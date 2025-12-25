Elīna Baltskara: “Maratonakomanda ir patiesi aizkustināta par ziedotāju plašo iesaisti”

Ar 1 001 388 eiro ziedojumu ir noslēdzies divpadsmitais Latvijas Sabiedriskā medija rīkotais labdarības maratons “Dod pieci!”.
Šī gada mērķis bija palīdzēt apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas “Ziedot.lv” rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas pasākumus.
Labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnese ir bijusī cēsniece Elīna Baltskara, Latvijas Radio raidījumu producente un vadītāja. Elīna ir personība, kurai kustība ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Ar fiziskām aktivitātēm viņai bijušas mainīgas un arī smagas attiecības, taču jau vairākus gadus viņa piekopj aktīvu dzīvesveidu un kustībai iedvesmo arī citus. Personiskā pieredze un pārliecība par kustības nozīmi ir iemesls, kāpēc Elīna izraudzīta par šī gada “Dod pieci!” vēstnesi.
“Druvai” bijusī Cēsu novada iedzīvotāja atzīst: “Jau divpadsmito gadu labdarības maratons “Dod pieci!” parāda, ka mūsu sabiedrībai rūp līdzcilvēki. Rekordlielā ziedojumu summa ne tikai sniegs praktisku atbalstu ģimenēm, lai nodrošinātu atvasēm ar kustību traucējumiem nesaraustītu rehabilitācijas procesu, bet arī dos pārliecību katram bērnam, ka ikviens ir svarīgs un vajadzīgs. Maratona komanda ir patiesi aizkustināta par ziedotāju plašo iesaisti.”
Lai arī raidīšana no stikla studijas Rīgā, Doma laukumā, ir noslēgusies, jāpiebilst, ka līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs var atbalstīt “Dod pieci!”, ziedojot “Narvesen” veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās “Dod pieci!” krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, maksājot ar bankas karti. Kā arī līdz pat Zvaigznes dienai, 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiek pieņemti labdarības organizācijas “Ziedot.lv” tīmekļa vietnē www.ziedot.lv vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu 5 eiro).
