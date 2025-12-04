Gadskārtēji sveic gan pieredzējušos, gan jaunpienācējus Cēsu uzņēmēju vidē

Cēsu novada uzņēmēji tikās pašvaldības rīkotā forumā, lai kopīgi atskatītos uz aizvadīto darba gadu un pasniegtu pagodinājumus par paveikto kādā īpašā jomā.
Pasākuma ievadā bija iespējams iepazīt vietējos uzņēmējus un viņu produkciju, kam piešķirta preču zīme “Radīts Cēsu novadā”. Pasākumu, kurā ieskatu tautsaimniecībā Latvijā, reģionā vai novadā sniedz amatpersonas un speciālisti, caurvija uzņēmēju apbalvošana. To visu artistiski un atraktīvi kopā savija improvizācijas teātra “Divas” pārstāves Elīna Geida un Anete Bendika.
Par izaugsmi jeb strauji palielināto finanšu apgrozījumu, balstoties uz “Lursoft” datu bāzē pieejamo informāciju, pašvaldības apbalvojumu saņēma kūdras ieguves uzņēmums “Unguri”, kas darbojas Raiskuma pagastā. Tas ir viens no lielākajiem Latvijas kūdras ieguves uzņēmumiem, kas specializējas frēzkūdras, grieztās kūdras un citu izstrādājumu ieguvē, šķirošanā, iesaiņošanā un realizācijā gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Apgrozījums aizvadītajā 2024. taksācijas gadā pārsniedzis 16,6 miljonus eiro, kas ir par 18 % vairāk nekā gadu iepriekš.
Par Cēsu novada vēstnesi, kas veicinājis novada atpazīstamību Latvijā un pasaulē, atzīts Raiskuma pagastā esošais kempings “Apaļkalns”. Uzņēmuma pārstāvis Ivo Šteinbergs līdz ar balvu saņēma publisku komplimentu par savās reklāmas akcijās vairoto Cēsu novada tēlu kā dabas, miera un aktīvas atpūtas ideālo galamērķi. Šīs nominācijas svinīgā pasniegšanā bija aicināts novada domnieks Mārtiņš Šteins, kurš īpaši pateicās it visiem uzņēmējiem, kuri aktīvi darbojas novada lauku teritorijās.
Balvu “Cēsu novada lepnums” iespējams iegūt, ja vien trīs gadus pēc kārtas sistemātiski atbalstīti izglītības, bērnu un jauniešu sporta, kultūras, vides aizsardzības vai vēl kādi citi sabiedriski nozīmīgi projekti. Šo balvu Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pasniedza Ieriķu mēbeļu izgatavošanas uzņēmumam “Ekju” ar nu jau 33 gadu vēsturi. Arī uzņēmuma īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Māris Danieks neslēpa lepnumu, ka līdz šim izdevies nodarbināt tieši Cēsu novada cilvēkus, sākot no īpašniekiem līdz pat strādniekiem. “Īpaši lepojamies ar Ieriķu iedzīvotājiem,” uzsvēris “Ekju” vadītājs, atzīmējot – uzņēmumā ir cilvēki, kas strādājot 20 un pat 30 gadus. “Aicinu visus mums sekot,” teica M.Danieks, un zālē noskanēja smieklu šalts uz šo mūsdienās saistībā ar sociālajiem medijiem tik bieži lietotu frāzi, tomēr viņš noslēdza vēlējumu – “ar piemēriem un labajiem darbiem!”
“Gada jaunais uzņēmējs” varējis būt vien tāds, kura vecums ir līdz 30 gadiem un kura uzņēmums reģistrēts ne senāk kā pirms trim gadiem. Šo balvu saņēma Ketija Grēta Sabule, kuras uzņēmums “Rāms” piedāvā dabīgā ierauga produktus. Ceptuves saimniece savā vēstījumā uzsvērusi, ka līdz zīmola attīstīšanai nonākusi ar vēlmi arī atbalstīt un “pastumt savējos”, mazpilsētu un visu novadu, pasaulē. “Es nevarētu iegūt šo balvu, ja nebūtu cilvēku, kuri tic, ka var “rāmāk” – ar mazāk var vairāk,” ar teju filozofisku atziņu pateicības runu noslēdza maizes ceptuves īpašniece.
