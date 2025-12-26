PIESLĒGTIES
Svētdiena, 28. decembris
Vārda dienas: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga
Godina par degsmi, idejāmun ieguldīto sirds siltumubrīvprātīgajā darbā

Agnese Leiburga
00:00
27.12.2025
67
Zelta Briedis Jaunieii

Jauna tradīcija! Šī gada pasākums iezīmējas kā nozīmīgas tradīcijas sākums, jo pirmo reizi to rīko CBJC jaunā Jaunatnes lietu nodaļa. FOTO: Julians Gorkavčuks

Cēsu Bērnu un jauniešu centra (CBJC) Jaunatnes lietu nodaļas rīkotais brīvprātīgo jauniešu godināšanas pasākums “Zelta Briedis 2025” svinīgā un sirsnīgā atmosfērā norisinājās 11.decembrī Dzērbenes pilī.

Tika izcelts un novērtēts Cēsu novada jauniešu nozīmīgais ieguldījums sabiedrības labā, veltot simtiem stundu brīvprātīgajam darbam, iniciatīvai un līdzdalībai.

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” atzīst: “Šī gada pasākums iezīmējas kā nozīmīgas tradīcijas sākums, jo pirmo reizi to rīko CBJC jaunā Jaunatnes lietu nodaļa. Vēlos pateikt paldies gan kolēģiem par brīvprātīgā darba koordinēšanu, gan brīvprātīgā darba devējiem par iespēju jauniešiem apgūt jaunas prasmes un gūt neatsveramu dzīves pieredzi.”

Pasākuma laikā novada paš­valdība pasniedza apliecinājumus 24 jauniešiem no dažādām novada apvienībām – Cēsīm, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Prie­kuļiem un Līgatnes. Go­dinā­tie jaunieši 2025. gadā veikuši brīvprātīgo darbu no 14 līdz pat 374 stundām, apliecinot augstu atbildības sajūtu, līderību un patiesu vēlmi aktīvi līdzdarboties savas kopienas attīstībā.

“Mēs lepojamies ar novada jauniešiem, kuri šajā gadā ir nesavtīgi veltījuši neskaitāmas stundas un, pats galvenais, savu degsmi, idejas un sirds siltumu, lai veiktu brīvprātīgo darbu. Viņi ne tikai sapņo, bet arī drosmīgi īsteno savus mērķus, vienlaikus palīdzot vietējai kopienai augt un īstenot dažādus pasākumus, kurus mēs visā novadā augstu novērtējam. Jauniešu paveiktais ir iedvesmas avots arī citiem turpināt darboties, uzņemties atbildību un veidot vidi, kurā jauniešu balss ir sadzirdēta,” ar gandarījumu teic A. Strautiņa.

Jaunieši aktīvi iesaistījušies Cēsu Bērnu un jauniešu centra Jaunatnes lietu nodaļas un jauniešu centru ikdienas darbā, kā arī dažādu pasākumu un festivālu organizēšanā, tostarp Jau­niešu dienā, “DYNAMIT:JAM” un sarunu festivālā “LAMPA”. Tāpat jaunieši piedalījušies projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī sociālo tīklu satura veidošanā. Daļa uzņēmušies arī līderu lomu, kļūstot par Jauniešu domes prezidentu vai prezidenta vietnieku, skolu pašpārvalžu līderiem un jauniešu centru aktīvistiem.

Īpaši tika uzsvērts jauniešu ieguldījums kopienu saliedēšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā, radošo telpu attīstīšanā, kā arī starptautiskajā sadarbībā, pārstāvot novadu un Latviju ārpus valsts robežām. Daudzi jaunieši ar savu enerģiju, idejām un personīgo piemēru iedvesmo citus iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Godināšanas pasākumu apmeklēja novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, uzsverot, ka brīvprātīgais darbs ir būtisks pamats aktīvai pilsoniskai sabiedrībai un nozīmīgs ieguldījums jauniešu personīgajā izaugsmē, papildinot zināšanas, prasmes un dzīves pieredzi.

Pasākumu vadīja radio personība Lauris Zalāns, kurš šogad kā pop-up mobilais jaunatnes darbinieks vairākkārt viesojies pie Cēsu novada jauniešiem, daloties savā brīvprātīgā darba pieredzē un iedvesmojot jauniešus aktīvai līdzdalībai.

