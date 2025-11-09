PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 10. novembris
Vārda dienas: Mārtiņš, Mārcis, Markuss, Marks
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Dzērbenē "atdzīvināts" brūkošais muižas stallis

Sarmīte Feldmane
00:00
10.11.2025
6
Dzerb Stallis

Vai tas ir grausts?    Piebalgas kultūrtelpas ainavu arhitektei Vinetai Radziņai (no kreisās), Dzērbenes Tautas nama vadītājai Dainai Šmitei, Dzērbenes pagasta saimniecības vadītājai Ivandai Laumanei, izmantojot minimālās iespējas, izdevies noslēpt postījumus, ko staļļa ēkai nodarījis laiks. FOTO: Sarmīte Feldmane

Izdekorē, un cits skats

Vairākus gadus par graustiem pie Dzērbenes nav runāts, pirms tam bija dažādas ieceres, bet  īstenošanai nebija naudas.

Kādreizējais Dzērbenes muižas stallis un klēts brūk, taču mūra ēkas ar arkādi galvenās fasādes centrā nevar nepamanīt, tās piesaista tūristus, bet dzērbeniešus satrauc celtņu izskats.

Apspriežoties Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājai Leldei Burdajai, Piebalgas kultūrtelpas ainavu arhitektei Vinetai Radziņai, Dzēr­benes pagasta saimniecības vadītājai Ivandai Laumanei un Dzērbenes Tautas nama vadītājai Dainai Šmitei, tika izrunātas iespējas un varianti, ko paši varētu darīt, lai uzlabotu skatu.

No Cēsu muzeja pēc izstādes par Cimdu Jettiņu Dzērbenes pilij tika nodots lietuviešu mākslinieces Irenas Šliuželienes veltījums “Dzīvais cimds” Jettes Užānes cimdos ieadītajam mūžam. Tas ir vides objekts, kur    cimds tēlots ar zaļojošu lapotni un putnēnu, kas uzlaidies uz īkšķīša. “Mek­lējām vietu, kur to pils teritorijā cienīgi novietot, lai būtu ieraugāms. Mums ir skaista pils, parks, interesants muzejs, bet, lai tos ieraudzītu, jābrauc garām graustam ar akliem logiem. Liekot domas kopā, sapratām, ka ar četriem tukšajiem logiem, kurus ierauga uzreiz, nogriežoties uz pili, kaut kas jādara,” stāsta V.Radziņa. Idejas bijušas dažādas, kā kaut nedaudz aizsegt un reizē atdzīvināt staļļa sienu.   

I. Laumanei radās doma, ka varētu ko dekoratīvu ievietot logu ailās. “Tā kā tas ir stallis, tad paš­saprotami bija, ka varētu būt zirgu attēli, bet otrā stāva logā garāmbraucējus vērotu muižkunga istabmeita. Kas viņa, par to var uzzināt muzejā. Otrā logā ģerānija. Braucot pa vārtiem, logos redzami divi zirgi, otrā stāvā kalponīte un ziedoša pelargonija,” stāsta V.Radziņa.     

Dizaina kompānija “Bumbier­koks” no Inešiem apkopoja dzērbeniešu idejas, un tapa attēli logiem. Pagasta saimniecības vīri visu salika vietās.

Nelielajā laukumā pie staļļa, otrpus iebraucamajam ceļam, novietots vides objekts “Dzīvais cimds”. D.Šmite uzsver, ka cimds kļūst par Dzērbenes simbolu, Cimdu Jettiņa sava dzimtā pagasta vārdu nospodrinājusi. “Tumša­jā laikā izgaismoti cimdu raksti ir arī pagasta centra skvērā,” atgādina Tautas nama vadītāja.

“Jaunums ir arī uzraksts pie pils iebraucamā ceļa vārtu staba, ka te ir Dzērbenes pils. To izgatavoja Māris Kalniņš no Vec­piebalgas.”  Pašu paveiktās nelielās, bet tik redzamās pārmaiņas, kas rada sakoptības sajūtu, no Vecpiebalgas apvienības budžeta prasīja 800 eiro.

“Atjaunot vecās ēkas ir dārgi, bet nav jau viss jāatjauno. Kon­servējot saglabājam mūra apjomu, iztīrot staļļa iekšpusi, var tapt telpa, piemērota ekspozīcijai. Nav jāslēpj  laika zoba nodarītais, bet to, kas palicis, varam izmantot,” idejas nākamajiem darbiem atklāj V.Radziņa, bet I.Laumane uzsver, ka vispirms svarīgākais ir avārijas stāvokļa novēršana un ka drīzumā gar brūkošā staļļa fasādi tiks uzlikta koka sēta un brīdinājums par bīstamību ieiet ēkā.