Lai iegūtu pagodinājumu “Radošais pārsteigums”, uzņēmumam aizvadītajā gadā bija jādarbojas radošo industriju nozarē un jāveic kas gana īpašs un nozīmīgs novadam. Apbalvojumu izpelnījās tetovēšanas un pīrsinga studija “Dimension Ink”, kurā ir vieta arī nelielām izstādēm un tagad izveidots bārs, šo vietu vēršot arī par sarunu un uzkavēšanās telpu. Salona īpašnieks Aivars Liepa, saņemot novērtējumu, solīja cēsniekiem, ka viņi nebeigšot pārsteigt.
Cēsu Uzņēmēju kluba balvu par ilggadēju darbību saņēma celtniecības un renovācijas uzņēmums “JGM” ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Gruntmanis lakoniski pateicās kolēģiem – citiem uzņēmējiem – par šo novērtējumu.
“Inovācijas” balva ir paredzēta, lai ik gadu izceltu uzņēmumu, kas rada jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai arī ieviesis inovatīvus risinājumus darba procesa uzlabošanai. Zobārstniecība “Dens”, kas atvērusi praksi Cēsu centrā iepretim autoostai, izcelts kā laikmetīgākais savas jomas uzņēmums mūspusē. Šajā zobārstniecībā pieejamas modernas ārstēšanas tehnoloģijas. Uzņēmuma pārstāve zobārste Sabīne Eišmonta balvas saņemšanā izteicās trāpīgi: “Paldies, ka dodat iespēju mums sniegt jums smaidu!”
Godu un titulu “Gada lauksaimnieks” varēja izpelnīties saimnieks, kurš pēdējos trīs gadus veiksmīgi attīstījis savu darbību. Vērtēšanas kritēriji: saimnieciskās darbības modernizācija vai investīciju piesaiste, tostarp arī Eiropas Savienības fondu finansējums, jaunu produktu vai pakalpojumu sekmīga attīstība. Šo balvu saņēma zemnieku saimniecība “Briežkalni” no Līgatnes pagasta – kā moderna un uz attīstību vērsta saimniecība, kas savos 200 hektāros audzē kartupeļus, tostarp arī “Ādažu čipsu” tapšanā izmantotos. Saimniecības pārstāve Lilita Ciematniece, paužot pateicību par novērtējumu, vēlēja arī citiem zemniekiem sīkstumu un izturību.
Nu jau kādu laiku aktuāla ir nominācija “Zaļais kurss”, kas uzsver uzņēmēju atbildību klimata mērķu sasniegšanā. Novada domes priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības un attīstības jautājumos Inese Suija-Markova pirms balvas pasniegšanas pauda pateicību visiem uzņēmējiem novadā par darba vietu radīšanu, par nodokļu maksāšanu, par būšanu daļai no šīs vietas spēka. Viņa arī uzsvēra lepnumu par to, ka “esam viens izcils novads ar milzīgu daudzumu bioloģisko saimniecību”. Ar pateicību šī balva no I.Suijas-Markovas rokām ceļoja uz Drabešu pagasta zemnieku saimniecību “Kalna Smīdes – 1”. Šīs saimniecības īpašnieks Jānis Sietiņsons atzīst, ka labprāt mūspusē redzētu vēl vairāk saimniecību, kas domātu par vidi, saprātīgi lietotu augu aizsardzības līdzekļus. Darbības laikā saimniecības platība palielinājusies no četriem uz nu jau vairāk nekā 500 hektāriem. Arī “Druva” vairākkārt rakstījusi par “Kalna Smīdēm-1” kā biškopības un sēklaudzēšanas saimniecību.
Kā katru gadu arī šoreiz tika godināti novada lielākie nodokļu maksātāji. Trīs privātie uzņēmumi, kas iepriekšējā pārskata gadā veikuši lielākās nodokļa iemaksas valsts un pašvaldības budžetā visa novada mērogā, šoreiz ir akciju sabiedrība “Cēsu alus”, SIA “Tolmets Vidzeme” un SIA “Lode”.
