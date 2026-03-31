Trešdiena, 1. aprīlis
Vārda dienas: Gvido, Atvars
Gājēju un velobraucēju paradumi svarīgi izmaiņām pilsētvidē

Līga Salnite
03:00, 1. Apr, 2026

Gājēju nav. Pēcpusdienā Cēsīs, Gaujas ielā, pa ietvi vizinās tikai pāris skolēnu. FOTO: Arita Lejiņa

Vēl teju mēnesi – līdz 21. aprīlim – Cēsīs un pilsētas apkārtnē noritēs iedzīvotāju aptauja par ikdienas pārvietošanās paradumiem, tās rezultātus izmantos jaunu satiksmes risinājumu ieviešanai tuvākā un tālākā nākotnē.

Mērķis ir identificēt jau samilzušās pārvietošanās problēmas, lai veidotu pēc iespējas drošākas gājēju pārejas, izplānotu ērtākus veloceliņus pilsētvidē, kā arī – lai cilvēku pārvietošanās radītu pēc iespējas mazāk sastrēgumu un maršruti starp mājām, izglītības iestādēm un pilsētas centru kļūtu ikvienam saprotamāki un ērtāki.

Kā “Druvai” paskaidroja paš­valdības Attīstības pārvaldes Vides attīstības projekta vadītāja Ilze Sestule, aptauja un tās pētījums notiek, īstenojot lielāku projektu    “Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas mobilitātes plānošana”. Pētījumam vajadzētu sniegt pilnīgu priekšstatu, kā cilvēki Cēsīs un apkaimē pārvietojas un kur visbiežāk rodas problēmas. Aptaujā un ar redzes kamerām ievāktie dati ļaus izstrādāt konkrētus priekšlikumus, kā padarīt drošāku pārvietošanos ielās, uzlabotu gājēju un velobraucēju maršrutus, pieņemtu pamatotus lēmumus infrastruktūras attīstībai. I. Sestule vēl piebilst, ka ir vēlme    apkopot katra vecuma segmenta iedzīvotāju vajadzības, piemēram, jauno māmiņu pastaigu pieredze pilsētvidē un piepilsētā vai senioru maršruti un iespējas atpūsties. Tāpat, atsaucoties uz pērn ar novada domes deputātiem veikto kopīgo velo izbraucienu pa pilsētu, I. Sestule atzīmē, ka Cēsu ielas patlaban daudzviet nešķiet drošas. Dalība šajā aptaujā ir tiešs iedzīvotāju ieguldījums visas pilsētas nākotnē, norāda projektu vadītāja.

Īstenojot “Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas projektu”, Cēsīs tika vērtēti arī daudzdzīvokļu māju kvartāli, kur augstāka potenci­ālu velobraucēju aktivitāte, izvēloties pāris vietu, kur izveidot kolektīvas velosipēdu novietnes. Dažos pilsētas ielu posmos esot arī izveidoti velo joslu pagaidu risinājumi.

Līdztekus šim mobilitātes projektam nesen uzsākts vēl viens, kurā arī plānots izmantot iedzīvotāju aptaujā gūtos datus. Šis trīs gadu projekts būs vairāk veltīts sabiedriskā transporta pieejamības sekmēšanai. I. Sestule atzīst, ka arī “CATA” maršrutu tīkls sen nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas, lai gan pilsēta jau krietni mainījusi apveidu. Projektā “Intermodāli zema oglekļa satura mobilitātes risinājumi mazākām pilsētu paš­valdībām” iecerēts aprīkot nu jau renovēto Stacijas laukumu ar informatīvajiem ekrāniem, kas rādīs gan aktuālo reisu informāciju, gan Cēsu novada tūrisma informāciju. Plānots šo laukumu aprīkot arī ar slēdzamiem skapīšiem mantu uzglabāšanai pie velonovietnēm. Tāpat nākotnē paredzēts pārskatīt sabiedriskā transporta karti un uzbūvēt četras jaunas pieturvietas, kā arī izveidot kādu digitālu risinājumu mobilitātes sekmēšanai.

Pašvaldības uzdevumā veicamā aptauja notiek klātienē, to Cēsu pilsētā, Agras, Dukuru, Priekuļu, Līvu, Jāņmuižas un Raiskuma ciemos veic pētījumu kompānija “Kantar”. Intervē­tājiem ir izsniegtas darba apliecības, taču ikvienam ir iespēja arī telefoniski sazināties ar pašu kompāniju vai Cēsu novada paš­valdības policiju, lai pārliecinātos par intervētāja atbilstību minētajam statusam. Atbildes tiek fiksētas datorizēti, un vienas intervijas ilgums tiek lēsts uz aptuveni 20 līdz pat 30 minūtēm. Jautājumi ir par pārvietošanās reizēm vai braucieniem pēdējo 24 stundu laikā un citiem ar ikdienas pārvietošanos un dažādu transporta veidu pieejamību saistītiem jautājumiem. Šajā aptaujā iegūtie dati ir konfidenci­āli un tiks analizēti tikai apkopotā veidā.

Tautas balss

Trūkst sabiedriskās tualetes

21:10, 29. Mar, 2026
Dzintra raksta:

“Cēsīs, Maija parkā, nav pastāvīgi pieejama kaut viena sabiedriskā tualete. Eju tur ar mazbērniem, mazajiem […]

Uz ielām nav skaidrības

21:09, 29. Mar, 2026
Ēvalds Jānis raksta:

“Cēsīs dzīvoju kopš 1953. gada, kad iestājos arodskolā. Zinu, kā pa šiem gadiem mainījušās ielas. […]

Kas to būtu domājis

17:04, 26. Mar, 2026
Cēsniece A. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka kāds mēģinājis burtiskā nozīmē pirkt vēlētāju balsis pašvaldību vēlēšanās. Nebiju iedomājusies, ka […]

Izzinošs pasākums

17:04, 25. Mar, 2026
Raiskuma iedzīvotāja raksta:

“Vēlējos Raiskuma pagasta bibliotēkas klubiņa dāmu vārdā pateikt paldies mūsu bibliotekārei Janai Ventai, kura vienmēr […]

Pabalsti demogrāfiju neizglābs

20:54, 18. Mar, 2026
Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

Līdzjūtības

15:25, 31. Mar, 2026

Ar dziļām sērām paziņojam, ka 79 gadu vecumā mūžībā aizgājusi Lidija Kalvāne (1946-2026), telekomunikāciju vecmeistars. […]

20:15, 23. Mar, 2026

✔ Dažādi remontdarbi (sienas, griesti, grīdas) ✔ Nelieli būvdarbi un uzlabojumi īpašumam ✔ Apdares darbi […]

10:41, 23. Mar, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

14:36, 12. Mar, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]