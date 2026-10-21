Fotogrāfijās ukraiņu karavīru ikdiena

“Valsts drošība nav pašsaprotama. Tā sākas ar cilvēkiem, kuri ir gatavi uzņemties atbildību un to aizstāvēt,” lielformāta fotogrāfiju izstādes “Sargājot brīvību” atklāšanā Konrāda kvartāla Draugu nama galerijas Stikla zālē uzsvēra Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Igors Harlapenkovs, akcentējot, ka tikai kopā iespējams izcīnīt uzvaras un tikai plecu pie pleca var sakaut ļaunumu.
Izstādes atklāšanā piedalījās arī Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji, kuru vārdā klātesošos uzrunāja “Lubart” brigādes majors Jaroslavs Katrijčuks, uzreiz iegūstot visu viesu simpātijas, jo ar sevi vispirms iepazīstināja latviešu valodā. Ukrainas pārstāvis pauda gandarījumu par abu valstu sadarbību, gan palīdzību ukraiņiem Latvijā, gan iespēju viņiem dalīties karā gūtajā pieredzē ar latviešiem. Īpaši sirsnīgs Jaraslova runas noslēgumā bija viņa latviski paustais novēlējums: “Saules mūžu Latvijai!”
Izstādē apskatāmas 2025. un 2026. gadā tapušas fotogrāfijas no Ukrainas Nacionālās gvardes 20. brigādes “Lubart” arhīva, kas dokumentē karavīru ikdienu. Fotogrāfijas sniedz ieskatu brigādes karavīru sagatavotībā, izturībā un ikdienas realitātē, aizstāvot Ukrainu.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Zemessardzes 2. Vidzemes brigādi un vienlaikus atspoguļo plašāku sadarbību starp Latvijas Zemessardzi un Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusu “Azov”.
Šogad Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde noslēdza oficiālu sadarbības līgumu ar Ukrainas Nacionālās gvardes 20. brigādi “Lubart”, stiprinot abu vienību sadarbību. Izstāde ir viens no šīs partnerības redzamajiem apliecināju-
miem — saikne starp karavīriem un divām tautām, ku-ras vieno izpratne par savas zemes, cilvēku un brīvības aizsardzības vērtību. Izstāde ir apliecinājums Ukrainas aizstāvju nelokāmībai un kā atgādinājums mums pašiem — brīvība pastāv tik ilgi, kamēr esam gatavi to sargāt.
Izstāde būs apskatāma līdz 30. novembrim. Ieeja bez maksas.
“Sadarbībā ar fondu “Uzņēmēji mieram” mēs aicinām ikvienu kļūt par daļu no brīvības sargiem. Mūsu mērķis ir sarūpēt un nogādāt 20. brigādes “Lubart” cīnītājiem mūsdienīgu sauszemes dronu. Mūsdienu karadarbībā sauszemes drons ir neaizvietojams palīgs, tas veic bīstamus uzdevumus, nogādā munīciju viskarstākajos punktos un palīdz evakuēt ievainotos karavīrus no apšaudes zonām,” vēsta izstādes rīkotāji, aicinot ne tikai aplūkot izstādi, bet arī ziedot sauszemes dronam “Uzņēmēji mieram” platformā vai veicot pārskaitījumu uz kontu. ““Uzņēmēji mieram” ir uzņēmēju dibināta organizācija, kas darbojas kā fonds “Entrepreneurs for Peace”. Mūs vieno vienkārša pārliecība: uzņēmēji ir raduši rīkoties, lai sasniegtu mērķus. Šodien mūsu kopīgais mērķis ir palīdzēt tiem, kas cīnās par mūsu visu mieru un brīvību. Pirmajā pilna mēroga kara dienā sapratām, ka praktiska palīdzība ir vērtīgāka par nosodījumu. Tāpēc mēs nesūtām solījumus. Mēs sūtām automašīnas, zemes dronus, ģeneratorus un aprīkojumu tieši tur, kur tas glābj dzīvības,” par sevi vēsta organizācija “Uzņēmēji mieram”.