Estere Volfa – Eiropas junioru čempione!

Cēsu jaunā biatloniste Estere Volfa Eiropas junioru čempionātā biatlonā Somijā, Imatrā, izcīnīja vienu zelta un divas bronzas godalgas. Ar šo panākumu viņa veikusi jaunu ierakstu Latvijas biatlona vēsturē, jo līdz šim nevienam Latvijas sportistam nebija izdevies tikt pie medaļām Eiropas junioru čempionātā. No četrām disciplīnām, kurās startēja E. Volfa, trijās viņa kāpa uz goda pjedestāla.
Zeltu Estere izcīnīja noslēdzošajās sacensībās – distancē ar kopējo startu, kur junioru līmenī distancē dodas 60 labākie. Esterei šaušana bija gandrīz perfekta, tikai viena kļūda otrajā ugunslīnijā. Tiesa, ideāli šāva Ukrainas biatloniste T. Tarasjuka, kura pēc ceturtās šautuves latvietei bija priekšā 10,8 sekundes. Taču pēdējā aplī E. Volfa bija krietni ātrāka un finišā ieradās trīs sekundes priekšā Ukrainas biatlonistei, izcīnot Eiropas čempiones titulu!
Jāatgādina, ka Eiropas junioru čempionātā startēja vēl divas Cēsu novada jaunās biatlonistes – Elza Bleidele un Laura Alziņa. E. Bleidelei distancē ar kopējo startu kopā pieci nesašauti mērķi (0+2+2+1) un finišā 21. vieta.
Čempionāts sākās ar 12,5 km individuālo distanci. Pirmo šautuvi E. Volfa un E. Bleidele veica nekļūdīgi, ieņemot attiecīgi otro un trešo vietu. Otrajā šautuvē katrai palika divi neaizvērti mērķi un vietas aiz labāko sešnieka. Trešajā šautuvē katrai vēl pa kļūdai, ceturtajā Elza kļūdījās reizi, Estere – divas, no šautuves izslēpojot attiecīgi 6. un 11. vietā. Taču abas apliecināja, ka solis distancē ir labs, spējot uzlabot savu sniegumu. Finišā E. Bleidelei 4. vieta, no trešās vietas atpaliekot par septiņām sekundēm, bet E. Volfai 7. vieta. Slēpošanas ātrumā Esterei labākais rezultāts, bet Elzai – trešais. L. Alziņa ar septiņām kļūdām (1+2+1+3) ierindojās 70. vietā 84 dalībnieču konkurencē.
Sekoja stafešu diena, kurā E. Volfa startēja jauktajā 1+1 stafetē kopā ar jauno talantu no Talsiem Rihardu Lozberu, kurš individuālajā distancē bija izcīnījis bronzas medaļu. Pirmo etapu veica Estere, abās šautuvēs izmantojot tikai vienu papildpatronu un stafeti Rihardam nododot pirmajā vietā. Viņš katrā šautuvē izmantoja divas rezerves patronas, un Estere savā otrajā etapā devās kā trešā, nepilnas desmit sekundes aiz līderiem. Viņai katrā šautuvē pa vienai rezerves patronai, un pēdējā stafetes maiņā saglabāta trešā vieta. R. Lozbers guļus šaušanā izmantoja vienu rezerves patronu un pacēlās uz otro vietu, diemžēl nesekmīga bija stāvus šaušana. Tajā viņam viens soda aplis, atkritiens uz trešo vietu, un, lai arī pēdējā aplī Rihards uzrādīja otru ātrāko slēpojumu, augstāk tikt neizdevās, un Latvijai bronzas medaļa.
Jauktajā klasiskajā stafetē startēja arī L. Alziņa, veicot pirmo posmu. Guļus šautuve aizvadīta bez kļūdām, diemžēl stāvus pat ar papildpatronām neizdevās aizvērt visus mērķus un nācās veikt soda apli. Pēdējā etapā Matīss Meirāns, šaujot guļus, nopelnīja četrus soda apļus, un cerība uz vietu desmitniekā bija zudusi, finišā Latvijai 13. vieta.
Sprintā juniorēm E. Volfa pirmo šautuvi veica nekļūdīgi, otrajā pieļāva trīs kļūdas, bet ar izcili ātru slēpojumu spēja finišēt trešajā vietā, izcīnot savu otro bronzas godalgu Eiropas čempionātā. E. Bleidele ar trim kļūdām (2+1) ierindojās 17. vietā. L. Alziņai divas kļūdas (0+2) un 63. vieta.
Var atgādināt, ka nedēļu iepriekš IBU Pasaules kausa posmā junioriem, kas notika Madonā, E. Volfa trijās sacensībās izcīnīja divas zelta godalgas un vienu sudraba. Tātad divās sacensību nedēļās biatlonistei sešas godalgas!
Jau vakar Estere bija ceļā uz Itāliju, lai aizvadītu pēdējo sagatavošanās posmu pirms olimpiskajām spēlēm, tāpēc “Druva” sazinājās ar čempiones mammu Ievu Cēderštrēmu, kura bija kopā ar meitu Imatrā. Jautāta par sajūtām, viņa saka, ka Estere bija pelnījusi izcīnītās godalgas: “Jāatzīst, ka Somijā bija nedaudz vieglāk, jo Madonā spiediens no skatītāju puses bija krietni lielāks. Eiropas čempionātā bija vienkārši jāparāda viss, ko māki, lai gan konkurence tur bija spēcīgāka, līmenis augstāks.”
Ieva, atskatoties uz čempionātu, smaidot saka, ka pēc divām bronzas medaļām bijusi nedaudz nepiepildīta sajūta, gribējies dzirdēt Latvijas himnu, un tas arī izdevās pēc distances ar kopējo startu.
“Pēc ceturtās šautuves bija skaidrs, ka Estere uzvarēs, jo viņa bija ātrāka par Ukrainas biatlonisti. Pēc distances pati Estere gan atzina, ka pēdējā šautuvē nav vēlējusies atkārtot pagājušā gada Eiropas čempionāta kļūdu, kur palika divi nesašauti mērķi, kas maksāja medaļu. Taču biatlonā nedrīkst ļauties tādām domām, ir jākoncentrējas konkrētai šautuvei. Varbūt nedaudz lēnāka bija šaušana, bet tā bija precīza, un apbalvošanas ceremonijā varējām nodziedāt Latvijas himnu!”
I. Cēderštrēma arī norāda, ka Esterei šī ir pēdējā sezona junioros, tāpēc jācenšas paņemt visu, kas iespējams, jo pēc tam jau būs pieaugušo līmenis. Pēc olimpiskajām spēlēm vēl būs pasaules čempionāts junioriem, kur iespējams pielikt skaistu punktu junioru vecumam.
Var piebilst, ka ar šīm divām ļoti sekmīgajām nedēļām E. Volfa skaidri apliecināja, ka “Trīs zvaigžņu balvā” saņemtais “Gada uzlecošās zvaigznes” tituls ir pelnīts.