    Saistītie raksti

    Vienuviet krāsaini dzirkstošs un melnbalts

    00:00
    28.12.2025
    12

    Cēsu Izstāžu nama pirmajā stāvā dzirksteļo vasara, otrajā rudenīgas ziemas krāsas – melns, balts, pelēks.    Vecmeistara gleznotāja Edvarda Grūbes 90 gadu jubilejas izstāde ”Edvards Grūbe 21. gadsimts” un tekstilmākslinieces Diānas Janušones ”Sajūtu frekvence” viena otru papildina, liek raisīties domām. Edvarda Grūbes lielformāta gleznas ar spilgtu krāsu laukumiem ne vienam vien ir pārsteigums. Vecmeistars labi […]

    Izstades1

    Elīna Baltskara: “Maratonakomanda ir patiesi aizkustināta par ziedotāju plašo iesaisti”

    00:00
    26.12.2025
    19

    Ar 1 001 388 eiro ziedojumu ir noslēdzies divpadsmitais Latvijas Sabiedriskā medija rīkotais labdarības maratons “Dod pieci!”. Šī gada mērķis bija palīdzēt apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas “Zie­dot.lv” rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas pasākumus. Labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnese ir bijusī cēsniece […]

    Svētīgus Ziemassvētkus!

    00:00
    25.12.2025
    16

    Ziemassvetki2025 2 (4)

    Nav dzirdēts, ka galdi lūza

    06:52
    24.12.2025
    21

    Cēsnieci Līgu Eglīti daudzi pazīst kā Cēsu Pils dārznieci, bet, kad dārzs atpūšas, viņa ir muižas virēja. Līga Jaunās pils virtuvē stāsta par veciem laikiem, par gatavošanos Ziemassvētkiem, to svinēšanu, tradīcijām 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Tad pilīs un muižās saimniekoja baroni un grāfi. “Nav atmiņu, kā un kurā datumā Cēsu pilī šajā laikā […]

    Liga Eglite

    Bauda kompāniju un jauku noskaņu

    00:00
    24.12.2025
    122

    Cēsu Invalīdu biedrība aizvadījusi Ziemassvētku pasākumu, gan pārrunājot biedrības turpmāko darbību, gan ar Saeimas deputāti risinot biedriem aktuālos jautājumus, gan klausoties dalībnieces Daigas iespaidos par Sicīliju. Iedvesmojošu koncertu sniedza cēsnieks mūziķis Rihards Saule. Un arī pēc koncerta sanākušie nesteidza prom, bet pie svētku galda turpinājās sarunas, joki un smiekli. Biedrības valdes priekšsēdētājs Indulis Balodis atzina, […]

    Inv Zsv

    Nozagtas 20 ceļazīmes, kas ierobežo kravas transporta kustību

    00:00
    23.12.2025
    77

    Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) nozagtas kopumā 20 masas ierobežojuma ceļa zīmes, kas aizliedz pa ceļu vai tā posmu pārvietoties transportlīdzeklim, kura masa pārsniedz 10 tonnas, ziņo “Latvijas Valsts ceļi” (VAS). Ceļazīmes uzstādītas, jo mitros laikapstākļos ceļš zaudē nestspēju un iestājies šķīdonis. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vērsīsies policijā par zādzības faktu.  […]

    Masas Ierobezojums 10 Tonnas

    Domas un viedokļi

    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

    10:37
    28.12.2025
    7
    1
    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Manta, nāc mājās!

    10:37
    27.12.2025
    17
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Uzspiest “OFF” (izslēgt)

    10:35
    27.12.2025
    17
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Mistika racionālā laukā

    12:28
    23.12.2025
    18
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

    12:27
    22.12.2025
    32

    Tautas balss

    Egle rada prieku

    09:57
    17.12.2025
    21
    Cēsniece L. raksta:

    “Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

    Klientus necenšas piesaistīt

    15:11
    13.12.2025
    40
    Lasītāja I. raksta:

    “Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

    Latvijas preces - dārgas

    15:11
    13.12.2025
    36
    Seniore M. raksta:

    “Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

    Ko mainīs likuma maiņa

    11:58
    07.12.2025
    57
    1
    Lasītāja A. raksta:

    “Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

    Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

    11:57
    06.12.2025
    54
    3
    Vecmāmiņa raksta:

    “Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

