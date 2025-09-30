Gaišā dienas laikā ar auto ieskrien kokā

Liepas pagasta centrā piektdien, 26. septembrī, gaišā dienas laikā, plkst. 14.22, notika smags ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis, braucot ar automašīnu “BMW” pa Rūpnīcas ielu virzienā no Maija ielas uz Smiltenes ielas pusi, izvēlējās ceļa un braukšanas apstākļiem neatbilstošu ātrumu un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo “BMW”, ziņo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.
Pēc sadursmes transportlīdzekļa vadītājs netika galā ar automašīnas vadību un automobilis inercē nobrauca no brauktuves un ietriecās kokā. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē. Sadursme.lv vēsta, ka cietušais bijis 2002.gadā dzimis jaunietis, uz medicīnas iestādi nogādāts bezsamaņā. Fotogrāfijā redzamais sadragātais auto liek domāt, ka persona cietusi smagi.
Pēc Sadursme.lv vēstītā, autovadītājs mašīnā bijis viens. Aculiecinieki stāstījuši, ka izskatījies – automašīna cauri ciemam brauc ātrumā, kas būtiski pārsniedz atļauto.
Policija skaidro negadījuma apstākļus.