D.Šmite vērtē, ka dzērbenieši atsaucīgi piedalīsies talkās. “Iedzīvotāji novērtē nelielos darbus, kas paveikti. Mums ir skvērs, celiņš, pensionāri novērtē soliņus, kur var pastaigās atpūsties. Par staļļa sienas nelielajām pārmaiņām dzirdēti tikai atzinīgi vārdi, arī to, ka nojaukts neglītais žogs fasādes pusē,” pastāsta kultūras darbiniece un piebilst, ka pēdējā laikā dzērbenieši ir sasparojušies darīt paši, nevis gaidīt, pukoties, ka kāds nenāk un nedara. V.Radziņa atgādina, ka ēkas ap pili veido kopainu un jāmeklē vienkāršākie risinājumi, lai grausti to nebojātu.

Pašvaldības Saistošajos noteikumos “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” par īpašnieka atbildību teikts    arī tā: “Ēku (būvju) fasādes un citas ārējas konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu.” Cēsu novada pašvaldība ir Dzērbenes pils kompleksa īpašnieks. 

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Tirgojis nelegāli ievestas cigaretes

00:00
09.11.2025
36

Cēsu tirgū nesen pieķerts vīrietis, kas tirgoja Latvijā nelikumīgi ievestas cigaretes, “Druvai” pavēstīja Valsts policija (VP). Tiesa, kriminālprocess par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju sākts jau septembrī, pēcāk ievākta informācija, situ­ācija novērota, bet 21.oktobrī izdevies pieķert šo vīrieti darbībā, paskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos Zane Vaskāne.Aizturētais dzimis 1961.gadā, tātad ir […]

Cigaresu Kontrabanda (2)

Piedāvā nobaudīt rudens garšas

00:00
08.11.2025
86

Deviņi Cēsu novada restorāni visu šo nedēļu aicina rudens garšu piedzīvojumā. Novada rudens Restorānu nedēļa 2025 veltīta patiesām garšām, vietējiem stāstiem un sadarbībām, kas iedvesmo. Restorāna “Kest” šefpavārs Māris Jansons “Druvai” atzīt, ka šī nedēļa uz restorānu atved nedaudz atšķirīgus klientus, tos, kas ikdienā nav bieži restorānu apmeklētāji. “Redzams, ka cilvēki ir sajūsmā par šo […]

Kest Restorâdu Ned

Kapsētā atklājas likteņi un vēsture

00:00
07.11.2025
146

Latvijā drēgns, vakaros tumsa iezogas aizvien agrāk. Ir veļu laiks, kad klusināti atmiņās atceramies tuvos, pazīstamos, zināmos, kuri mums atstājuši savas dzīves devumu. Cik daudz vai maz zinām par iepriekšējām cēsnieku paaudzēm, kādi stāsti dzirdēti par Mūžības dārziem Cēsīs, kas lasāms, pašķirstot vecas avīzes un žurnālus, atbildes meklēt rosināja Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku rīkotais “Literāro […]

Parg Kapi

Ar atkarībām cīņu uzsākušie kopīga piedzīvojuma gaidās

00:00
06.11.2025
118

Drēgnajā aizvadītās sestdienas rītā Cēsīs, Vienības laukumā, it pozitīvā gaisotnē vārdus pārmija neliela ļaužu kompānija. Tie bija projekta “Dzīvo ar sparu, ne ar ieradumu” dalībnieki, kuri gatavojās savam pirmajam kopīgajam pārgājienam, šoreiz – Cēsīs. Lai gan plānotais dalībnieku skaits ar dažādām atkarībām nomāktajiem bijis vairāk par desmit,    šoreiz bija atnākuši tikai daži, toties ļoti […]

Atkarigo Pargajiens (1)

Dārziņa mūzika nebeidz skanēt

00:00
05.11.2025
102

Divas dienas pirms komponista, novadnieka Emīla Dārziņa 150.jubilejas, sestdien, 1.novembrī,    Cēsīs izskanēja viņam veltīts muzikāls sveiciens. To kopā ar pieciem vīru koriem, trim jauktajiem koriem, akadēmisko orķestri    “B-Sharp” un solisti Paulu Mihai­lovu sarūpēja koncerta “Dzies­ma, kas neatstāj” mākslinieciskā vadītāja Marika Slotina-Brante. “Pirms desmit gadiem komponista jubilejā saaicināju korus no Vidzemes un Rīgas, koncertā […]

Darzins1

Elīna Purmale-Baumane: Kad beidzam mācīties, sākam atpalikt – kāpēc pieaugušajiem jāmācās?

14:32
04.11.2025
32

Mūsdienās darba tirgus mainās tik strauji, ka reiz iegūtā izglītība vairs nav ilgtspējīgs pamats stabilitātei un karjeras izaugsmei, tāpēc mācīšanās pieaugušā vecumā, turklāt visa mūža garumā, ir kļuvusi par nepieciešamību, nevis izvēli. Lai gan valsts mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka vismaz 60 % pieaugušo regulāri iesaistās izglītībā, šobrīd to dara aptuveni 34 %. […]

Elīna Purmale Baumane Viaa Pieaugušo Izglītības Departamenta Direktore 2 (2)

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
26
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
19
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
22
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26

Tautas balss

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
12
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
14
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
32
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
38
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

Vai izdosies labas attiecības

08:15
07.11.2025
16
Lasītājs K. raksta:

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo […]

Sludinājumi

Citi

20:43
04.11.2025
13

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
24

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998