PIESLĒGTIES
Trešdiena, 1. oktobris
Vārda dienas: Zanda, Lāsma, Zandis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Gaišā dienas laikā ar auto ieskrien kokā

Arita Lejiņa
00:00
01.10.2025
6
Avarija Liepa

FOTO: Facebook/Sadursme.lv

Liepas pagasta centrā piektdien, 26. septembrī, gaišā dienas laikā, plkst. 14.22, notika smags ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis, braucot ar automašīnu “BMW” pa Rūpnīcas ielu virzienā no Maija ielas uz Smiltenes ielas pusi, izvēlējās ceļa un braukšanas apstākļiem neatbilstošu ātrumu un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo “BMW”, ziņo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.

Pēc sadursmes transportlīdzekļa vadītājs netika galā ar automašīnas vadību un automobilis inercē nobrauca no brauktuves un ietriecās kokā. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē. Sadursme.lv vēsta, ka cietušais bijis 2002.gadā dzimis jaunietis, uz medicīnas iestādi nogādāts bezsamaņā. Fotogrāfijā redzamais sadragātais auto liek domāt, ka persona cietusi smagi.

Pēc Sadursme.lv vēstītā, autovadītājs mašīnā bijis viens. Acu­liecinieki stāstījuši, ka izskatījies – automašīna cauri ciemam brauc ātrumā, kas būtiski pārsniedz atļauto.

Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Jāspēj karot jebkurā Latvijas vietā

00:00
30.09.2025
38

Piedaloties valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2025”, Zemessardzes 27.kājnieku bataljona karavīri un zemessargi veica uzdevumus ārpus savas atbildības teritorijas – Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadā -, trenējoties konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Aktīvā darbība notika no 8. līdz 14. septembrim. 27.bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Zemītis norāda, ka bruņotajiem spēkiem, tajā skaitā Zemessardzei, jāspēj karot jebkurā Latvijas vietā: […]

Namejs 2025 Norise Vidzemes Reàionâ

Skolēni vēlas kļūt par jaunajiem uzņēmējiem

00:00
29.09.2025
55
1

Vidzemes reģiona skolas vakar tikās Cēsīs, Kos­mosa izziņas centrā, lai piedalītos “Junior Achievement Latvia” rīkotajās ideju un inovāciju ģenerēšanas darbnīcās “Jauno uzņēmēju skola 2025”. Šajā semināru ciklā skolēniem un pedagogiem sniedz praktiskas zināšanas un iedvesmo uzsākt vai attīstīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. “Jauno uzņēmēju skola 2025” ir vienas dienas darbnīca skolēniem un skolotājiem. Tajā varēja […]

Jaunie

Braslai un Amatai kaitē HES

00:00
28.09.2025
90
1

Cēsu novada pašvaldība, piesaistot Valsts zivju fonda finansējumu, izstrādā zivsaimnieciskās stratēģijas un ekspluatācijas noteikumus vairākiem  novada ezeriem un upēm. Lai to izdarītu, vispirms jāveic hidromorfoloģiskā un sociālekonomiskā izpēte.  “Lietainā vasara ietekmēja plānus, un tikai pagājušonedēļ varēja pabeigt darbus. Ir savākti daudzi dati, kas vēl jāanalizē,” tikšanās reizē Stalbē uzsvēra vides pētnieks ihtiologs Māris Liepiņš. Šovasar […]

Brasla

Senatne miniatūrās stāsta un uzrunā šodienu

00:00
27.09.2025
38

Cēsu muzejā apskatāma turku mākslinieces Gilhisas Diptašas gleznu izstāde “Iluminācija un miniatūra”. Tā ir apliecinājums Cēsu pašvaldības un Turcijas vēstniecības Latvijā sadarbībai. “Ar Cēsīm saistīta mūsu tautas vēsture.  Kad sāku misiju Latvijā, pirmā pilsēta, ko apmeklēju pēc Rīgas, bija Cēsis.    Tām mūsu sirdīs ir īpaša vieta. 18.marts ir kritušo karavīru piemiņas diena, tad ik […]

Turki

Mēs varam, mēs darām

00:00
26.09.2025
158

Senioru pamattēma – kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē Pensionāri – esam tik dažādi. Aizskrien gadi, nedēļas, dienas, bet paliekošs mūsu dzīvē ir tikai tas laiks, par kuru varam teikt: “Bija vērts!” Vēl nesen aizlijusī vasara dāvāja saulainu dienu, lai biedrība brīvā dabā muzikālā noskaņā godinātu pirmā pusgada apaļo un pusapaļo gadu jubilārus. Vasaras mēnešos […]

Sen Eksk

Pateicības ekskursija zeķu adītājām

00:00
25.09.2025
80
3

Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm. Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri. Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat […]

Eks Ad

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
10
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
18
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
38
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
43
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
27

Tautas balss

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
16
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
23
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
16
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Āpsis nāk pagalmā

09:59
29.09.2025
20
Saimnieks raksta:

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
27
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
28

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998