Gājēju un velobraucēju paradumi svarīgi izmaiņām pilsētvidē

Vēl teju mēnesi – līdz 21. aprīlim – Cēsīs un pilsētas apkārtnē noritēs iedzīvotāju aptauja par ikdienas pārvietošanās paradumiem, tās rezultātus izmantos jaunu satiksmes risinājumu ieviešanai tuvākā un tālākā nākotnē.
Mērķis ir identificēt jau samilzušās pārvietošanās problēmas, lai veidotu pēc iespējas drošākas gājēju pārejas, izplānotu ērtākus veloceliņus pilsētvidē, kā arī – lai cilvēku pārvietošanās radītu pēc iespējas mazāk sastrēgumu un maršruti starp mājām, izglītības iestādēm un pilsētas centru kļūtu ikvienam saprotamāki un ērtāki.
Kā “Druvai” paskaidroja pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides attīstības projekta vadītāja Ilze Sestule, aptauja un tās pētījums notiek, īstenojot lielāku projektu “Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas mobilitātes plānošana”. Pētījumam vajadzētu sniegt pilnīgu priekšstatu, kā cilvēki Cēsīs un apkaimē pārvietojas un kur visbiežāk rodas problēmas. Aptaujā un ar redzes kamerām ievāktie dati ļaus izstrādāt konkrētus priekšlikumus, kā padarīt drošāku pārvietošanos ielās, uzlabotu gājēju un velobraucēju maršrutus, pieņemtu pamatotus lēmumus infrastruktūras attīstībai. I. Sestule vēl piebilst, ka ir vēlme apkopot katra vecuma segmenta iedzīvotāju vajadzības, piemēram, jauno māmiņu pastaigu pieredze pilsētvidē un piepilsētā vai senioru maršruti un iespējas atpūsties. Tāpat, atsaucoties uz pērn ar novada domes deputātiem veikto kopīgo velo izbraucienu pa pilsētu, I. Sestule atzīmē, ka Cēsu ielas patlaban daudzviet nešķiet drošas. Dalība šajā aptaujā ir tiešs iedzīvotāju ieguldījums visas pilsētas nākotnē, norāda projektu vadītāja.
Īstenojot “Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas projektu”, Cēsīs tika vērtēti arī daudzdzīvokļu māju kvartāli, kur augstāka potenciālu velobraucēju aktivitāte, izvēloties pāris vietu, kur izveidot kolektīvas velosipēdu novietnes. Dažos pilsētas ielu posmos esot arī izveidoti velo joslu pagaidu risinājumi.
Līdztekus šim mobilitātes projektam nesen uzsākts vēl viens, kurā arī plānots izmantot iedzīvotāju aptaujā gūtos datus. Šis trīs gadu projekts būs vairāk veltīts sabiedriskā transporta pieejamības sekmēšanai. I. Sestule atzīst, ka arī “CATA” maršrutu tīkls sen nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas, lai gan pilsēta jau krietni mainījusi apveidu. Projektā “Intermodāli zema oglekļa satura mobilitātes risinājumi mazākām pilsētu pašvaldībām” iecerēts aprīkot nu jau renovēto Stacijas laukumu ar informatīvajiem ekrāniem, kas rādīs gan aktuālo reisu informāciju, gan Cēsu novada tūrisma informāciju. Plānots šo laukumu aprīkot arī ar slēdzamiem skapīšiem mantu uzglabāšanai pie velonovietnēm. Tāpat nākotnē paredzēts pārskatīt sabiedriskā transporta karti un uzbūvēt četras jaunas pieturvietas, kā arī izveidot kādu digitālu risinājumu mobilitātes sekmēšanai.
Pašvaldības uzdevumā veicamā aptauja notiek klātienē, to Cēsu pilsētā, Agras, Dukuru, Priekuļu, Līvu, Jāņmuižas un Raiskuma ciemos veic pētījumu kompānija “Kantar”. Intervētājiem ir izsniegtas darba apliecības, taču ikvienam ir iespēja arī telefoniski sazināties ar pašu kompāniju vai Cēsu novada pašvaldības policiju, lai pārliecinātos par intervētāja atbilstību minētajam statusam. Atbildes tiek fiksētas datorizēti, un vienas intervijas ilgums tiek lēsts uz aptuveni 20 līdz pat 30 minūtēm. Jautājumi ir par pārvietošanās reizēm vai braucieniem pēdējo 24 stundu laikā un citiem ar ikdienas pārvietošanos un dažādu transporta veidu pieejamību saistītiem jautājumiem. Šajā aptaujā iegūtie dati ir konfidenciāli un tiks analizēti tikai apkopotā veidā.
