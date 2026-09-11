FlixBus: palielinās ceļošana starpsezonā – no Latvijas visbiežāk dodas uz Tallinu, Pērnavu un Varšavu

Latvijas iedzīvotāji aizvien biežāk izvēlas ceļot ārpus aktīvās tūrisma sezonas, izmantojot rudens mēnešus gan īsiem nedēļas nogales braucieniem tepat Baltijas valstīs, gan tālākiem ceļojumiem uz Eiropas lielpilsētām, atklāj globālais ceļojumu tehnoloģiju līderis un Eiropas lielākais autobusu tīkla operators “FlixBus”. Populārākie rudens galamērķi no Latvijas ir Tallina, Pērnava un Varšava, taču ceļotāju vidū iecienītas ir arī Lietuvas pilsētas Paņeveža un Viļņa, kā arī Helsinki un Berlīne.
Interese par ceļošanu tūrisma starpsezonā – septembrī, oktobrī un novembra sākumā – pieaug visā Eiropā. Eiropas Ceļojumu komisijas jaunākais pārskats liecina, ka rudens mēneši eiropiešu ceļošanas kalendārā ieņem arvien nozīmīgāku vietu – pieprasījums pēc naktsmītnēm 2026. gada septembrim ir par 10,2 % augstāks nekā pērn, savukārt vēlme ceļot rudenī saglabājas līdzīgā līmenī kā vasarā.
“Ceļošanai rudenī ir vairākas priekšrocības – izdevīgākas transporta un naktsmītņu cenas, populāros galamērķos ir mazāk tūristu, kā arī daudzviet ir pierimis vasaras karstums. Turklāt ceļojumu ir vieglāk ieplānot spontāni, jo bieži vien nav nepieciešams biļetes un naktsmītnes rezervēt tik savlaicīgi kā pīķa sezonā. Līdz ar to redzam, ka pieprasījums pēc tālsatiksmes autobusu pārvadājumiem saglabājas stabils arī tūrisma starpsezonā, tāpēc turpinām attīstīt maršrutu tīklu, piedāvājot pasažieriem ērtas un pieejamas ceļošanas iespējas visa gada garumā,” norāda Mihals Lemans, “Flixbus” viceprezidents Eiropas Austrumu reģionā.
“FlixBus” rezervāciju dati liecina, ka populārākie rudens galamērķi no Latvijas ir Igaunijas pilsētas Tallina un Pērnava, savukārt trešajā vietā ierindojas Varšava. Tāpat augsta ir interese par Lietuvas pilsētām Paņevežu un Viļņu, bet no tālākiem galamērķiem ceļotāji izvēlas doties arī uz Berlīni un Helsinkiem.
“Kaimiņvalstu galvaspilsētas ir pieprasīti galamērķi visās sezonās, un Pērnava rudenī ceļotājus piesaista ar plašo SPA un labsajūtas procedūru piedāvājumu. Savukārt Paņeveža ir nozīmīgs Lietuvas rūpniecības un uzņēmējdarbības centrs, tāpēc līdz ar rudens sākumu pasažieri no Latvijas atsāk doties turp darba vajadzībām. Vienlaikus gleznainie pilsētas parki un augošais kultūras piedāvājums uzrunā arī tos, kuri vēlas iepazīt mazāk ierastus galamērķus tepat Lietuvā,” stāsta M. Lemans.
Viņš uzsver, ka rudenī pieaug ceļotāju interese par arī Eiropas lielpilsētām. Varšava un Berlīne ir iecienīta ar plašajām kultūras un izklaides iespējām – muzejiem, izstādēm, koncertiem un daudzveidīgo gastronomijas piedāvājumu, savukārt mierīgākai pilsētas atpūtai ceļotāji izvēlas Helsinkus, kur iespējams iepazīt arī somu pirts tradīcijas. No Rīgas Helsinkus var ērti sasniegt, dodoties ar autobusu līdz Tallinai un tālāk ceļu turpinot ar prāmi.
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