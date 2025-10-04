Eiropas Sporta nedēļas elpa arī “Pērlē”

No 23.-30. septembrim visā Latvijā ar sportiskām aktivitātēm dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem un interesēm norit Eiropas Sporta nedēļa.
Sadraudzības sportiskajās aktivitātēs Cēsīs, atbalsta centrā “Pērle” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pagājušajā nedēļā tikās Priekuļu dienas centra, Cēsu un Spāres grupu māju kā arī “Pērles” klienti. Tikšanās bija rīkota kā Eiropas Sporta nedēļas pasākums, kas Eiropas valstīs notika no 23.-30. septembrim.
Nodarbības sākās ar iesildīšanās apli. Pēc tā ikviens varēja doties uz četrām sportisko aktivitāšu stacijām, kur bija jāpilda jautri, atraktīvi uzdevumi. Zābaka mešanā dalībnieki pārbaudīja, kuram vistālāk aizlidos zābaks. Pirātu dārgumu stacijā ar maisiņu mešanu mērķī katrs dalībnieks varēja censties iegūt pēc iespējas vairāk punktu. Lidmašīnu lidināšanai bija jāgatavojas jau iepriekš, sacenšanās rīks katram pašam jāizveido no papīra. Ceturtajā stacijā vajadzēja pārbaudīt savu elpošanas sistēmu un pūst papīra glāzi no viena punkta līdz otram. Tas bija visizaicinošākais no uzdevumiem, jo katram vajadzēja izvērtēt pūšanas tempu, lai nesareibtu galva.
Anita Sabule ir atbalsta centra “Pērle” kliente, viņa ar aizrautību piedalījās visās aktivitātēs: “Viss bija izpildāms, piemērots katra spējām, un katrs varēja izdarīt pēc iespējas labāko. Paldies organizatoriem, kuri tik labi visu bija izdomājuši! Un brīnišķīgi, ka atbrauc ciemiņi, tad ir vēl interesantāk.” Viņa ikdienā labprāt piedalās arī fizioterapijas nodarbībās, darbojas keramikas un šūšanas darbnīcās. Zane Bīriņa dzīvo grupu mājā Cēsīs, viņa vērtē, ka aizvadīta aktīva diena. Visvairāk paticis uzdevums, kurā pēc iespējas tālāk bija jāaizpūš glāzītes. Zane atzīst, ka “Pērle” viņai ir mīļa vieta, iepriekš te nākusi uz nodarbībām. Velta Garule apmeklē Priekuļu dienas centru. Viņa atzīst, ka sporta dienā paticis pilnīgi viss: “Visi uzdevumi bija interesanti. Un šī ir brīnišķīga iespēja iepazīties, sadraudzēties, uzzināt, kā citiem iet.”
Pērn cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sporta diena notika Priekuļu dienas centrā un aktivitātes notika kopā ar senioriem. Atbalsta centrs “Pērle” piedāvājis uz nākamo pasākumu visus aicināt pie sevis. Cēsu novada Sociālā dienesta kopienas sociālā darbiniece Santa Rudmieze ar smaidu teic, ka šis pasākums notiek pēc pieprasījuma – ja cilvēki izsaka vēlmi, tad arī organizē, un šī gada pasākumā jau izskanēja idejas nākamajai tikšanās reizei: “Iepriekš apjautājos, kas dalībniekiem patika, pērn ļoti patika zābaka mešana, tāpēc to iekļāvu programmā arī šogad. Domāju arī ko jaunu, lai ir interesanti, bet reizē arī paveicami. Šajā reizē palīgos aicināju Cēsu Pilsētas vidusskolas 11. klašu skolēnus, un biju pārsteigta, cik atsaucīgi viņi bija. Iepriekšējā dienā kopā cepām cienastu, ar ko lutināt pēc paveiktajām aktivitātēm, un viņi bija galvenie palīgi aktivitāšu stacijās. Turklāt daļa jauniešu nodarbības vadīja, tērpušies dzīvnieku maskās, tā vēl vairāk iepriecinot dalībniekus. Ir liels gandarījums par paveikto.” S. Rudmieze piebilst, ka arī paši novada Sociālā dienesta darbinieki sporta nedēļas ietvaros piedalās biroja izaicinājumā un katru rītu vingro. Izrādās, ka tas rada daudz pozitīvu emociju.
Latvija ir viena no vairāk nekā 40 valstīm, kurās ik gadu notiek Eiropas Sporta nedēļa ar mērķi – motivēt cilvēkus kļūt fiziski aktīviem ikdienā, vairot izpratni par fiziski aktīvu cilvēku ieguvumiem, uzlabojot veselību, darba spējas, dzīves vispārējo kvalitāti. Vladimirs Šteinbergs, Latvijas Sporta federācijas padomes prezidents, teic: “Kustība ir dzīvība, un ikvienam ieteiktu domāt par sevi, atrast laiku ikdienā kaut nelielai pastaigai. Prieks par atsaucību un iesaisti visā Latvijā – aktivitātes notiek ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, un pasākumu daudzveidība ir liela – no orientēšanās un pārgājieniem līdz sporta spēlēm, vingrošanai un nodarbībām skolās. Svarīgi, ka aktivitātes ir pieejamas tuvu mājām un iesaista visas paaudzes.”
Ievadot pasākumu, arī Cēsīs notika Latvijas nakts orientēšanās pasākums, savukārt sporta nedēļā daudz aktivitāšu bija ieplānojušas arī novada skolas un pirmsskolas Liepā, Priekuļos, Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā, Līgatnē. Turklāt Vecpiebalgas vidusskolā bija iespēja iepazīt tādu sporta veidu kā frisbijs.
Komentāri