, jo pirmo reizi to rīko CBJC jaunā Jaunatnes lietu nodaļa. Vēlos pateikt paldies gan kolēģiem par brīvprātīgā darba koordinēšanu, gan brīvprātīgā darba devējiem par iespēju jauniešiem apgūt jaunas prasmes un gūt neatsveramu dzīves pieredzi.”
Pasākuma laikā novada pašvaldība pasniedza apliecinājumus 24 jauniešiem no dažādām novada apvienībām – Cēsīm, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Priekuļiem un Līgatnes. Godinātie jaunieši 2025. gadā veikuši brīvprātīgo darbu no 14 līdz pat 374 stundām, apliecinot augstu atbildības sajūtu, līderību un patiesu vēlmi aktīvi līdzdarboties savas kopienas attīstībā.
“Mēs lepojamies ar novada jauniešiem, kuri šajā gadā ir nesavtīgi veltījuši neskaitāmas stundas un, pats galvenais, savu degsmi, idejas un sirds siltumu, lai veiktu brīvprātīgo darbu. Viņi ne tikai sapņo, bet arī drosmīgi īsteno savus mērķus, vienlaikus palīdzot vietējai kopienai augt un īstenot dažādus pasākumus, kurus mēs visā novadā augstu novērtējam. Jauniešu paveiktais ir iedvesmas avots arī citiem turpināt darboties, uzņemties atbildību un veidot vidi, kurā jauniešu balss ir sadzirdēta,” ar gandarījumu teic A. Strautiņa.
Jaunieši aktīvi iesaistījušies Cēsu Bērnu un jauniešu centra Jaunatnes lietu nodaļas un jauniešu centru ikdienas darbā, kā arī dažādu pasākumu un festivālu organizēšanā, tostarp Jauniešu dienā, “DYNAMIT:JAM” un sarunu festivālā “LAMPA”. Tāpat jaunieši piedalījušies projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī sociālo tīklu satura veidošanā. Daļa uzņēmušies arī līderu lomu, kļūstot par Jauniešu domes prezidentu vai prezidenta vietnieku, skolu pašpārvalžu līderiem un jauniešu centru aktīvistiem.
Īpaši tika uzsvērts jauniešu ieguldījums kopienu saliedēšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā, radošo telpu attīstīšanā, kā arī starptautiskajā sadarbībā, pārstāvot novadu un Latviju ārpus valsts robežām. Daudzi jaunieši ar savu enerģiju, idejām un personīgo piemēru iedvesmo citus iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Godināšanas pasākumu apmeklēja novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, uzsverot, ka brīvprātīgais darbs ir būtisks pamats aktīvai pilsoniskai sabiedrībai un nozīmīgs ieguldījums jauniešu personīgajā izaugsmē, papildinot zināšanas, prasmes un dzīves pieredzi.
Pasākumu vadīja radio personība Lauris Zalāns, kurš šogad kā pop-up mobilais jaunatnes darbinieks vairākkārt viesojies pie Cēsu novada jauniešiem, daloties savā brīvprātīgā darba pieredzē un iedvesmojot jauniešus aktīvai līdzdalībai.
